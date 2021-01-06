«Агросила» вложит в новые проекты не менее 5 млрд рублей

Компания завершила 2020 год на позитивной ноте, несмотря на ряд негативных факторов Д. Абрамов

Общая сумма инвестиций холдинга «Агросила» в этом году составит не менее 5 млрд руб., рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании Светлана Барсукова. По ее словам, компания завершила 2020 год на позитивной ноте, несмотря на ряд негативных факторов. «Разразившаяся в марте пандемия, рост курсов валют — все это не могло не повлиять на деятельность нашего холдинга», — отметила Барсукова.



Например, в 2020 году изменилась структура потребления: снизился спрос на продукцию, поставляемую компанией в сегмент HoReCa, а на товары длительного срока хранения потребитель, напротив, обращал больше внимания, говорит Барсукова. Однако даже в условиях сокращения спроса в секторе общественного питания «Агросиле» удалось получить новые контракты, в частности, на поставку сыров для данного сегмента, а также увеличить продажи полуфабрикатов из мяса птицы высокой степени готовности. «В результате, по предварительным оценкам, в 2020-м мы смогли увеличить как выручку, так и объемы продаж», — подчеркнула она.



В целом компанию устраивал уровень цен на ее продукцию в 2020 году. «Цены на зерновые и технические агрокультуры, а также сахарную свеклу позволяли получать высокую маржинальность. Что касается стоимости куриного мяса, то цены на него не растут, а из-за увеличения издержек снижается рентабельность», — отметила Барсукова.



В 2021 году холдинг планирует продолжать развитие бизнеса. В частности, в этом году он намерен модернизировать часть площадок завода, чтобы увеличить мощность переработки свеклы с 7,5 тыс. т до 8,2 тыс. т в сутки. Для этого, в частности, будет реконструировано сушильное отделение, построена газовая печь и дополнительные бытовые помещения, а также заменен жомовый пресс. Инвестиции превысят 370 млн руб.



В 2020 году дал первые результаты начатый «Агросилой» в 2018-м проект по увеличению сахаристости свеклы. «Мы достигли сахаристости 18,5%, по выходу сахара на Заинском сахарном заводе тоже добились высоких показателей — 16%», — уточнила Барсукова. В сезоне-2020/21 «Заинский сахар» планирует переработать более 1,1 млн т сахарной свеклы и выпустить 166 тыс. т сахара, 45 тыс. т мелассы и 53 тыс. т гранулированного жома. Сезон переработки планируется завершить в начале февраля, сообщает компания.



Также среди направлений, которые холдинг продолжит развивать в этом году, — цифровизация бизнеса. «В 2020 году мы полностью внедрили систему бизнес-аналитики по принципу единого окна, которая позволяет нашим специалистам видеть в режиме реального времени все бизнес-процессы, происходящие в компании», — уточнила Барсукова. Она уверена, что развитие направлений искусственного интеллекта и машинного обучения позволит сократить затраты на производство продукции и повысить эффективность предприятий компании.



Кроме того, в наступившем году «Агросила» планирует инвестировать в новое для себя направление — производство премиксов, что позволит холдингу оптимизировать кормопроизводство. «Также мы приступим к производству рассольных сыров», — добавила Барсукова. Помимо этого «Агросила» планирует открыть новую молочно-товарную ферму на 4,5 тыс. дойных коров и разработать проект еще одной фермы такой же мощности.



«Мы продолжаем изучение и развитие новых технологий, которые постоянно появляются на рынке в животноводческом и растениеводческом секторах и позволяют увеличить производительность и экономическую эффективность», — добавила Барсукова.

