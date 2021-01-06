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Конференция Агрохолдинги России — 2020

Инвестиции

«Агросила» вложит в новые проекты не менее 5 млрд рублей


В этом году компания планирует создать производство премиксов, начать выпуск рассольных сыров и построить еще одну ферму

Елена Максимова

| Агроинвестор |

Компания завершила 2020 год на позитивной ноте, несмотря на ряд негативных факторов
Д. Абрамов
Компания завершила 2020 год на позитивной ноте, несмотря на ряд негативных факторов
Д. Абрамов

Общая сумма инвестиций холдинга «Агросила» в этом году составит не менее 5 млрд руб., рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании Светлана Барсукова. По ее словам, компания завершила 2020 год на позитивной ноте, несмотря на ряд негативных факторов. «Разразившаяся в марте пандемия, рост курсов валют — все это не могло не повлиять на деятельность нашего холдинга», — отметила Барсукова. 

Например, в 2020 году изменилась структура потребления: снизился спрос на продукцию, поставляемую компанией в сегмент HoReCa, а на товары длительного срока хранения потребитель, напротив, обращал больше внимания, говорит Барсукова. Однако даже в условиях сокращения спроса в секторе общественного питания «Агросиле» удалось получить новые контракты, в частности, на поставку сыров для данного сегмента, а также увеличить продажи полуфабрикатов из мяса птицы высокой степени готовности. «В результате, по предварительным оценкам, в 2020-м мы смогли увеличить как выручку, так и объемы продаж», — подчеркнула она. 

В целом компанию устраивал уровень цен на ее продукцию в 2020 году. «Цены на зерновые и технические агрокультуры, а также сахарную свеклу позволяли получать высокую маржинальность. Что касается стоимости куриного мяса, то цены на него не растут, а из-за увеличения издержек снижается рентабельность», — отметила Барсукова.  

В 2021 году холдинг планирует продолжать развитие бизнеса. В частности, в этом году он намерен модернизировать часть площадок завода, чтобы увеличить мощность переработки свеклы с 7,5 тыс. т до 8,2 тыс. т в сутки. Для этого, в частности, будет реконструировано сушильное отделение, построена газовая печь и дополнительные бытовые помещения, а также заменен жомовый пресс. Инвестиции превысят 370 млн руб. 

В 2020 году дал первые результаты начатый «Агросилой» в 2018-м проект по увеличению сахаристости свеклы. «Мы достигли сахаристости 18,5%, по выходу сахара на Заинском сахарном заводе тоже добились высоких показателей — 16%», — уточнила Барсукова. В сезоне-2020/21 «Заинский сахар» планирует переработать более 1,1 млн т сахарной свеклы и выпустить 166 тыс. т сахара, 45 тыс. т мелассы и 53 тыс. т гранулированного жома. Сезон переработки планируется завершить в начале февраля, сообщает компания.

Также среди направлений, которые холдинг продолжит развивать в этом году, — цифровизация бизнеса. «В 2020 году мы полностью внедрили систему бизнес-аналитики по принципу единого окна, которая позволяет нашим специалистам видеть в режиме реального времени все бизнес-процессы, происходящие в компании», — уточнила Барсукова. Она уверена, что развитие направлений искусственного интеллекта и машинного обучения позволит сократить затраты на производство продукции и повысить эффективность предприятий компании. 

Кроме того, в наступившем году «Агросила» планирует инвестировать в новое для себя направление — производство премиксов, что позволит холдингу оптимизировать кормопроизводство. «Также мы приступим к производству рассольных сыров», — добавила Барсукова. Помимо этого «Агросила» планирует открыть новую молочно-товарную ферму на 4,5 тыс. дойных коров и разработать проект еще одной фермы такой же мощности.

«Мы продолжаем изучение и развитие новых технологий, которые постоянно появляются на рынке в животноводческом и растениеводческом секторах и позволяют увеличить производительность и экономическую эффективность», — добавила Барсукова.

Елена Максимова 

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