В 2020 году Россия увеличила экспорт продукции АПК на 20%

В процентном выражении больше всего выросли поставки молочной и мясной продукции С. Петров

Экспорт российской агропромышленной продукции по итогам 2020 года составил $29,4 млрд, что на 20% больше, чем в 2019 году, говорится в материалах подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт». Наибольший рост в стоимостном выражении показали мясо и молоко. Согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», поставки российской сельхозпродукции за рубеж в 2020 году должны были составить $25 млрд. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что этот показатель может превысить $27 млрд.



Так, экспорт зерновых за прошедший год вырос на 29% до $10 млрд, экспорт продукции масложировой отрасли — на 20% до $4,7 млрд, мясной и молочной продукции — на 41% до $1,1 млрд. Поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, по данным аналитиков центра, увеличились на 14% до $4,1 млрд, прочей продукции АПК — на 34% до $4,1. При этом экспорт рыбы и морепродуктов за прошлый год снизился на 2% и составил $5,2 млрд.



В структуре стран-импортеров за прошлый год лидером стал Китай с долей 13,7%, затем следуют страны ЕС (11,3%), Турция (10,7%), Египет (6,6%), Казахстан и Южная Корея (по 5,8%), Белоруссия (4%), Украина (2,6%), Саудовская Аравия и Азербайджан (по 2,4%). На другие страны пришлось 34,8%. По данным «Агроэкспорта», поставки российской продукции АПК в Китай в 2020 году выросли на 27% до $4 млрд, в страны ЕС — на 13% до $3,3, в Турцию — на 26% до $3,1 млрд, в Египет — на 33% до $1,9, в Южную Корею — на 9% до $1,7 млрд.



Старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин рассказал «Агроинвестору», что росту поставок способствовал целый ряд факторов. «На это повлияла удачная мировая ценовая конъюнктура по зерновым и масличным, большие российские урожаи этих агрокультур, открытие границ и налаживание поставок мяса в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, ценовая конкурентоспособность российского сахара вследствие крайне низких внутренних цен на него. Почти в два раза (на $0,5 млрд) вырос экспорт масличных (подсолнечника, прежде всего)», — перечисляет эксперт.



Он отмечает, что ситуация с пошлинами на зерно уже была отыграна трейдерами и российскими экспортерами в конце 2020 года, когда за ноябрь-декабрь экспортировали зерна на $2,6 млрд — почти в два раза больше, чем год назад. «Это позволило заметно увеличить объем вывоза в 2020 году, который я прогнозировал на уровне $28,5 млрд, а в итоге он оказался на $1 млрд больше», — говорит Никиточкин. По его оценке, это, вероятно, приведет к тому, что экспорт 2021 года снизится на $1-1,3 млрд за счет того, что зерно предпочли вывезти в конце этого года, а не в начале 2021-го.



«Как показал 2020 год, поставки мало чем сдерживаются — они в большей степени зависят от конкурентоспособности российской продукции, большая часть которой характеризуется низким переделом», — продолжает эксперт. По его словам, из $2,8 млрд прироста экспорта за 10 месяцев 2020 года к аналогичному периоду 2019-го $2,6 млрд складываются из зерновых, масличных, масложировой продукции, мяса и сахара. «То есть все остальные категории (более высокие переделы) почти не выросли, потому что их конкурентоспособность практически не изменилась», — отмечает Никиточкин.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, на увеличение российского экспорта повлиял ряд причин. «Во-первых, у нас произошло весьма значимое падение курса рубля. Во-вторых, меры по наращиванию экспорта, которые были представлены российским правительством, тоже сыграли свою роль. Третий фактор — нацеленность многих наших отраслей и предприятий на экспорт в условиях насыщенности внутреннего рынка, многие стали гораздо профессиональнее и больше сил тратят на развитие экспортного направления», — прокомментировал эксперт «Агроинвестору».



В феврале прошлого года ИКАР прогнозировал, что экспорт продукции АПК по итогам 2020-го составит $25,8 млрд, однако тогда не было понимания о курсе рубля, отмечает Рылько. «Тренд угадали и были близки к тому, что получилось. Еще была очень хорошая конъюнктура по масличным и всем продуктам масложирового комплекса в течении года, они очень выросли в цене, — объясняет эксперт. — Также очень хорошо выросла в долларах, особенно во второй половине 2020-го, зерновая продукция, а мы экспортировали рекордный объем зерна».



По оценке Рылько, в этом году поставки на внешние рынки будут не такими высокими. «Те ресурсы и резервы, которые лежали на поверхности, в значительной мере исчерпаны, урожай зерновых в следующем году, скорее всего, будет ниже. По масличным тоже есть проблемы с вывозом: довольно серьезно повлияют пошлины на экспорт масличных и продукцию их переработки, — считает он. — С экспортом мяса и молока таких прорывных историй мы пока не видим, наоборот, у меня ощущение, что там все далеко не благополучно».



Согласно федеральному проекту «Экспорт продукции АПК», поставки российской сельхозпродукции за рубеж в 2020 году должны были составить $25 млрд. Ранее Минсельхоз прогнозировал, что этот показатель может превысить $27 млрд.

