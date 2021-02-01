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Новый проект – Агроконсалтинг

Рынки

Лидеры рынка увеличили производство свинины почти на 0,5 млн тонн


В рейтинге крупнейших игроков произошли перестановки

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Доля топ-20 превысила 71%
Pixabay
Доля топ-20 превысила 71%
Pixabay

В прошлом году топ-20 крупнейших производителей выпустили в сумме 3,48 млн т свинины (здесь и далее — в живом весе) — примерно на 480 тыс. т больше, чем по итогам 2019-го, следует из обновленного рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов (НСС). Доля рынка ведущих игроков отрасли увеличилась с 68,2% до 71,2% от общего промышленного производства свинины в стране.

Первое место в списке традиционно занял «Мираторг», которые за прошлый год увеличил производство свинины с 426,6 тыс. т до 522,3 тыс. т, а долю рынка — с 9,7% до 10,7%. При этом в первой пятерке списка произошли изменения. Так, с третьей на вторую строчку поднялся «Великолукский свиноводческий комплекс», нарастивший выпуск почти на 41 тыс. т до 307,9 тыс. т. Всего на 0,2 тыс. т от него отстала группа «Русагро», увеличившая производство более чем на 64 тыс. и переместившаяся с четвертой на третью позицию. Группа «Черкизово», напротив, опустилась со второй на четвертую строчку, хотя объемы выпуска свинины у нее тоже стали больше — с 286,2 тыс. т до 306,6 тыс. т. Если разница между компаниями, занявшими места со второго по четвертое, минимальна, то отставание ставшего пятым холдинга «АгроПромкомплектация» ощутимое — он произвел 257,5 тыс. т свинины. Однако за прошлый год компания заметно выросла: по итогам 2019-го она была седьмой в рейтинге с 201,4 тыс. т.

Группа «Агро-Белогорье» удержалась на шестой строчке, хотя и увеличила выпуск свинины с 238,6 тыс. т до 250,1 тыс. т. «Сибагро» в прошлом году незначительно — на 4,5 тыс. т — сократила производство, но этого объема хватило, чтобы потерять пятое место и опуститься на седьмое. Холдинг «Агроэко» остался на восьмой позиции, несмотря на значительный рост объемов выпуска — почти на 65 тыс. т до 226,7 тыс. т. С десятого на девятое место поднялась УК РБПИ и СПФ («Чароен Покпанд Фудс») — в сумме компании выпустили 129,2 тыс. т свинины против 98,2 тыс. т в 2019 году. Замыкает первую десятку рейтинга «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева со 114,1 тыс. т. В предыдущем топ-20 от НСС он был 13-м с 89,4 тыс. т.

Во второй половине списка лидеров отрасли также есть перестановки. С девятого на 11-е место опустилась АПК «Дон», хотя компания увеличила производство со 109,9 тыс. т до 112,7 тыс. т. Совсем немного отстал холдинг «Ариант» выпустивший 112,4 тыс. т свинины. Хотя по сравнению с 2019 годом объем увеличился на 17,6 тыс. т, компания осталась на 12-й строчке. А вот «Эксима» переместилась с 16-й на 13-ю позицию после увеличения производства с 67,9 тыс. т до 99,1 тыс. т. На одну строку поднялась группа «Талина», ставшая 14-й с 93,7 тыс. т свинины. Годом ранее объем ее производства составлял 70,7 тыс. т. Холдинг «Таврос» («Башкирская мясная компания») занял 15-е место в рейтинге с 77,2 тыс. т. По итогам 2019 года компания была 18-й с 63,8 тыс. т.

С 14-й на 16-ю строчку опустилась группа «Останкино», которая немного — на 1,1 тыс. т до 72,1 тыс. т — сократила производство в прошлом году. «Белгранкорм», как и в предыдущем списке лидеров рынка, занял 17-е место. Компания увеличила производство на 3,5 тыс. т до 71 тыс. т. 18-м стал «Коралл» с 69,4 тыс. т, по итогам 2019 года он был на строчку ниже с показателем 56,1 тыс. т. Самое значительное падение в рейтинге продемонстрировал холдинг «КоПитания», опустившийся с 11-го на 19-е место. Объем его производства сократился с 95,8 тыс. т до 59,7 тыс. т после продажи части бизнеса компании «Сибагро». Замыкает топ-20 «Камский бекон» с 57,9 тыс. т свинины. В предыдущий рейтинг компания не входила, в списке лидеров по итогам 2018 года она также была на 20-й строчке почти с 51 тыс. т. АПХ «ПромАгро», бывший 20-м в прошлый раз с 54,6 тыс. т, в этот раз не попал в число крупнейших производителей.

В этом году, по прогнозу НСС производство свинины увеличится примерно на 250 тыс. т, конкуренция в отрасли будет усиливаться. К 2025-му общее производство свиней на убой, оценочно, составит 6 млн т в живом весе — почти на 2 млн т больше, чем в 2019 году. При этом продолжится консолидация отрасли, неэффективные игроки будут уходить с рынка, а доля лидеров — расти.

Татьяна Кулистикова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

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