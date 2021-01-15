Россия снова начнет продавать зерно из интервенционного фонда

В декабре в интервенционном фонде было около 170 тысяч тонн зерна Д. Абрамов

Россия возобновит продажу зерна из интервенционного фонда, сообщила пресс-служба Национальной товарной биржи (НТБ). Торги состоятся 20, 21 и 22 января. К покупкам зерна будут допущены не только животноводы, мукомольные и комбикормовые предприятия, но и экспортеры зерна, отмечается в сообщении. Функции государственного агента по распоряжению зерном госфонда выполняет «Объединенная зерновая компания» (ОЗК).



Торги по продаже зерна интервенционного фонда в соответствии с распоряжением правительства от 31 марта 2020 года начались 7 августа прошлого года и были приостановлены, согласно данным НТБ, 27 ноября. За этот период было продано 176,9 тыс. т зерна почти на 2,1 млрд руб. Согласно распоряжению правительства, из интервенционного фонда в 2020—2021 годах может быть продано до 1 млн т пшеницы и фуражного ячменя. Однако, по данным Минсельхоза на начало декабря, в интервенционном фонде оставалось только 170,8 тыс. т зерна. В целом за прошлый год на тогах было продано 1,6 млн т зерна на 19,2 млрд руб.



Согласно данным НТБ, 20 января участникам будет предложено 7,2 тыс. т пшеницы 4-го класса урожая 2016 года, 11,2 тыс. т пшеницы 3-го класса урожая 2016 года, а также 169 т ячменя урожая 2015 года и 945 т ячменя урожая 2014 года — в сумме 19,6 тыс. т зерна. 21 января на торги будет выставлено 12,3 тыс. т пшеницы 3-го класса урожая 2015 года, почти 4,2 тыс. т. пшеницы 3-го класса урожая 2014 года столько же ячменя урожая 2013 года. В заключительный день — 22 января — будет предложено 19,4 тыс. т пшеницы 4-го класса урожая 2015 года, 17 тыс. т пшеницы 4-го класса урожая 2015 года и 5,1 тыс. т ячменя урожая 2016 года. Таким образом, за три дня может быть продано около 82 тыс. т зерна.



Государственные интервенции по закупке и продаже зерна проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и поддержать цены, что позволяет аграриям избежать убытков. Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены с помощью вливания на рынок зерна из государственного фонда. Правда, сейчас рынок вряд ли ощутит какой-то эффект от продажи зерна из интервенционного фонда из-за их незначительного объема.



В мае прошлого года Союз экспортеров зерна предлагал рассмотреть возможность «перезагрузки» существующего интервенционного фонда и создать на его базе фонд продовольственного зерна, в первую очередь, для обеспечения мукомольной промышленности сырьем по приемлемым ценам. Позднее ОЗК сообщала, что совместно с Минсельхозом прорабатывает новую концепцию отбора хранителей зерна федерального интервенционного фонда для повышения контроля и обеспечения интересов участников рынка при проведении интервенций. Также обсуждался вопрос об увеличении запасов зерна в фонде до 6 млн т в течение минимум трех лет. Однако фонд в новом формате пока не создан, закупочные интервенции зерна урожая 2020 года не проводились.

