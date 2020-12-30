В этом году производство продукции АПК увеличится более чем на 2%

За 11 месяцев сельское хозяйство выросло на 1,5% Pixabay

Рост производства продукции АПК по итогам 2020 года ожидается на уровне более 2%, сообщила пресс-служба Минсельхоза со ссылкой на заявление главы министерства Дмитрия Патрушева. По его словам, сельхозпредприятия показывают рост производства по основным направлениям деятельности: положительные результаты отмечены в животноводстве, растениеводстве, а также пищевой и перерабатывающей отраслях.



За 11 месяцев 2020 года сельское хозяйство выросло на 1,5%, пищевая отрасль прибавила 3,9%, производство напитков увеличилось на 1,3%. Валовый сбор пшеницы составил 85,9 млн т при общем урожае зерна в 133 млн т. «Это позволит полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка в зерне, в том числе обеспечить предприятия переработки и животноводческие хозяйства, заложить хорошую базу для дальнейшего развития различных отраслей АПК», — отметил Патрушев.



Сбор масличных оценивается на уровне более 21 млн т. При этом, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов, урожай подсолнечника оказался выше средних многолетних значений — 13,3 млн т. Также достигнут рекорд в производстве рапса — 2,6 млн т, сбор сои составил около 4,3 млн т — на уровне прошлого года.



Урожай овощей в товарном секторе в 2020 году составил порядка 6,8 млн т, при этом зафиксирован абсолютный рекорд по сбору тепличных овощей — не менее 1,3 млн т. Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков в начале декабря говорил, что в этом году производство выросло потому, что были запущены те теплицы, которые начали строить в 2018 году, когда возмещалась часть капитальных затрат, кроме того, выдавались льготные инвесткредиты и был бум инвестиций в отрасль. По его мнению, если ситуация в отрасли останется на нынешнем уровне, производство в перспективе не только не увеличится, но и упадет. «Что ждет отрасль в 2021 году? Это большой вопрос. И судьба отрасли сегодня, по нашему мнению, напрямую зависит от понимания государством ее проблем», — говорил тогда Глушков.



Урожай плодов и ягод во всех хозяйствах в 2020 году увеличился на 2,2% до 3,5 млн т. Рост производства овощей, плодов и ягод способствует снижению импорта: по сравнению с уровнем 2014 года ввоз томатов сократился почти в два раза, а груш и яблок — на 36%, сравнил Минсельхоз.



Положительными оказались и показатели в отрасли животноводства. Так, производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах в 2020 году, по оценке Минсельхоза, выросло на 3,2% до 15,6 млн т (в живом весе) в том числе производство свиней — на 9,1% до 5,5 млн т, к рупного рогатого скота — на 0,2% до 2,8 млн т, птицы — на 0,4% до 6,7 млн т. Согласно сообщению ведомства, производство молока во всех хозяйствах увеличится на 2,5% и составит 32,1 млн т, яиц — на 0,4% до 45,1 млрд штук.



«Результаты работы агропромышленного комплекса в 2020 году позволят удовлетворить потребности внутреннего рынка в основных продуктах питания и обеспечить продовольственную безопасность страны по ключевым направлениям», — отмечает Минсельхоз.



Президент Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции прогнозировал рост сельского хозяйства в России по итогам года на 2%. «Производство [продукции] сельского хозяйства традиционно последние годы в хорошей зоне», — отмечал он.

