Реакция рынка на экспортные пошлины: у аграриев отнимают уверенность в будущем

С 1 марта поставки пшеницы будут облагаться пошлиной в 50 евро за тонну З. Милявская

Первая рабочая неделя нового года оказалась богатой на новости, касающиеся экспорта зерна и будущих ограничений вывоза. 15 января Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала повышение внутриквотных ставок вывозных пошлин на зерновые «в качестве дополнительной меры по защите потребителей в России и внутреннего рынка». В результате с 15 февраля до конца сезона параллельно с началом действия квоты на вывоз зерна (17,5 млн т) будет действовать пошлина на пшеницу — 25 евро/т, которая с 1 марта увеличится до 50 евро/т. Также с 15 марта планируется ввести квоты на экспорт кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т). Кроме того, к началу следующего сезона Минэкономразвития и Минсельхоз намерены запустить автоматический долгосрочный механизм расчета экспортных пошлин с учетом актуальных уровней мировых цен. «Агроинвестор» спросил участников рынка, что они думают о таких методах регулирования экспорта и чего ждут дальше.



Гендиректор «КЗП-Экспо» Евгений Сидюков:



- Мы ожидали, что после объявления о введении экспортной пошлины на пшеницу цены на внутреннем рынке снизятся, что было бы логично, однако они, наоборот, выросли из-за увеличения мировых цен. В целом же в существующих условиях очень тяжело делать какие-то прогнозы и выстраивать долгосрочные стратегии — как экспортерам, так и аграриям.



Цены на зерно на внутреннем рынке сейчас очень высокие, поэтому их регулирование, в том числе путем введения экспортных пошлин, — нужная мера.



Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец:



- Любые искусственные ограничения рынка не принесут ничего кроме вреда. Решение о повышении и введении экспортных пошлин является неправильным. Если государство действительно хочет помочь внутренним потребителям, то стоило бы предоставить им дотации — тем же мукомолам, хлебопекам, малоимущему населению. Повышением же пошлин мы только снизим свой авторитет как экспортера, чем нанесем ущерб как имиджу страны, так и экономике сельхозпроизводства. Более того, подобные ограничения дестабилизируют аграриев, отнимают уверенность в будущем: мы не знаем, как просчитать экономику, ведь в любой момент государство может вмешаться и изменить правила игры.



Мы в этом сезоне уже продали все зерно, которое планировали, на пике цен, оставив небольшой объем для животноводства и резерв для внутреннего использования.



Президент компании «Агротех-Гарант» Сергей Оробинский:



- Аграрная отрасль — одна из немногих, которая в сегодняшних условиях дает прирост российской экономике. Попытка ручного регулирования цен путем существенного увеличения экспортных пошлин делает произведенную продукцию неконкурентоспособной на внешних рынках, что может стать причиной резкого снижения доходности растениеводства. С большим трудом только выйдя на мировые рынки, мы тут же потеряли статус надежного партнера-поставщика, уступив свои позиции украинским, европейским и американским производителям, позволив им получить максимальную выгоду от торговли.



В этом сезоне цены на зерно были действительно высокими, что обусловлено неурожаем во многих зернопроизводящих регионах мира, и существенным удорожанием себестоимости производства. Пожалуй, впервые за многие годы в России возникла возможность упрочить финансовое положение сельхозпредприятий и укрепить позиции отрасли, в то время как в последние годы многие производители работали, практически не получая прибыли, из-за чего не могли позволить себе должным образом развиваться. Например, наша компания, в течение трех лет получая убытки от производства сахарной свеклы, почти прекратила инвестиции в строительство и покупку новой техники. И сейчас, когда такая возможность появилась, аграриям снова не дают заработать. Сельхозпроизводители все равно будут вынуждены продавать зерно, какая бы цена не сложилась, так как оно должно быть реализовано до начала уборки нового урожая.



Гендиректор «Грейнрус-Агро» Сергей Мирюк:



- Любые пошлины — это ограничение развития бизнеса. На мой взгляд, нужно не вводить пошлины, а производить больше продукции, повышая конкуренцию, тогда и цены будут ниже. Ограничения не способствуют такому развитию, а напротив — вредят бизнесу, причем по всей цепочке: прибыль недополучат не только сами аграрии, но и машиностроители, производители удобрений, перевозчики. На фоне введения пошлин многие хозяйства уже отказываются продавать зерно до нового урожая, чтобы не снижать цену.



В результате введения экспортных ограничений в виде пошлин Россия может потерять покупателей на мировых рынках, уступив место другим продавцам, тем же европейским странам, которые ранее не могли конкурировать с нами по цене. Плюс, будет недозагружена портовая инфраструктура.



Есть мнение, что якобы введение пошлины позволит животноводам снизить себестоимость производства продукции, однако мы наблюдаем парадоксальную картину. Ряд крупных холдингов, которые занимаются производством и зерна, и свинины, экспортируют пшеницу собственного производства по рыночной цене, при этом покупая на внутреннем рынке более дешевое зерно.



Председатель совета директоров «Раздолье Агро» Алексей Иванов:



- Отношение к введению пошлины крайне негативное. Позиционировать себя как ведущего игрока на рынке зерна и вводить пошлину — просто нонсенс. Если государство действительно хочет оградить внутренний рынок от ценовых перепадов, есть механизм интервенций, который был придуман уже давно, однако был отменен как якобы пережиток прошлого. Зато теперь все негативные последствия роста мировых цен на зерно перекладывают на плечи сельхозпроизводителей, не давая им заработать.



Если уж вводить ограничения, то необходимо параллельно регулировать цены на удобрения, топливо и прочие расходы.



Было бы проще вовсе запретить экспорт — в этом случае продавцы хотя бы не платили штрафы иностранным покупателям. Сейчас же им придется искать возможности выполнять обязательства по контрактам не в убыток себе.



Внутренние цены на зерно после введения пошлин будут снижаться, причем непонятно, насколько. Большинство животноводов обеспечены зерном от 50% до 100% за счет собственного производства, а на мукомольные цели в России идет только 15 млн т зерна. Кто на внутреннем рынке ощущает дефицит — непонятно.

