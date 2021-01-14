Пошлина на пшеницу может вырасти до 45 евро за тонну

Решение о корректировке пошлины может быть принято в пятницу Pixabay

На совещании в Минэкономразвития Минсельхоз предложил повысить экспортную пошлину на пшеницу и ввести — на другие виды зерновых, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агроведомства. Предполагается, что с 15 февраля пошлина на пшеницу составит 25 евро за тонну, по остальным зерновым внутри квоты ставка будет нулевой, как и планировалось ранее. С 15 марта до конца сезона пошлину на пшеницу предлагается установить на уровне 45 евро за тонну, на кукурузу — 25 евро/т, на ячмень — 10 евро/т, вывоз ржи по-прежнему не будут облагаться пошлиной.



Минсельхоз напомнил, что вопрос о повышении экспортных пошлин в рамках квоты будет обсуждаться в пятницу на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, пишет «Интерфакс». Ранее агентство со ссылкой на источники на рынке сообщило, что правительство обсуждает возможность повысить вывозную пошлину на пшеницу до 70 евро/т на период с 1 февраля по 31 марта, а с 1 апреля до конца сезона будет действовать ранее утвержденная — 25 евро/т.



Решение ограничить экспорт — ввести квоту в 17,5 млн т и пошлину на пшеницу — было принято в конце прошлого года для стабилизации цен на внутреннем рынке. Однако отраслевые аналитики обращали внимание, что эти меры дадут обратный эффект, поскольку Россия является крупнейшим в мире экспортером пшеницы, и только на фоне информации о предстоящем введении пошлины и квоты цены начали расти. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорил «Интерфаксу», что запланированные 25 евро вывозной пошлины на пшеницу почти полностью абсорбированы внешними рынками, поэтому правительству не остается ничего иного, как рассмотреть вопрос повышения пошлины до размера, который сможет оказать существенное влияние на внутренний рынок.



По оценке директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, повышение пошлины на пшеницу означает, что с марта аграрии будут платить до 4 тыс. руб. с каждой тонны агрокультуры, пишет «Коммерсантъ». Эксперт прогнозирует, что сейчас начнется новая волна снижения внутренних цен, но их уровень пока сложно предсказать из-за укрепления мировых цен. По его мнению, на этом фоне многие производители могут захотеть сохранить урожай до начала нового сезона, когда ограничения предполагается снять. Поскольку мировой рынок не сможет полностью отыграть повышение пошлины на пшеницу сразу на 20 евро, части сельхозпроизводителей все же придется продавать зерно по сниженным ценам, сказал изданию руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский. Однако президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Аркадий Гуревич обратил внимание, что у фермеров уже почти нет зерна — оно выкуплено крупными трейдерами, а они могут хранить его до благоприятной конъюнктуры. Поэтому повышение пошлины не принесет пользы внутреннему рынку, считает он.



В конце декабря агентство Национальные кредитные рейтинги (НКР) оценило, что российские производители зерна могут потерять 10-15% выручки из-за пошлины и квоты на экспорт зерновых. При этом аналитики допустили, что поставки могут снизиться до 35-36 млн т. Россия может потерять ценовое преимущество и свое лидерство на экспортных рынках, предупреждало НКР.



Минсельхоз США в январском обзоре понизил прогноз экспорта пшеницы из России всего на 1 млн т до 39 млн т, однако он вышел до появления информации о вероятном повышении вывозной пошлины. «СовЭкон» в конце декабря понизил прогноз поставок российской пшеницы на внешние рынки на 4,5 млн т до 36,3 млн т.

