Экспортная пошлина на пшеницу сохранится в долгосрочной перспективе

Пошлины призваны защитить внутренний рынок, объясняет Минэкономразвития Pixabay

Минэкономразвития считает необходимым проработать и ввести с нового сезона автоматический и долгосрочный механизм расчета экспортных пошлин с учетом актуальных уровней мировых цен. Об этом глава ведомства Максим Решетников заявил на заседании Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, сообщает министерство.



«Важно сформировать понимание рынка, что с 1 июля не будет обнуления экспортных пошлин, нет смысла держать зерно и ждать в надежде на то, что внутренний рынок будет открыт всем ветрам, — отметил Решетников. — Мы будем и дальше защищать нашего потребителя. Но очень важно, чтобы производители понимали, какая будет стратегическая модель, и дальше планировали инвестиции. Эта модель точно будет обеспечивать нормальное развитие производства внутри страны».



Ранее ТАСС со ссылкой на Союз экспортеров зерна сообщил, что Минсельхоз не будут инициировать очередное обнуление пошлины в новом сезоне. С 1 октября 2015 года размер пошлины составляет 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена до 1 июля 2018 года. Затем нулевая ставка была продлена еще на год, а потом сразу на два года — до 1 июля 2021 года.



Кроме того, Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию одобрила повышение с 1 марта пошлины на экспорт пшеницы до 50 евро за тонну, а также введение с 15 марта пошлин на кукурузу (25 евро/т) и ячмень (10 евро/т), сообщает пресс-служба Минэкономразвития. По словам Решетникова, решение о повышении экспортной пошлины на пшеницу и ее введении на ячмень и кукурузу, в первую очередь, направлено на защиту интересов внутреннего рынка и предотвращение риска новых скачков цен. «Мы все прекрасно понимаем, что зерновые — это основа кормовой базы, то есть это еще и цены в животноводстве с определенным лагом», — подчеркнул он.



Заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут поддержала решение о повышении пошлин на пшеницу и введение — на ячмень и кукурузу. «Вместе с Минэкономразвития будем разрабатывать порядок по "плавающей" экспортной пошлине, чтобы создать постоянный механизм, и рынок, экспортеры и растениеводы, понимали его и рассчитывали для себя перспективы», — сказала она. При этом Решетников подчеркнул, что «повышение ставок таможенных пошлин не носит фискального характера». «Полученные средства будут возвращаться в сельское хозяйство через господдержку», — заверил он.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский отметил, что новый механизм пошлины в сезоне-2021/22 будет введен, вероятно, в расчете на то, что цены у производителей могут быть на более высоких уровнях, чем текущие цены спроса, после того, как предполагаемая пошлина в 50 евро на пшеницу и квота в 17,5 млн т на все зерновые прекратят свое действие.



«Есть два механизма: постановление, которым на два года был продлен нулевой размер пошлины — до 30 июня 2021 года, параллельно с 15 февраля 2021 года вводится механизм квотирования и пошлины на пшеницу (25 евро/т с 15 февраля и 50 евро/т с 1 марта) внутри квоты и 100 евро/т сверх нее, — напомнил он. — Оба документа перестают действовать 30 июня 2021 года и Минсельхоз сообщает, что планирует не продлить нулевую пошлину, а установить “плавающую”, видимо, по образцу механизма, который существовал в сезоне-2015/16, когда размер пошлины зависел от уровня экспортной цены и курса рубля».



По словам Павенского, цель этого действия — сделать цены на зерно для российских потребителей более приемлемыми, чтобы аграрии не держали запасы в надежде на продажу позднее по более высокой цене, когда ограничения будут сняты. «Делать это будет достаточно рискованно, потому что экспортная цена на новый урожай почти всегда снижается, и в этом сезоне она была на уровне $245/т FOB Новороссийск против текущей в $287/т, — сказа эксперт «Агроинвестору». — Поэтому, если с нового сезона будет введено определенное регулирование, надеяться на рекордные цены, которые были установлены в последнее время, не придется, даже если будут происходить резкие коррекции вниз курса рубля к доллару».



Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина считает, что решение об увеличении пошлин может ограничить экспорт, поскольку мы можем получить неконкурентоспособную цену на мировом рынке. После того, как Россия установила квоту на вывоз и пошлину на пшеницу в 25 евро/т, в надежде на то, что внутренние цены снизятся, этого не произошло, напротив, цены стали увеличиваться — в среднем на мировом рынке она выросли на $20 за тонну. «Объемы экспорта в декабре и январе сильно выросли, по пшенице — на 70% относительно уровня прошлого года, в первой декаде января вывоз увеличился в два раза, и я уверена, что до 15 февраля объемы экспорта будут расти, то есть мы можем подойти к периоду начала действия квотирования и пошлин с объемами меньше, чем предусмотренные квотой 17,5 млн т», — рассуждает Тюрина.



По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», экспорт российской пшеницы в январе может стать рекордным для этого месяца и составить 2,7-2,8 млн т. В целом экспорт зерна в январе может составить 3,3 млн т, тогда как ранее аналитики центра оценивали потенциал вывоза на уровне 2,9 млн т. Предыдущий рекорд по экспорту пшеницы в январе был установлен в 2018 году — 2,68 млн т. Предварительная оценка отгрузок по итогам декабря — 4,73 млн т, в том числе 4 млн т пшеницы.

