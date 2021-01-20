Урожай зерновых в этом году может составить 131 млн тонн

Погодные условия осенью были неблагоприятными М. Стулов

Урожай зерновых в России в этом году может составить 131 млн т против 133 млн т в 2020-м, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление вице-премьера Викторию Абрамченко. По ее словам, прошлый год был урожайным. «Мы собрали 133 млн т — это второй рекордный урожай, который мы наблюдаем за новейшую историю», — отметила она.



По словам Абрамченко, состояние озимых сейчас оценивается как хорошее и удовлетворительное. Она отметила, что озимые «уходили в зиму с показателем около 81% хорошего состояния». «Все необходимые подкормки были выполнены, и площадь сева составила больше 19 млн га. Так что никаких опасений на сегодняшний день нет», — подчеркнула вице-премьер.



Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов рассказал «Агроинвестору», что общих прогнозов по зерновым у центра пока нет «Еще очень рано говорить о сборе зерна в 2021 году. Есть только по пшенице — последний публичный прогноз составил 76,8 млн т, то есть снижение примерно на 9 млн, — говорит эксперт. — Соответственно, при прочих равных можно отнять эти 9 млн от общей цифры прошлого урожая. Там 133 млн т, соответственно, будет 124 млн т, поэтому откуда Абрамченко взяла 131 млн т я не очень понимаю». Причиной возможного снижения урожая Сизов назвал крайне неблагоприятные погодные условия этой осенью. По оценке аналитиков «СовЭкона», риски для урожая зерна остаются высокими, несмотря обильные осадки, прошедшие во многих регионах в первой половине января. «Холодная погода, ожидающаяся на юге страны на этой неделе, будет угрозой для урожая, если продлится дольше нескольких ночей», — предупреждает «СовЭкон».



Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский также считает, что давать прогнозы по новому урожаю пока рано. «Сейчас еще рано оценивать, с озимыми пока все нормально, снега выпало много, но мы же не знаем, как перезимуем, это будет ясно только весной и после завершения ярового сева, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Кроме того, в свете принимаемых решений [по ограничению экспорта] тут большие вопросы, хватит ли денег на то, чтобы поддержать текущий уровень технологичности».



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский рассказал «Агроинвестору», что по предварительной оценке, валовой сбор зерна в 2021 году составит 122-126 млн т, включая 74-78 млн т пшеницы с учетом крайне плохого состояния посевов озимых в ряде регионов Юга и Центра в конце года. «Максимальные значения возможны при условии существенного улучшения их состояния весной при условии достаточных осадков в оставшийся период и если посевы не погибнут на значительной площади из-за сильных морозов и отсутствия снега на полях», — считает эксперт.



По оценке Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай в 2021 году составит 125 млн т, включая 77 млн т пшеницы. Предыдущая оценка валового сбора пшеницы была озвучена в декабре и составляла 78 млн т. Эксперты ИКАР отмечают недостаточно хорошее состояние озимых посевов и вероятность весеннего пересева. «Согласно ежегодному отчету Росгидрометцентра, перед уходом в зимовку в плохом, изреженном и невзошедшем состоянии находилось более 22% площадей против 4% годом ранее, в удовлетворительном — 27% против 18%, а на "хорошо" и "отлично" оценивалось лишь 51% посевов (78% годом ранее), — напоминает ИКАР. — При прочих равных, вероятно, весной стоит ожидать большего, чем обычно, пересева озимых, что вкупе с плановым расширением площадей может привести и к росту площадей под яровыми». По данным Минсельхоза, сев озимых составил рекордные за всю историю 19,3 млн га, отметил ИКАР.



Национальный союз агростраховщиков ранее на основе данных космического мониторинга сообщил, что в этом году растениеводам угрожает повышенный риск засухи, поскольку запасы влаги снизились почти во всех зернопроизводящих регионах европейской части страны. Однако представитель министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю Александр Колесник отметил, что в 2021-м году в регионе не прогнозируется сильная засуха, сообщает «Кубань24». Улучшению ситуации в крае способствовали сильные дожди и обильные снегопады. По словам Колесника, за первые две недели января в регионе выпало около трети от месячной нормы осадков. «Выпавшие осадки хорошо смочили поверхность земли, доставив влагу в почву на глубину метра», — отметил он. Однако Колесник добавил, что более подробный прогноз по возможной засухе в Краснодарском крае в этом году делать пока рано. Согласно результатам многолетних наблюдений, 2021 год в регионе должен быть достаточно комфортным.

