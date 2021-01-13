Минсельхоз США понизил прогноз экспорта российской пшеницы

На Россию придется около 20% мировой торговли пшеницей flickr.com

Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) понизила прогноз экспорта пшеницы из России на 1 млн т до 39 млн т из-за предстоящего с 15 февраля введения вывозной пошлины на агрокультуру и квоты на поставки зерна. При этом прогноз экспорта для стран ЕС увеличен на 0,5 млн т до 26,5 млн т на фоне повышения конкурентоспособности европейской пшеницы в связи с ограничением российского экспорта.



Тем не менее, наша страна сохранит первое место в мире по поставкам пшеницы на внешний рынок, следует из отчета FAS USDA. Ближайший преследователь — США — вывезет 27 млн т агрокультуры, прогноз по сравнению с декабрем не изменился. На Россию, оценочно, будет приходиться около 20% мировой торговли пшеницей, даже с учетом ожидаемого снижения поставок относительно экспортного потенциала.



Американские аналитики в своем отчете обращают внимание, что российское правительство объявило о введении ограничительных мер на экспорт зерна в ответ на высокие внутренние цены, несмотря на рекордное производство пшеницы (по сравнению с декабрем оценка повышена на 1,3 млн т до 85,3 млн т без учета Крыма) и почти рекордный валовой сбор зерна в целом. При этом новые меры «исказили торговлю и привели к росту мировых цен», отмечает FAS USDA.



С 15 февраля до конца сезона-2020/21 в России будет действовать квота на экспорт зерна в размере 17,5 млн т, кроме того, поставки пшеницы будут облагаться пошлиной в 25 евро за тонну, однако ее размер еще может быть повышен. Аналитики американского агроведомства считают, что пошлина приведет к снижению конкурентоспособности российской пшеницы, а вот действие квоты вряд ли существенно повиляет на вывоз прочих зерновых. FAS USDA не корректировала оценку их экспорта — около 8,67 млн т, включая 3,1 млн т кукурузы и 5,4 млн т ячменя.



12 января котировки мягкой пшеницы в Чикаго с поставкой в марте взлетели до шестилетнего максимума: SRW в Чикаго подорожала на $11,11 до $244,34/т. Во-первых, сказалось понижение американским агроведомством прогноза конечных запасов пшеницы как в мире — с 316,5 млн т до 313,2 млн т, так и в США — с 23,4 млн т до 22,75 млн т. Во-вторых, на динамику повлияла информация о возможном повышении экспортной пошлины в России.

С июля по декабрь Россия поставила на внешние рынки 25 млн т пшеницы, российские экспортеры будут стремиться увеличить отгрузки до введения ограничений, а после вступления в силу пошлины и квоты ожидается снижение вывоза, говорится в отчете. Учитывая рекордные объемы производства зерна и экспортные ограничения, конечные запасы пшеницы в России по итогам сельхозгода вырастут до 12,5 млн т против 10,7 млн т, которые прогнозировались в декабре, и 7,2 млн т в сезоне-2019/20. Между тем, запасы других крупных экспортеров агрокультуры в этом сельхозгоду снизятся, отмечает FAS USDA.



Также американские аналитики обращают внимание, что покупатели российской пшеницы начали реагировать на ожидаемое ограничение ее вывоза. Так, Турция, обычно закупающая в России около 75% своего объема импорта пшеницы, продлила нулевые ввозные пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень, пытаясь сохранить низкие цены для потребителей. Бангладеш — также важный покупатель российской пшеницы в последнее время — начала смещать закупки в сторону Индии.



Египет, который почти наполовину зависит от поставок из России, на тендере в декабре закупал украинскую и румынскую пшеницу с поставкой в феврале. При этом на тендере 12 января зерновое агентство Египта GASC отклонило все предложения, хотя планировало закупить минимум 55-60 тыс. т мукомольной пшеницы с поставкой 18 февраля — 5 марта. Причиной стали резко возросшие по сравнению с серединой декабря цены. Если тогда контракты заключались по ценам $268,98/т и $270,96/т FOB, то сейчас румынская пшеница предлагалась по $292,97/т, цена российской достигла $315/т FOB.

