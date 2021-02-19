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Russian Meat & Feed Industry — 2021

Рынки

В январе производство сельхозпродукции увеличилось на 0,7%

Производство скота и птицы на убой снизилось на 3,2%

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Поголовье птицы в сельхозорганизациях по итогам января уменьшилось на 2,6%
Ю. Эйвазова
Поголовье птицы в сельхозорганизациях по итогам января уменьшилось на 2,6%
Ю. Эйвазова

Производство сельхозпродукции в январе, по предварительным данным, составило 180,9 млрд руб., что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил Росстат. В декабре был зафиксирован прирост на уровне 0,5%. При этом, по расчетам статведомства, во всех хозяйствах увеличилось производство молока, но уменьшилось производство скота и птицы на убой, а также яиц. Так, производство скота и птицы в январе составило 1,1 млн т в живом весе — на 3,2% меньше, чем в январе прошлого года. Яиц было выпущено 3,5 млрд штук — на 2,5% ниже уровня аналогичного периода 2020-го. Валовой надой молока вырос на 2,2% до 2,2 млн т.

Как следует из данных Росстата, отрицательная динамика по скоту и птице, очевидно связана с птицеводством — поголовье птицы в сельхозорганизациях по итогам января снизилось на 2,6% по сравнению с январем прошлого года, до 442,9 млн. Объем отгрузок птицы на реализацию сократился на 4,8%, составив 467 тыс. т. Поголовье свиней в сельхозорганизациях увеличилось на 3% почти до 23,4 млн животных. Отгрузка свиней на реализацию выросла на 1,1% до 369,4 тыс. т. Незначительно — на 0,1% до 8 млн животных — сократилось поголовье КРС, однако отгрузка скота на убой в сельхозорганизациях снизилась на 6,4%, составив около 80 тыс. т.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал «Агроинвестору», что на сегодняшний день второй квартал 2021 года представляется проблематичным для отрасли птицеводства из-за значительного сокращения предложения инкубационного яйца на внутреннем и внешнем рынках. По его данным, предполагаемое сокращение поголовья птицы на эти месяцы оценивается в разных федеральных округах от 5% до 10% по отношению к уровню прошлого года. «В первой половине прошлого года проблем в мире из-за гриппа птиц было значительно меньше, а зерно урожая 2019 года было дешевым. Однако к середине третьего квартала 2020 года ситуация усложнилась как в отношении распространения гриппа птиц по всей Евразии, так и из-за падения обменного курса рубля, что ограничило финансовые возможности многих производителей», — объяснил Давлеев. Так что основной причиной снижения поголовья птицы стала комбинация трех факторов: эпизоотическая ситуация, удорожание кормов и ослабление национальной валюты, добавил он.

Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев сказал «Агроинвестору», что в свиноводстве сейчас наблюдается сокращение прироста поголовья. «Если 2020-й год мы закончили с приростом в 9%, с равномерным распределением по всему году, то в январе 2021 года у нас 1%, причем в ЦФО даже минус 1%, — сказал он. — Прирост резко сократился. Такой провал мы связываем с двумя вещами. Во-первых, это тот удар, который нанесла африканская чума свиней (АЧС) в ноябре и декабре прошлого года. Во-вторых, мы допускаем, что в декабре на фоне повышенного спроса из-за пандемии компании воспользовались ситуацией и переместили часть поголовья января в декабрь». Ковалев также отметил, что по итогам 2021 года НСС ожидает увеличения производства свинины на уровне минимум 3-4% — 200-250 тыс. т в живом весе, или около 150-170 тыс. т — в убойном. «Первоначальный прогноз достигал 380 тыс. т, но из-за удара АЧС мы его снизили», — добавил Ковалев. Ранее он отмечал, что в этом году производство свинины в России составит 4,5 млн т против 4,3 млн т в 2020-м году. 

Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев ранее рассказывал, что восстановление поголовья свиней происходит намного дольше, чем птицы, из-за чего в ближайшие несколько месяцев может наблюдаться определенный дефицит предложения свинины. «Текущая ситуация в очередной раз подчеркивает важность проведения работ по биобезопасности на животноводческих предприятиях, причем на всех этапах — начиная от производства комбикормов и заканчивая содержанием поголовья», — говорил эксперт.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
Ринкон

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