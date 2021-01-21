Эксперты: в 2021 году Россия может резко снизить вывоз пшеницы

В феврале поставки могут уменьшиться вдвое относительно показателей января Е. Разумный

В этом сезоне Россия может резко снизить экспорт пшеницы из-за сохранения высоких внутренних цен с учетом планов по введению экспортной пошлины, следует из мониторинга аналитического центра «Русагротранса». В январе на внешние рынки может быть поставлено 3,5 млн т зерна, включая 3 млн т пшеницы, по итогам февраля вывоз может сократиться вдвое, оценил руководитель центра Игорь Павенский. В целом по итогам сельхозгода экспорт пшеницы может составить 37-37,5 млн т, до середины декабря аналитики центра прогнозировали отгрузки на уровне 40 млн т.



По данным «Русагротранса», закупочные цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах за неделю выросли на 400 руб. до 18,3-18,6 тыс. руб./т без НДС, годом ранее пшеница стоила в среднем 13,45 тыс. руб./т (CPT Новороссийск). Закупочные цены на малой воде увеличились на 200 руб. до 17,2 тыс. руб./т — это на 5 тыс. руб./т больше, чем год назад. При этом российский рынок пшеницы остается малоактивным. Внутренние цены с учетом пошлины 50 евро за тонну, которую планируется ввести с 1 марта, во всех регионах на 2-3 тыс. руб./т ниже экспортного паритета.



Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в феврале за неделю выросли на $9 до $295/т (FOB Новороссийск), цены предложения составляют $300/т и выше, говорится в обзоре «Русагротранса». По данным Refinitiv на 19 января, средняя цена на том же базисе составила $300,5/т. При этом спрос со стороны импортеров остается низким, а предложение крайне мало из-за неопределенности с внутренними ценами — в преддверии введения и повышения пошлин пшеница не дешевеет, отмечает Павенский. Цены предложения на новый урожай выросли до $250/т и более.



Ранее Павенский говорил, что в последний раз такие высокие цены на пшеницу были в апреле 2014 года. Зерно дорожает на фоне ожиданий ограничений вывоза. Эксперт говорил «Коммерсанту», что на российскую пшеницу найдется покупатель даже по такой высокой цене, поскольку у России есть важное преимущество в стоимости фрахта в страны Северной Африки и Ближнего Востока. Высокие цены на пшеницу могут продержаться до весны, когда на них начнут влиять перспективы нового урожая в мире, отмечал Павенский.



Согласно данным подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт», Россия с начала сезона по 11 января 2021 года Россия экспортировала 30,2 млн т зерна, что на 19,1% больше показателя годом ранее. Экспорт пшеницы в этот период вырос на 18,2% до 25,3 млн т, ячменя — на 68,5% до 3,7 млн т. Поставки кукурузы снизились на 14,7% до 1,1 млн т, других агрокультур — на 64% до 0,2 млн т.

