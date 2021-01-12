Аналитики ждут дальнейшего роста цен на пшеницу

По итогам сезона фактический вывоз пшеницы может оказаться ниже экспортного потенциала Pixabay

По данным Refinitiv, за первые пять дней нового года экспортные цены на пшеницу с протеином 12,5% выросли до $274/т (FOB Новороссийск) по сравнению с $257/т 30 декабря, к 11 января цена увеличилась до $277/т. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), цены на пшеницу с поставкой в конце января — начале февраля к концу прошедшей недели увеличились до $275 за тонну. «Виной тому и российская экспортная пошлина, и рост цен на кукурузу и сою», — сказал агентству Reuters гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.



С 24 декабря по 7 января цены на российскую пшеницу на FOB Новороссийск увеличились почти на 7%, или на $17 за тонну, сравнила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. При этом темпы роста цен у нашего основного конкурента — Франции — чуть меньше, однако и изначально французская пшеница была дороже чем российская. «Сейчас цены на французскую пшеницу на $2 за тонну выше, чем на российскую, таким образом, несмотря на повышение цены, мы все равно сохраняем конкурентное преимущество, хоть и небольшое», — сказала Тюрина «Агроинвестору».



«Сейчас цена на мукомольную пшеницу на условиях FOB в черноморских портах составляет $278 за тонну, и это не предел. Мы полагаем, что экспортные цены продолжат свой рост, — говорит гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Из-за предстоящего введения пошлины наши экспортеры будут закладывать дополнительно минимум 25 евро или $30,5 на тонну к рыночной цене на пшеницу — минимальный размер этой пошлины. И многое будет зависеть от курса рубля. Факторов же, которые бы в ближайшую неделю влияли на снижение цен, мы пока не видим».



Экспортная пошлина может удвоиться Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на зерновом рынке, экспортная пошлина на пшеницу может быть повышена, сейчас обсуждается уровень в 50 евро за тонну, поскольку цены на внутреннем рынке не снизились. Другой источник агентства сказал, что планы по повышению пошлины есть, но ее размер пока не обсуждается. Ранее отраслевые аналитики не раз обращали внимание, что введение пошлины не приведет к снижению цены на внутреннем рынке, а даст обратный эффект.

Установление вывозной пошлины на пшеницу и квотирование экспорта зерна с 15 февраля — основной фактор повышения цен, который сейчас начал действовать в полную силу, считает Петриченко. «Из-за введения пошлины и квоты фактический вывоз пшеницы из нашей страны будет ниже, чем экспортный потенциал, который превышает 40 млн т, и осознание этого приводит к увеличению цены на мировом рынке, ведь Россия с большим отрывом является крупнейшим мировым экспортером пшеницы», — подчеркивает эксперт.



Информация о введении квоты и пошлины, безусловно, активизировала торговую деятельность, соглашается Тюрина. «Мы наблюдаем увеличение закупок зерна основными странами-импортерами. По итогам декабря прошлого года из России было вывезено на 81% больше, чем в декабре 2019-го, в том числе экспорт пшеницы вырос на 77%, а ячменя — почти в четыре раза, — сравнивает она. — В целом, с начала июля по январь на внешние рынки было поставлено 26,5 млн т пшеницы, что на 26,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее».



По оценке РЗС, за вторую половину сезона из России можно вывезти 21 млн т зерна, включая 15,5 млн т пшеницы. Однако квота на экспорт зерна с 15 февраля до 30 июня — 17,5 млн т. Многие компании будут стараться отгрузить максимальные объемы до начала действия квоты, соответственно, можно ожидать серьезного роста экспорта в январе и первой половине февраля по сравнению с уровнем прошлого года, считает Тюрина. За первую декаду января 2021-го уже вывезено более 1 млн т пшеницы — в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, уточняет она.



«С начала года мы наблюдаем активные закупки со стороны наших основных покупателей: Турция увеличила объемы импорта пшеницы из России в 2,2 раза, Египет — в 2,7 раза, — приводит данные Тюрина. — Плюс, появился новый покупатель — Пакистан, который по итогам первой декады января занял вторую строчку в рейтинге импортеров российской пшеницы. А значит, рынок четко понимает: Россия — основной мировой поставщик пшеницы, и в ее реализации заинтересованы как экспортеры, так и покупатели, ведь после введения квоты и пошлины мировые цены на пшеницу увеличатся еще сильнее».



За новогоднюю неделю с 4-го по 10-е января через зерновые терминалы Новороссийска, по данным ГК ТБИ/Logistic OS, было отгружено на экспорт более 232,7 тыс. т российского зерна. Это в 4,8 раза больше, чем на аналогичной неделе прошлого сезона. В том числе вывоз пшеницы увеличился в 4,1 раза до 202,7 тыс. т.

Однако есть и другие факторы, влияющие на рост цен пшеницы. Владимир Петриченко напоминает, что в конце 2020 года правительство Аргентины объявило о закрытии экспорта кукурузы с 28 февраля 2021 года из-за засухи в стране. «Это вызвало волну повышения цен на мировом рынке и еще большую волну возмущения аргентинских аграриев, начавших забастовку, которая приостановилась после соглашения их ассоциации с правительством о снятии запрета на вывоз кукурузы взамен на дневной лимит экспортных продаж в 30 тыс. т. В такой борьбе цены топчутся на шестилетних максимумах», — рассказал он «Агроинвестору».



Есть и фундаментальный фактор повышения цен — засуха в зернопроизводящих регионах Южной Америки, из-за которой урожай сои и кукурузы в Аргентине и Бразилии, а также пшеницы и подсолнечника в Аргентине будет ниже ожидаемого, продолжает Петриченко. Плюс, на рост продовольственного рынка повлияло увеличение мировых цен на нефть.



При этом закупочные цены на пшеницу варьируются в диапазоне от 15,2 тыс. руб./т до 17,5 тыс. руб./т без НДС на СРТ Новороссийск и Тамань. «В такой ситуации трудно давать какие-то прогнозы относительно дальнейшего ценообразования на внутреннем рынке», — отмечает руководитель «ПроЗерна». Тюрина считает, что снизить цены закупки не удастся, так как сельхозпроизводители, у которых еще осталась пшеница на продажу, заинтересованы в более высоком уровне цен, и когда экспортеры пытались продавить рынок, выставив более низкие уровни цен, им это не удалось.

