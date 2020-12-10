Среднегодовая цена на живых свиней в 2021 году снизится на 6-8% «Знаменский СГЦ»

Потребление свинины в 2020 году выросло на 5,8% (228 тыс. т) и достигло 4,1 млн т, рассказал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев в ходе конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2020». Это произошло из-за значительного снижения оптовых цен в первой половине года (-10%) и работы «ковидных» факторов во второй половине 2020 года, пояснил он.



Ковалев уточнил, что почти весь рост потребления мяса в 2020 году был за счет свинины. Также на 1,7% увеличилось потребление баранины (3,6 тыс. т) и достигло 210 тыс. т, на 0,2% (-10,1 тыс. т) упало потребление мяса птицы, оно находилось на уровне 5 млн т, на 2,8% (-52,8 тыс. т) до 1,8 млн т снизилось потребление говядины. Общее потребление всех видов мяса в 2020 году выросло на 1,5% (170 тыс. т) и достигло 11,3 млн т.



Ковалев отметил, что к 2019 году Россия смогла выйти на полное самообеспечение свининой, учитывая, что в 2000-х годах доля импорта составляла 50%. Производство прирастает ежегодно, и на фоне полной самообеспеченности на протяжении последних пяти лет снижаются оптовые цены. По данным НСС, в первой половине года оптовые цены на свинину стали на 10% меньше, чем в 2019-м. «Во второй половине года COVID-19 принес нам сюрприз. Средние цены стали выше, чем за аналогичный период прошлого года. И тем не менее, средняя сложившаяся цена все равно ниже, чем средняя цена в 2019 году», — подчеркнул Ковалев.



Летний всплеск цен, по словам главы НСС, был обусловлен несколькими факторами: во-первых, из-за пандемии многие россияне не поехали в отпуска и потребляли свинину в своей стране, во-вторых, сыграли роль целевые выплаты правительства, в-третьих — хорошая погода, которая началась в июне и закончилась только в конце октября, в связи с чем продолжался шашлычный сезон. «Эти факторы позволили среднегодовым ценам упасть не на 10%, как предполагалось, что было достаточно драматично для отрасли, а только на 2-3%», — констатирует Ковалев.



По прогнозу союза, в 2021 году из-за значительного роста предложения и ограничения ресурсов дальнейшего роста спроса оптовые цены на свинину снизятся еще на 5-7% и станут самыми низкими за последние пять лет. В совокупности с повышением затрат на зерно и валютозависимые компоненты кормов среднегодовая себестоимость свинины в 2021 году возрастет на 10-15%.



В 2021 году отечественное производство свинины увеличится на 5-6% (+230-250 тыс. т в убойном весе), прогнозирует НСС. В связи с практическим «обнулением» импорта в 2020 году резервов по его снижению почти нет, добавляет он. «По итогам можно сказать, что резкое усиление конкуренции на рынках Вьетнама и Гонконга, а также отсутствие допуска на рынок Китая гарантирует, что даже при благоприятном сценарии экспорт продукции свиноводства останется на уровне 200 тыс. т, то есть также не имеет существенных перспектив роста. Кроме того, среднегодовая цена на живых свиней в 2021 году снизится еще на 6-8% и составит около 90-93 руб./кг с НДС», считает Ковалев. Из-за резкого роста затрат на корма маржинальность бизнеса не только кратно снизится, но и может перейти в отрицательную зону, предупреждает он.

