Башкирская компания вложит 2 млрд рублей в садоводческий проект

Проект предполагается реализовать в четыре этапа до 2034 года Pixabay

Сельскохозяйственное предприятие «Чишминский плодоовощной питомник» планирует заложить яблоневые сады интенсивного и суперинтенсивного типов в поселке Чишмы Башкортостана. Проект был представлен на «Сельском часе» в правительстве республики. На его реализацию потребуется около 2 млрд руб. По информации «Коммерсанта», 50% суммы — собственные средства предприятия, остальное — кредиты.



Проект будет состоять из четырех стадий, говорится на сайте главы Башкортостана. На первом этапе, который должен продлиться до 2022 года, в хозяйстве высадят более 80 га саженцев яблонь, дополнительно начнут выращивать перспективные сорта земляники, черноплодной рябины, смородины. С 2023 по 2034 годы площадь сада будет увеличена до 1 тыс. га. Кроме этого, планируется построить хранилище и распределительный центр для плодов и ягод и пополнить транспортный парк, в том числе за счет автолавок для развоза готовой продукции.



Вице-премьер — министр сельского хозяйства Башкортостана Ильшат Фазрахманов отметил, что реализация проекта открывает дорогу другим инвесторам в области интенсивного садоводства. «Это очень непростой, рискованный бизнес. Первый урожай по новым технологиям мы получим только в 2022 году, — сказал Фазрахманов (цитата по сайту главы Башкортостана). — Но вместе с тем мы начинаем масштабное развитие в регионе интенсивного садоводства. Это значимый шаг для нашего агропромышленного комплекса».



Как рассказал «Коммерсанту» основатель «Чишминского плодоовощного питомника» Рамиль Галиуллин, земли, которые нужны для расширения садов, находятся рядом с питомником, часть из них в собственности муниципалитета, у части — разные собственники. Пресс-служба главы Башкирии отметила, что в качестве мер поддержки проект получит компенсацию части затрат на закладку садов, льготы на получение в лизинг техники и оборудования. Администрация Чишминского района окажет содействие в оформлении земельных участков для развития питомника. Ранее Минсельхоз Башкортостана со ссылкой на заявление Фазрахманова сообщал, что механизмы субсидирования и объемы поддержки будут совершенствоваться, чтобы в полной мере учитывать реальные потребности садоводов и плодоводов. Кроме того, по словам вице-премьера, на базе плодопитомника создается центр компетенций в этой области. Также предприятие активно сотрудничает с Башкирским государственным аграрным университетом в области селекции и расширения сортового состава.



Галиуллин также рассказал, что продукцию из новых садов питомник будет поставлять в социальные учреждения Башкирии. Предприятие занимается этим с прошлого года и обслуживает примерно 300 школ и детских садов. По оценке руководителя, к 2034 году урожай из новых садов позволит полностью закрыть потребность соцучреждений в местных фруктах, оставшийся объем продукции планируется поставлять в республиканские торговые сети.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков соглашается с прогнозами и добавляет, что сад выходит на плодоношение через два-три года после закладки, а на плановую мощность по урожаю можно выйти через пять лет. «Это при правильной закладке и в зависимости от сорта яблок, — уточнил он «Агроинвестору». — Хорошо, если инвестор построит хранилище к 2025-2026 годам, чтобы начать его окупать, поскольку продажа сезонных яблок не позволит вернуть инвестиции. Возводить хранилище к 2034 году поздновато, хотя, если компания будет временно арендовать хранилище, — это тоже вариант, пока урожайность будет не очень большой».



Глушков отмечает, что если говорить о высокоинтенсивном саде, то в среднем это 3 тыс. деревьев на гектар, при таком раскладе урожай может достигнуть 50-60 т/га, товарность при этом составит 95%. Единственной сложностью, по его мнению, являются сроки окупаемости проекта. «За этим садом нужно ухаживать два года, а никакого дохода не будет. При этом кредиты нужно выплачивать», — рассуждает он. При этом, по словам Глушкова, Башкирия — удачное место для реализации проекта, однако там есть свои нюансы. Во-первых, в регионе резко континентальный климат, поэтому нужно подбирать правильные сорта растений, чтобы в холодную зиму они не погибли. Во-вторых, на лето нужно организовывать капельный полив, чтобы спасти деревья от жары.



По информации «Коммерсанта», согласно плану компании, яблоневые сады интенсивного и суперинтенсивного типов позволят получать от 35 т до 45 т урожая с гектара. Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала «Агроинвестору», что такой объем можно собирать только в периоды максимальной урожайности — с четвертого по шестой год жизни сада, и лишь на отдельных участках. «А до и после этого периода такой урожай собрать невозможно. В среднем он будет достигать 25-30 т, и это хороший показатель», — считает она.



«Чишминский плодоовощной питомник» зарегистрирован в 2018 году. По собственному заявлению компании, она является одним из передовых производителей плодовых саженцев в республике Башкортостан. Под питомник выделено 37 га, из них освоено 9 га (заложены маточники семечковых и косточковых плодовых культур, маточники сортовой малины, смородины, маточники земляники и декоративных культур). Весь посадочный материал выращивается в открытом грунте. Производятся саженцы только районированных, морозоустойчивых сортов, подходящие для высадки промышленных садов в центральном и уральском регионах.

