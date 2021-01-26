Правительство установило экспортные пошлины на зерно

Фактический объем вывоза зерна в этом сезоне прогнозируется ниже экспортного потенциала Pixabay

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о корректировке экспортных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, с 15 февраля по 28 февраля вывоз пшеницы внутри квоты будет облагаться пошлиной в 25 евро/т, с 1 марта по 30 июня она увеличится до 50 евро/т. Также с 15 марта до конца сезона-2020/21 будут действовать пошлины на кукурузу (25 евро/т) и ячмень (10 евро/т). Квота на экспорт зерна с 15 февраля по 30 июня составит 17,5 млн т. Вывоз вне квоты будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее 100 евро/т.



Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза, говорится в пояснении к постановлению. Правительство считает, что введение пошлины будет способствовать снижению экспорта зерна и позволит переориентировать участников рынка с продажи за рубеж сырья на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.



Конечно, участники зернового бизнеса не ожидали никаких чудес, связанных с возможностью отмены решения о повышении пошлины, вопрос был только в том, когда и на сколько ее увеличат, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Теперь, после выхода постановления, есть какая-то ясность, по крайней мере, на ближайшие пять месяцев», — говорит он.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Известиям», что поскольку о новых пошлинах было объявлено несколько недель назад, они уже отыграны мировым рынком. «Однако, несмотря на технический характер новости, сам факт подписания соответствующего документа вносит определенность, что крайне важно на сегодняшнем нервном рынке», — подчеркнул он.



Сдерживание экспорта зерна — одна из мер по снижению цен на продовольствие, разработанных правительством по поручению президента Владимира Путина. О том, что поставки зерна на внешние рынки будут ограничены квотой и пошлиной стало известно в декабре. Изначально правительство планировало ввести пошлину в 25 евро/т только на пшеницу. Отраслевые аналитики предупреждали, что поскольку Россия является крупнейшим в мире экспортером этой агрокультуры, такая мера даст обратный эффект и спровоцирует еще больший рост глобальных цен, что в итоге приведет к удорожанию продукции и внутри страны. После новогодних праздников стало известно, что из-за резкого повышения цен — мировой рынок отыгрывал новости об ограничении российского экспорта — рассматривается вопрос увеличения ставки на вывоз пшеницы и введение пошлин на другие виды зерновых.

В начале декабря прошлого года мы вышли на плато по мировой цене на пшеницу — $249 за тонну (FOB), напоминает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. После того, как в середине декабря началось обсуждение пошлин и квоты, цены взлетели до $275/т. Затем, после появления инициативы о дальнейшем повышении пошлин, цены и вовсе выросли до $300/т. «То есть в определенной степени мировой рынок уже отыграл планируемое введение экспортных ограничений», — считает он.



Во многом цены поднимались из-за отсутствия ясности на рынке: было много заявлений чиновников и слухов, но до конца не было понятно, какие решения будут приняты правительством, сказал Корбут «Агроинвестору». «Сейчас цены на зерно снова вышли на стабильный уровень — $295-296/т. Продавцы, возможно, и рады были бы поднять их до $310/т, но потребители не готовы покупать зерно по такой цене, тем более что в Австралии активно идет сбор урожая и отгрузки на внешние рынки», — добавляет он.



По словам Корбута, российские экспортеры закупились зерном и стараются отгружать максимальные объемы, ведь именно от этого будет зависеть размер их квоты. При этом активность покупателей сейчас не очень велика: они ждут падения цен в связи с введением пошлины. Экспортеры в экстренном режиме отгружают зерно за рубеж и продолжат так работать до середины февраля — до вступления в силу ограничений, соглашается Петриченко. «Цены на пшеницу сейчас находятся на высоком уровне, но уже к концу этой — началу следующей недели они могут начать снижаться. Есть вероятность, что цены уменьшатся на размер пошлины, однако нельзя исключать, что мировые цены еще продемонстрируют рост, — отмечает эксперт. — Сейчас мировые цены на пшеницу находятся на уровне $296-303 за тонну. К тому же может ослабеть рубль: возможно, в ближайшее время курс доллара поднимется с текущих 75,6 руб. до 76 руб., а может и выше. Соответственно, в рублях пошлина станет еще больше».



По данным Refinitiv на 25 января, средняя цена пшеницы с протеином 12,5% составила $295/т (FOB Новороссийск), неделей ранее она достигала $300/т.

Корбут говорит, что аграрии не торопятся продавать зерно, ожидая развития ситуации. Петриченко предполагает, что в ближайшее время сельхозпроизводители не станут спешить с продажами, а значит спрос будет превышать предложение, соответственно, и цены могут снизиться меньше, чем на размер пошлины. «Как бы то ни было, фактический объем вывоза зерна будет ниже экспортного потенциала и установленной квоты, поэтому логики в дальнейшем ее уменьшении нет, как и нет смысла еще сильнее повышать пошлину — по сути, 50 евро или 61 доллар — это почти запрет на экспорт», — оценивает он.



При этом сейчас остается открытым вопрос о том, какой механизм правительство будет рассматривать после окончания действия установленных квоты и пошлин, обращает внимание Петриченко. По его словам, участники рынка в этом плане настроены скептически и ничего хорошего от законотворцев не ждут. «В целом, для рынка очень важна предсказуемость, а действия государства сейчас непредсказуемы, поэтому нельзя исключать, что пошлины вырастут еще больше», — допускает Корбут.



В середине января глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство считает необходимым проработать и ввести с нового сезона автоматический и долгосрочный механизм расчета экспортных пошлин с учетом актуальных уровней мировых цен. «Важно сформировать понимание рынка, что с 1 июля не будет обнуления экспортных пошлин, нет смысла держать зерно и ждать в надежде на то, что внутренний рынок будет открыт всем ветрам», — говорил он.



26 января Минэкономразвития сообщило, что продолжает следить за ценовой конъюнктурой на рынке зерновых и в случае необходимости готово дальше корректировать механизм регулирования экспорта. Однако ведомство надеется, что в ближайшее время цены стабилизируются и можно будет перейти на постоянно действующий механизм экспортных пошлин. «После окончания действия квоты этот механизм должен максимально сгладить влияние мировых цен на внутренний рынок», — отметил Решетников, слова которого приводятся в сообщении министерства. Глава ведомства также отметил, что установление вывозных пошлин рассматривается в контексте «постоянного действующего механизма демпфера», полученные доходы от взимания пошлин будут направляться на поддержку растениеводов. «Важно соблюсти баланс: защитить внутренний рынок, предотвратив скачки цен на социально значимые товары, и при этом не лишить производителей стимулов для развития и инвестиций», — подчеркнул министр.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов в интервью «Агроинвестору» оценивал, что за счет экспортной пошлины государство может собрать 20-30 млрд руб., тогда как потери производителей пшеницы из-за снижения цены могут быть на уровне 135 млрд руб., а в целом по рынку — 200 млрд руб.



По мнению Зернина, от введения экспортных пошлин, в первую очередь, выиграют животноводы, птицеводы и мукомолы, которые и были инициаторами ограничений. «Они наверняка воспользуются моментом, снизят закупочные цены на зерно и повысят свою маржинальность», — сказал Зернин (цитата по «Известиям»). При этом снижение цен на зерно может не коснуться конечных потребителей, допустил он. Зернин считает, что необходимо повысить прозрачность ценообразования на рынке продуктов питания «от поля до прилавка».

