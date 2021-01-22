На полках магазинов может появиться картофель и огурцы «экономкласса»

Картофельный союз еще осенью просил ритейлеров брать на реализацию мелкий картофель Pixabay

Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС) письмо, в котором предложил ввести в ассортимент корнеплоды «экономкласса». Они отличаются своим размером — от 35 мм до 55 мм и расфасованы по 2,5 кг, 3 кг и 5 кг, рассказала «Агроинвестору» руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.



Таким образом производители хотят стабилизировать цены на картофель. Товар станет на 10-15% дешевле для конечного потребителя, в то время как за год средние цены на картофель повысились на 40%. Как уточняет «Коммерсант», это случилось в том числе из-за снижения урожая, который, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в 2020 году упал на 10% до 6,8 млн т (в товарном секторе). Издание уточняет, что Минсельхоз одобрил предложение и направил в Минпромторг просьбу поддержать его.



Сейчас ритейлеры предъявляют строгие требования по калибровке картофеля, поэтому производителям приходится сортировать его по размерам. Если фасовать несортированный картофель, то на этапе упаковки можно сэкономить до 50%. Также включение в ассортимент сетей картофеля калибром 33-55 мм позволит расширить предложение продукции для потребителей. АКОРТ тоже положительно оценивает инициативу, учитывая нынешние экономические условия. Ассоциация отметила, что некоторые ритейлеры уже ведут переговоры.



Губина рассказала «Агроинвестору», что картофель меньшего калибра — такой же качественный, как и более крупный. «Вообще, 55+ - это стандарт сетей. Это не значит, что мы предлагаем потребителю картофель сомнительного качества. На вкусовые качества картофеля не влияет калибр. Дело только в предпочтениях: кто-то любит мелкий, кто-то крупный», — объясняет Губина. По информации Картофельного союза, предложение о заключении таких соглашений было сделано еще в сентябре. Исполнительный директор союза Алексей Красильников тогда говорил «Агроинвестору», что из-за резких перепадов температур летом у производителей в много картофеля мелкого калибра. Союз обсуждал ситуацию с торговыми сетями и просил ввести дополнительную градацию, чтобы ритейлеры брали на реализацию и такую продукцию. Однако до сих пор решение не принято.



По мнению Губиной, нужен какой-то правильный индикатор стоимости картофеля на полке. «Ведь его много разного: от валового короба, до премиум-класса, упакованного в бумажный пакет», — отмечает она. При этом Губина не исключает, что картофеля может коснуться тот же контроль цен со стороны государства, как в случае с подсолнечным маслом и сахаром. «Государство имеет право контролировать, на какую категорию картофеля какую цену ставить. Однако вопрос в том, что будет являться индикатором?», — рассуждает она.



Плодоовощной союз поддерживает инициативу Картофельного союза и выступил с аналогичной инициативой в отношении огурцов, сказал «Агроинвестору» директор союза Михаил Глушков. «Мы ее прорабатываем с АКОРТом. Огурцы есть стандартные прямые, а есть кривые. Инициатива позволит снизить цену на полке, это позволит предоставить людям выбор, — объясняет эксперт. — На следующей неделе будем это обсуждать на ВКС с АКОРТом». Глушков отмечает, что вкус, цвет и полезность предлагаемых огурцов ничем не будет отличаться от «более красивого» товара. «У нас по огурцам эта история длится с обострения ситуации по ценам на сахар и подсолнечное масло. Министр сказал следить за ценами более внимательно, тогда мы подготовили предложение, что нужно сделать, чтобы снизить цены на огурец и на томат», — объясняет Глушков.



Ранее Минсельхоз провел заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке, где рекомендовал регионам внимательно наблюдать за производителями, и в случае необходимости убеждать их сдерживать рост цен на макароны, яйца и картофель, чтобы не допустить необоснованного удорожания.

