Производители сельхозтехники просят правительство отложить ограничения на экспорт зерна

Из-за экспортных ограничений спрос на сельхозтехнику может снизиться «Ростсельмаш»

Ассоциация производителей сельхозтехники «Росспецмаш» попросила правительство отложить введение квотирования на экспорт зерна. Соответствующее письмо было направлено премьер-министру Михаилу Мишустину. Копия документа имеется в распоряжении «Агроинвестора». Квота на вывоз зерна должна начать действовать с 15 февраля, также параллельно будет введена пошлина на экспорт пшеницы.



Как указано в письме, члены ассоциации опасаются снижения спроса на спецтехнику из-за экспортных ограничений на поставку зерновых агрокультур и потому просят Мишустина отложить введение ограничений. Если правительство все же введет квотирование, представители «Росспецмаша» просят также установить плавающую пошлину на экспорт металлургической продукции для того, чтобы цены внутри страны были ниже мировых на 20%.



«В 2020-м году производство сельскохозяйственной, строительно-дорожной и прицепной техники и пищевого оборудования выросло на 15%, экспорт — на 18% <…>. При этом существуют факторы, такие как планируемое введение квотирования на экспорт зерновых культур, которые значительно сокращают платежеспособный спрос на спецтехнику и темпы роста сельскохозяйственного сектора, — говорится в письме. — Также серьезную обеспокоенность вызывает беспрецедентный рост цен на металлопрокат — крупнейшую составляющую себестоимости в машиностроении. В декабре 2020 года цены на продукцию металлургии для российских потребителей выросли на 25-35%. Готовится и дальнейшее повышение цен».



Пресс-служба ассоциации рассказала, что за 11 месяцев 2020 года поставки российской сельхозтехники за рубеж увеличились до 13,8 млрд руб., что на 13,6% больше, чем за 11 месяцев 2019 года и больше, чем за весь предыдущий год, когда был зафиксирован рекордный показатель в 12,1 млрд руб. При этом экспорт российской сельхозтехники в денежном выражении в Таджикистан увеличился в 4,7 раза, в Австрию — 3,8 раза, в Чехию — в 2,7 раза, в Нидерланды — на 84%, во Францию — на 77%, в Киргизию — на 61%, в Германию — на 56%, в Болгарию — на 38%, в Казахстан — на 25%, в Узбекистан — на 9%.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что заявленное предложение полностью адекватно. «Это одно из немногих отраслевых объединений кроме РЗС, которое постоянно выступало против любых ограничений экспорта зерна, — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». — Потому что для них все достаточно прозрачно. После каждого введения ограничений у них сокращается объем производства и закупок сельскохозяйственной техники. Так что совершенно логично, что они отстаивают свои интересы, и наши интересы с ними в данном случае полностью совпадают».



Также в своем обращении «Росспецмаш» предлагает ряд мер для ускорения экономического развития страны. По мнению ассоциации, для этого необходимо обеспечить реальный сектор доступным кредитованием за счет снижения ключевой ставки Центробанка. Также важно стимулировать вложения в научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в машиностроении. По мнению «Росспецмаша» эти меры не только простимулируют спрос и производство продукции машиностроения, но и позитивно повлияют на оживление экономической активности в сельском хозяйстве и других отраслях. Это, в свою очередь, поспособствует повышению покупательской способности населения, считают члены ассоциации.



За 11 месяцев 2020 года российские заводы сельхозмашиностроения произвели техники на 136,7 млрд руб., что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом отгрузки сельхозтехники на внутренний рынок выросли за указанный период на 46% до 121,3 млрд руб. «Увеличение выпуска российской сельхозтехники зафиксировано по многим ключевым позициям. Наибольший рост в количественном выражении, в частности, наблюдается в сегменте сельскохозяйственных тракторов — на 27% до 4,13 тыс. ед., зерноуборочных комбайнов — на 24% до 5,2 тыс. ед., кормоуборочных комбайнов — на 24% до 641 ед., борон — на 19% до 4,75 тыс. ед., сеялок — на 18% до 5,17 тыс. ед., самоходных косилок — на 17% до 339 ед., зерноочистительных машин — на 16% до 1,44 тыс. ед., опрыскивателей — на 12% до 1,1 тыс. единиц», — приводит данные пресс-служба «Росспецмаша».

