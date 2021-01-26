Экспортные цены на пшеницу снизились

Вывоз зерна вырос на 22% по сравнению с прошлым сезоном flickr.com

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к концу прошлой недели экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% снизились на $2 до $296/т (FOB Новороссийск), сообщает Reuters. «Многочисленные попытки поднять цену выше $300 [за тонну] провалились, встретив сопротивление покупателей», — цитирует агентство гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько. По данным Refinitiv, пшеница этого класса подешевела с $296/т в начале недели до $295/т в конце, при этом еще в четверг цена была на уровне $300/т.



«Экспортные цены на зерно в первой половине прошлой недели повышались, но затем рост приостановился. Такая динамика связана с двумя факторами: активными продажами на мировом рынке во второй половине прошлой недели и осторожными закупками со стороны импортеров, которые не готовы к такому уровню цен», — прокомментировал «Агроинвестору» директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов. По его словам, показательной была история с тендером со стороны Турции на прошлой неделе: покупатель приобрел гораздо меньший объем зерна, чем планировал, несмотря на то что продавцы сильно снизили цены. Зерновое агентство Турции на тендере 22 января закупило лишь 95 тыс. т мукомольной пшеницы с протеином 12,5% с отгрузкой 29 января — 26 февраля. Первоначально сообщалось, что было законтрактовано 400 тыс. т, однако в пятницу вечером на фоне новостей о падении котировок в Чикаго Турция отказалась от десяти самых дорогих контрактов.



Внутренние цены на зерно растут, причем довольно активно, продолжает Сизов. За прошлую неделю они увеличились на 200-300 руб./т. «Мы считаем, что это хорошая возможность для продажи пшеницы», — отметил эксперт. По данным Росстата, к концу 2020 года остатки зерна у сельхозорганизаций были на уровне 24,5 млн т — на 9,4% больше, чем годом ранее. В том числе запасы пшеницы оценивались в 13,4 млн т — на 21,2% выше показателя годом ранее.



Экспортные цены на зерно с момента появления информации о введении вывозной пошлины выросли на 20% или на $50 за тонну, повышение цены было поступательным и, по сути, на сегодня оно уже почти отыграло пошлину, говорит директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина. «Сейчас цена на мукомольную пшеницу на EXW на $75 за тонну ниже цены FOB. До введения пошлины разница составляла $20 за тонну, — сравнивает она. — Конечно, изменение цен связано с ожиданием введения пошлины — экспортеры заранее заложили ее в экспортную цену».



При этом ажиотажный спрос на российскую пшеницу сохраняется, говорит Тюрина. «С начала месяца к 21 января вывоз пшеницы из России составил 2,6 млн т, ежедневные отгрузки за истекший период были на уровне 125 тыс. т, что почти вдвое больше, чем в январе 2020-го. Понимая, что вскоре на рынке возможны изменения, импортеры наращивают закупки, — комментирует она. — Экспортерам, в свою очередь, выгодно активно продавать зерно, так как интрига, какие компании все же получат квоту на поставки после 15 февраля, пока не раскрыта».



«СовЭкон» со ссылкой на данные ФТС уточняет, что с начала сезона по 21 января экспорт зерна из России достиг 30,9 млн т, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого маркетингового года. В том числе вывоз пшеницы составил 26,5 млн т — на 22% больше прошлогоднего, ячменя — 3,36 млн т (плюс 52%), кукурузы — чуть более 1 млн т (на 16% меньше). По прогнозу аналитиков центра, в январе отгрузки пшеницы за рубеж достигнут 3,2-3,5 млн т.

