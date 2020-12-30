Тульская область подписала соглашения с инвесторами на 33 млрд рублей

Тульская область — привлекательный регион для инвестиций в АПК А. Астахова

В индустриальном кластере «Октава» в Туле состоялась церемония подписания 13 инвестиционных соглашений на общую сумму более 33 млрд руб., сообщила пресс-служба правительства региона. В том числе в области будут реализованы проекты в АПК.



Так, в особой экономической зоне «Узловая» в скором времени «Маккейн Фудс Рус» начнет строительство комплекса по переработке картофеля стоимостью 12,7 млрд руб. McCain Foods Limited — международная компания, производящая треть всего картофеля фри в мире. Перерабатывающий комплекс в Узловой станет ее первой производственной площадкой в России. «Для Тульской области большая честь, что компания выбрала наш регион для реализации своего инвестпроекта. Он создаст более 160 рабочих мест и будет способствовать появлению новых логистических центров и пунктов хранения продукции», — отметил губернатор региона Алексей Дюмин.



Еще одно соглашение Дюмин подписал с председателем совета директоров группы компаний «Агроэко» Владимиром Масловым. Компания планирует реализовать инвестиционный проект по расширению производства комбикормов, вложив 1,2 млрд руб. «Компания уже не первый год успешно работает в Тульской области и наращивает объемы производства, — сказал Дюмин. — <…> Реализация нового проекта позволит увеличить производственные мощности и будет способствовать импортозамещению».



Входящая в структуру «Агроэко» «Тульская мясная компания» включает свиноводческий кластер, комбикормовый завод, автотранспортное предприятие и собственную базу растениеводства. В 2020-м году компания выпустила 53 тыс. т свинины и 117 тыс. т комбикормов. «Это позволило почти втрое увеличить показатель производства свинины в регионе и выйти области на первое место по приросту поголовья свиней не только в ЦФО, но и в России, — сообщила пресс-служба «Агроэко». — С выходом на полную мощность группа компаний планирует производить 61 тыс. т свинины в год, а благодаря реализации нового инвестпроекта существенно увеличится производство комбикормов — до 400 тыс. т к 2024 году».



Руководитель Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что в Тульской области и вокруг нее размещено много откормочных хозяйств. «Спрос рождает предложение, поэтому если комбикормовый завод решил расширить производство, значит компания понимает, кто будет его потенциальным клиентом, — говорит эксперт. — Наш союз может только поприветствовать эту инициативу и готов оказывать всяческую поддержку коллегам».



Еще одно инвестиционное соглашение на 3 млрд руб. было подписано между Дюминым и гендиректором группы «Черкизово» Сергеем Михайловым. Проект предусматривает расширение действующего производства «Компас Фудс» и строительство цеха по выпуску полуфабрикатов. В перспективе «Черкизово» рассматривает возможность строительства в регионе убойного завода по первичной и промышленной переработке свиней, а также завода по переработке птицы. Возведение кластера в Ефремовском районе Тульской области должно завершиться не позднее 2025 года.



По словам Дюмина, проект станет одним из флагманов развития АПК региона. «Компания «Черкизово» - признанный лидер в России по объему мясопереработки. Реализация инвестпроекта будет способствовать развитию биотехнологического кластера в Тульской области, — отметил глава региона. — Кроме того, это серьезный вклад в диверсификацию экономики города Ефремова и укрепление кооперации с региональными предприятиями». Дюмин заверил, что правительство Тульской области готово оказывать компании всестороннюю поддержку на всех этапах реализации проекта.



Кроме того, в регионе появится биотехнологический комбинат компании «Бикор» по производству концентрированных белковых кормопродуктов и молочной кислоты. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд руб. Новое производство будет интегрировано в систему создаваемого биотехнологического кластера города Ефремова.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что Тула — это «горячий» регион с точки зрения привлечения инвестиций в сельское хозяйство и агробизнес. «На юге области есть неплохие почвы, она удачно расположена между крупными регионами Центрально-Черноземного региона и Москвой. Поэтому там сам Бог велел развивать переработку. Недаром там находится крупнейший в мире перерабатывающий кластер «Каргилл». Инвестиции в сельское хозяйство в Тульской области имеют большой смысл», — считает Рылько.

