На Кубани появится яблоневый сад за 3,5 млрд рублей

Интерес инвесторов к садоводству может снизиться в случае корректировки субсидий Pixabay

Компания «Колос Кубани» реализует инвестпроект по созданию интенсивного яблоневого сада по итальянским технологиям с мощностями для хранения в Крымском районе Краснодарского края, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы районной администрации. Всего будет заложено 400 га садов, весной яблони были высажены на 25 га, сейчас идет закладка еще 58 га. Объем инвестиций составит 3,5 млрд руб.



Общий земельный банк компании превышает 1,36 тыс. га, из которых 900 га в собственности. К 2028 году, при выходе на полное плодоношение, «Колос Кубани» планирует выращивать более 20 тыс. т яблок. Их планируется продавать в торговых сетях Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов под собственным брендом, уточнила компания «Коммерсанту».



По данным kartoteka.ru , компания «Колос Кубани» была зарегистрирована в 2018 году, ее уставной капитал — 1 млн руб. Совладельцами компании (по 50%) являются ЗАО «Династия» и ростовский предприниматель Владислав Понамаренко. В сентябре 2018-го «Интерфакс» сообщал, что «Династия» принадлежит Валентину Мантурову, который, по информации агентства, является отцом главы Минпромторга Дениса Мантурова. Основной вид деятельности «Колоса Кубани» - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур.



Сейчас найти большой массив земель на Кубани — большая редкость, говорит директор Плодоовощного союза Михаил Глушков, уточняя, что «Колосу Кубани» удалось это сделать. По его мнению, садоводческий проект компании в целом перспективен, если не будут меняться меры господдержки. Этот фактор очень важен, потому что в первые годы, до выхода на проектную мощность, яблоневые сады вообще не дают урожая, и, соответственно, прибыли. «Компания планирует работать по современным итальянским технологиям, которые позволят получать хороший урожай — до 60 т с гектара с 95% товарностью. Сама закладка сада будет осуществляться постепенно — по 250-300 га в год, то есть, закончится примерно через четыре года», — рассказал он «Агроинвестору».



Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, сказал «Агроинвестору», что при реализации проекта создания яблоневого сада у «Колоса Кубани» не должно возникнуть никаких проблем: технологии отработаны, ассортимент хороший, рынок тоже, цены — лучше европейских, утверждает он. «Разве что может повлиять отмена субсидий для закладки иностранного посадочного материала. В таком случае, пусть используют отечественные саженцы или создают свои питомники, мы стараемся развивать свои питомники и не отдавать миллиарды в Европу», — добавляет он.



С ним не соглашается Глушков. Он считает, что в России есть только понятие «отечественного посадочного материала», а самого материала — нет. «Под видом отечественных саженцев продаются импортные. Наши питомниководы привозят импортный подвой и привой, соединяют их и говорят, что это отечественные растения. При этом не платятся никакие роялти, не гарантируется качество, — считает Глушков. — А если взять импорт — там понятное качество, они безвирусные, у них есть документы. А с отечественными саженцами есть большая проблема, никакого контроля с этим нет. Можно просто привезти саженец из Италии, назвать его “Антоновка”, и выяснится это только через три года». Но самое главное, по его словам, то, что уже сейчас отечественные саженцы среднего качества, а при отсутствии конкуренции с импортом оно будет ухудшаться, а после повышения спроса вырастет и цена. «Самих саженцев при нынешних мерах поддержки не хватает, они способны занять только 50% рынка», — оценивает Глушков.



Он отмечает, что обсуждаемая отмена господдержки для тех, кто использует импортные саженцы, повлияет на темпы закладки садов, и инвесторы попросту не пойдут в это направление. «Те, кто планировал заложить 1 тыс. га — заложат 200 га, получат господдержку и не будут закладывать оставшиеся 800 га, потому что без господдержки это невыгодно. К нам уже сейчас обращаются инвесторы, которые говорят, что остановят свои инвестиционных программы, если эта мера будет принята», — говорит Глушков. Сейчас, по его словам, предлагается не отменять субсидирование импортных саженцев, а ввести понижающий коэффициент для них. То есть те, кто покупает импорт, будут получать меньше господдержки, чем покупатели отечественных саженцев.



Сообщение о том, что Минсельхоз прорабатывает возможность прекращения субсидирования закладки садов с использованием импортного посадочного материала появилось в середине ноября. По данным Ассоциации садоводов России, в прошлом году участники рынка потратили на покупку саженцев за границей более 360 млн евро. В 2019 году было высажено 28,2 млн саженцев, из которых 62% российского производства, и долю отечественных саженцев необходимо увеличить, считает агроведомство.

