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Конференция Russian Meat & Feed Industry — 2020

Компании

«Неизвестная страна» стала одним из крупнейших поставщиков яблок в Россию

Аналитики допускают, что на российский рынок поступают запрещенные к ввозу польские яблоки

Татьяна Кулистикова, Елена Максимова

| Агроинвестор |

За восемь месяцев импорт яблок достиг почти 600 тысяч тонн
Pixabay
За восемь месяцев импорт яблок достиг почти 600 тысяч тонн
Pixabay

По итогам января-августа Россия импортировала 104 тыс. т яблок из «неизвестной страны», следует из данных ФТС. В целом объем ввоза за это время составил 598 тыс. т, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего яблок — 179 тыс. т — было поставлено из Молдовы, «неизвестная страна» оказалась на втором месте. «Агроинвестор» направил запрос в ФТС.

Первым обратил внимание на нового поставщика Плодоовощной союз. По словам директора союза Михаила Глушкова, «неизвестная страна» появилась в статистике недавно — еще в мае ее не было. «Ввозимые оттуда объемы говорят о том, что это государство, где очень дешевое яблоко. Цена на яблоки из «неизвестной страны» крайне низкая — в среднем $598/т, на уровне Молдовы или Польши, где субсидируют экспорт яблок, — рассказал Глушков «Агроинвестору». — Однако в Молдове сейчас неурожай, и если предположить, что поставка была оттуда, то получится, что экспорт может составить больше, чем производство».

Плодоовощной союз отмечает, что 104 тыс. т — это очень большой объем, который влияет на российский рынок. В своем Telegram-канале союз предположил, что это могут быть нелегальные поставки из Польши, реэкспорт из Сербии или Беларуси, отгрузки из Абхазии или Донецкой и Луганской народных республик. Правда, последний вариант союз считает маловероятным — республики сами являются импортерами яблок, Абхазия тоже вызывает сомнения, поскольку объемы слишком большие.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова предполагает, что «неизвестная страна» - это одно из государств, импорт продукции из которых в Россию запрещен. «Поставка могла быть сделана напрямую или обходными путями, например, через Белоруссию или другие страны, которые могут поставлять к нам товары, однако государства, через которые шел ввоз, не смогли предоставить подтверждающих документов. Такой импорт мог прийти из Польши или Украины», — говорит она.

Партнер компании «НЭО Центр» Инна Гольфанд считает, что это польские и китайские яблоки, но импортируют их через посредников. «Самое интересное, что если рассмотреть структуру экспорта Польши, то в ней в 2020 году присутствует Россия, но цифры очень маленькие (200 т в квартал), — обращает внимание она. — Информации о снятии ограничений на ввоз яблок из Польши не было. Факт экспорта польских яблок есть, хотя в структуре российского импорта Польши нет».

Гольфанд обращает внимание, что снизился импорт яблок из Беларуси, при этом почти аналогично сократились поставки польских яблок в Беларусь. Также уменьшились поставки из Молдовы, однако в этом случае следов Польши не должно быть, поскольку экспорт яблок из Польши в Молдову незначительный. Сократились поставки в Россию и из Азербайджана, но здесь Польша тоже ни при чем, рассуждает эксперт. «Также совсем пропал импорт из Китая за последний квартал 2019-го и весь 2020 год, что связано с запретом на ввоз семечковых и косточковых плодовых культур с территории Китая — а это от 5 тыс. т до 20 тыс. т», — добавляет она.

Россия — крупнейший рынок сбыта яблок для Польши и Китая. Естественно, все производители будут пытаться найти способ доставить свою продукцию в страну, для этого они используют реэкспорт, говорит Гольфанд. «Определить, через какие именно страны они это делают, почти невозможно», — признает она. Эксперт думает, что в число «неизвестных стран» входят страны Восточной Европы, такие как Словения, Словакия, Эстония и т. д., через которые Польша может поставлять яблоки, а также страны «для галочки» (Ливан, Бангладеш, Танзания и Йемен). Китай ввозит продукцию преимущественно через страны Средней Азии, например, Казахстан или Узбекистан, добавляет она.

В этом году урожай яблок ожидается на 25-30% меньше, чем в 2019-м, когда было собрано около 1 млн т, ранее сообщал Плодоовощной союз. Импорт в прошлом году был на уровне 600 тыс. т. В августе союз «Садоводы Кубани» предлагал главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву ввести квоты на импорт яблок и слив в период сбора урожая. По мнению союза, такая мера позволит снизить избыток предложения и будет мотивировать торговые сети повышать закупочные цены на местные плоды, не поднимая цену на полке. В период массового предложения продукции собственного производства (сентябрь-март), объем помесячного заполнения рынка отечественными и импортными яблоками должен быть в соотношении 60% на 40%, считает союз.

Татьяна Кулистикова 

Елена Максимова 

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