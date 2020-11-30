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Конференция Агрохолдинги России — 2020

«Приоритет» отдан «Щелково Агрохим»

Партнерский материал


«Щелково Агрохим»

«Щелково Агрохим»

АО «Щелково Агрохим» - лауреат Национальной премии в области эффективного применения передовых технологий «Приоритет 2.0»

Компания стала единственным победителем в номинации «Химия и биотехнология». Награда была вручена за изобретение фунгицида «Медея, МЭ» - препарата для защиты яблоневых садов и виноградников от широкого спектра болезней. 

Работа оргкомитета велась на протяжении всего года. Особенностью премии-2020 стал ее полный переход в онлайн-формат: начиная с приема заявок и взаимодействия с участниками и заканчивая проведением онлайн-сессий по отраслевым тематикам.

В результате были определены 34 компании, работающие в различных отраслях, и победившие в 28 номинациях. Награждение лауреатов прошло в Москве, в Общественной палате Российской Федерации. 

Как сообщил председатель оргкомитета премии Виталий Расницын, технологическое переоснащение экономики играет важную роль в достижении национальных интересов страны. И деятельность «Щелково Агрохим» полностью соответствует этой концепции. Препараты, которые производит отечественная компания, и проекты, которые она реализует, способствуют развитию сельского хозяйства в частности, и экономики России — в целом.

«Щелково Агрохим» 

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