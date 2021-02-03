Россия вошла в топ-5 мировых производителей свинины

Цель России на ближайшие пять лет — войти в пятерку мировых экспортеров свинины Д. Абрамов

Россия в 2020 году вошла в топ-5 мировых производителей свинины с объемом 4,276 млн т в убойном весе, сообщает «Прайм» со ссылкой на данные аналитиков Центра экономического прогнозирования (ЦЭП) Газпромбанка. При этом, согласно подсчетам Бразильской ассоциации животных протеинов (ABPA), производство свинины в этой стране составило 4,251 млн т, уточнили агентству специалисты ЦЭП.



«Это значит, что российское свиноводство, современная история которого насчитывает всего-то 15 лет, поднялось на ступеньку в мировой табели о рангах и заняло пятое место вслед за грандами индустрии — Китаем с объемом производства 32 млн т в 2020 году по оценке ИМИТ, а также США, Германией и Польшей», — приводит «Прайм» слова аналитиков ЦЭП.



Аналитики Газпромбанка напоминают, что еще до 2017 года Россия ежегодно закупала около 300 тыс. т бразильской свинины, а после обнаружения африканской чумы свиней (АЧС) в Европе и введения продовольственного эмбарго Бразилия была ключевым поставщиком этого вида мяса. По даны ЦЭП, на сегодняшний день импорт свинины в Россию почти нулевой, а экспорт активно растет. «В 2020 году было вывезено почти 200 тыс. т. Теперь в планах российских компаний так же активно, как их латиноамериканские коллеги, развивать экспорт: по данным той же ABPA, в 2020 году бразильцы экспортировали 1 млн т свинины на мировой рынок, что стало рекордом для отрасли — рост составил 25% к 2019 году», — отметили эксперты.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев считает, что наша страна давно вошла в топ-5 мировых производителей свинины. «По данным Минсельхоза США, если брать Евросоюз как единое образование, то на первом месте Китай, на втором США, на третьем Евросоюз, потом Бразилия и Россия, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Возможно, ЦЭП считает страны Евросоюза отдельно». Он также добавил, что Россия и Бразилия уже примерно сравнялись по объемам производства.



В 2021 году, согласно прогнозам НСС, производство свинины в России составит 4,5 млн т против 4,3 млн т в 2020-м году. По мнению Ковалева, свинина — это перспективное направление. Цель России на ближайшие пять лет — войти в топ-5 мировых экспортеров свинины. «Если использовать оценки американского Минсельхоза, мы уже в 2019 году, продав 108 тыс. т, вошли в топ-10 мировых экспортеров, — отметил он. — В 2020 году мы продали уже 200 тыс. т, из которых 130 тыс. т — мясо. Поэтому мы становимся страной, которая является одним из топ-5 мировых производителей свинины и ставим такую же задачу по экспорту, несмотря на все проблемы».



Одной из проблем является рост себестоимости производства из-за повышения стоимости кормов и кормовых составляющих, продолжает Ковалев. «В течение 2020 года себестоимость выросла примерно на 20%, где-то на 10-15 руб./кг», — оценил он. А вот с инвестициями в отрасль все в порядке. «Сейчас компании реализуют те инвестиционные планы, которые были заявлены еще в 2018 году, соответственно в 2019—2020 годах началась реализации этих проектов, — рассказал Ковалев. — Именно поэтому у нас в 2020 году произошел самый большой за всю историю прирост производства — почти на 0,5 млн т в живом весе, или 350 тыс. т в убойном — плюс почти 9%».



Прирост ожидается и в 2021—2023 годах, уверен гендиректор НСС, в первую очередь за счет того, что инвестпроекты, заявленные в 2018 году, когда была господдержка, продолжают запускаться. «Продолжаются проекты строительства новых убойных предприятий в общей сложности почти на 15 млн голов. Это «Мираторг», «Великолукский свинокомплекс», «Агроэко», очень серьезный проект обдумывает “Черкизово”», - перечисляет Ковалев.



Согласно данным Росстата на конец января, производство скота и птицы на убой во всех хозяйствах за январь-декабрь увеличилось на 3,1% по сравнению с предыдущим годом, до 15,6 млн т в живом весе, выпуск свинины вырос на 8,9%, до 5,478 млн т.

