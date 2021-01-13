Минэкономразвития обсудит увеличение экспортной пошлины на пшеницу

Ограничительные меры повышают уровень неопределенности на рынке Е. Разумный

На заседании Минэкономразвития в конце текущей недели будет обсуждаться вопрос корректировки экспортной пошлины на пшеницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее источники на зерновом рынке рассказали «Интерфаксу», что пошлина, которую планируется ввести с 15 февраля до конца сезона, может быть увеличена с 25 евро за тонну до 50 евро из-за того, что цены на внутреннем рынке, как ожидалось, не снизились.



В декабре 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации цен на продовольственном рынке. В частности, была установлена тарифная квота в размере 17,5 млн т на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. В пределах квоты пошлина на пшеницу составит 25 евро за тонну, свыше квоты — 50% от таможенной стоимости, но не менее 100 евро за тонну.



Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле, которая входит в состав комиссии по экономическому развитию и интеграции обсудит целесообразность изменения принятого в декабре постановления. Решение будет принято, исходя из анализа ценовой динамики на внутреннем рынке зерна, пояснило Минэкономразвития.



Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), мировой рынок уже к концу декабря через форвардные мартовские контракты «отыграл» порядка $18 из примерно $30 вывозной пошлины на пшеницу, пишет «Интерфакс». «Запланированные 25 евро практически полностью абсорбированы внешними рынками, поэтому правительству не остается ничего иного, как рассмотреть вопрос повышения пошлины до размера, который сможет оказать существенное влияние на внутренний рынок, — сказал агентству председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. — Сколько это будет — пока рано говорить». Экспортная пошлина вводится для стабилизации внутренних цен на зерно, напомнил он, добавив, что надеется, что союз будет приглашен к обсуждению новых параметров пошлины.



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут тоже считает, что в нынешней ситуации пошлину могут повысить. «Внешние рынки отреагировали на введение квоты на экспорт зерна и пошлины на пшеницу ростом цен, он составил порядка 13%. Это достаточно много, — цитирует его «Интерфакс». — Внутренние цены после некоторого снижения на фоне информации о квоте и пошлины с нового года начали восстанавливаться вслед за мировыми ценами». При этом он не уверен, что от повышения пошлины будет эффект для экономики, поскольку это спровоцирует увеличение мировых цен. А с точки зрения долгосрочных интересов развития сельского хозяйства такие меры создают «атмосферу неопределенности», отметил он.

