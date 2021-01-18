Стоимость российской пшеницы побила шестилетний рекорд

В ближайшее время повышательная динамика цен может сохраниться Pixabay

Стоимость фьючерса на российскую пшеницу превысила $300 за тонну, а цены на физическом рынке приближаются к этой отметке, пишет «Коммерсантъ». Как отметил глава аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, в последний раз такие цены были в апреле 2014 года. На физическом рынке котировки тоже приближаются к рекордным значениям. По данным аналитического центра «СовЭкон», с декабря средние цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на $25 до $286 за тонну (FOB). При этом текущие цены на пшеницу достигли $290 за тонну, а предложения о продаже были на уровне $295 за тонну. По информации Refinitiv на 15 января, средняя цена составляла $296/т (FOB Новороссийск).



Цены на пшеницу растут на фоне новостей о новых ограничениях на экспорт зерна. 15 января подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию правкомиссии по экономическому развитию и интеграции предложила повысить пошлину на вывоз пшеницы с 1 марта по 30 июня до 50 евро за тонну, с 15 февраля пошлина будет составлять 25 евро/т. Также с 15 марта предлагается ввести пошлину на вывоз кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т). Ставки будут действовать на продукцию, отгружаемую внутри квоты, установленной на уровне 17,5 млн т.



Аналитики полагают, что в ближайшее время цены на пшеницу могут превысить $300 за тонну, пишет «Коммерсантъ». Не исключено, что высокие цены продержатся до нового урожая, цены которого должны быть ниже сложившихся. На фоне предстоящего введения экспортных пошлин цены на пшеницу на внутреннем рынке могут снизиться, когда аграрии поймут, что пошлина в каком-то виде сохранится и в новом сезоне, поэтому держать запасы зерна нет смысла.



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов сомневается, найдется ли покупатель на пшеницу по цене выше $300/т: российская пшеница конкурирует с французской, украинской, аргентинской, американской и австралийской, сказал он «Коммерсанту». Однако Павенский считает, что пшеница основных российских конкурентов «не намного дешевле», а у России есть важное преимущество в стоимости фрахта в страны Северной Африки и Ближнего Востока, поэтому покупатели могут согласиться на завышенную цену. Однако, по мнению эксперта, высокая стоимость пшеницы может продержаться только до весны, когда на ситуацию начнут влиять перспективы нового урожая в мире, который явно будет стоить дешевле.



По оценке директора департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, после принятия решения о введении пошлины на пшеницу экспортные цены на агрокультуру выросли на $32/т (13%). «Закупочные цены, в принципе, не снижаются — они где-то на уровне 17,9 тыс. руб./т за пшеницу 4-го класса, или около $242/т, а экспортные на сегодняшний момент — $285 за тонну, — прокомментировала Тюрина «Агроинвестору». — За последние дни, после того как стало известно об увеличении пошлины с 1 марта, цены выросли еще на 4%. То есть эти меры по регулированию экспорта не повлияли на снижение цен со стороны сельхозпроизводителей, более того, я вижу активизацию экспорта». По мнению Тюриной, в преддверии введения пошлины будут вывозиться максимальные объемы зерна.



Мировой рынок тоже отреагировал на происходящие события ростом цены. «С 14 декабря французская пшеница подорожала на 11%, американская на 10,5%. Но это понятно — Россия №1 и основной поставщик пшеницы в страны Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии. Сейчас активизировался спрос со стороны основных стран-импортеров, Турция и Египет увеличили объем закупок более, чем в два раза в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и экспортеры, соответственно, тоже нарастили отгрузки», — отмечает Тюрина.



Она говорит, что с 1 по 17 января из России было вывезено почти 1,9 млн т пшеницы. «Самый главный показатель, который мы всегда отслеживаем, это ежедневные отгрузки. В январе мы ежедневно отгружаем по 110 тыс. т пшеницы, а в прошлом году в это время отгрузки были на уровне 64 тыс. т, то есть они увеличились почти в два раза», — сравнивает Тюрина. По ее мнению, если вывоз продолжится такими темпами, то в январе мы экспортируем около 3 млн т пшеницы, что на 700 тыс. т больше, чем в январе 2020-го, а общий объем отгрузок зерна составит около 3,8 млн т.



До начала действия вывозной пошлины цены будут расти, потому что экспортеры закладывают ее в стоимость, а мировой рынок идет вслед за Россией, считает Тюрина. «Мы пока сохраняем конкурентное преимущество относительно Франции — 1,5%. Там зерна уже нет, на Украине тоже. Поэтому есть предположение, что к моменту введения пошлин цены на пшеницу могу вырасти еще на $15, — допускает она. — А затем нужно смотреть на остатки зерна. Если не будет никаких дополнительных ограничивающих мер, то до апреля цены могут расти, пока мы не будем понимать, что у нас с урожаем в этом году».

