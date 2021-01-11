«Митпром» выкупил долги холдинга «Пулковский»

Сбербанк начал банкротить «Пулковский» в начале 2020 года Pxhere

Долги свинокомплексов ГК «Пулковский» в Ленинградской и Новгородской областях на сумму 2,2 млрд руб. перешли от Сбербанка к компании «Митрпром». Стоимость сделки составила 720 млн руб., она была закрыта в конце 2020 года, сообщила компания.



«Пулковский» был основан в 2005 году и с того момента кредитовался для строительства свинокомплексов только в Сбербанке. Даже при благоприятной конъюнктуре у холдинга были проблемы, которые затем усугубились негативными тенденциями на рынке из-за снижения цен и усиления конкуренции. В начале 2020 года Сбербанк начал банкротить предприятия группы (агрохолдинги «Пулковский», «Приозерный» и «Устьволмский»), имущество которых находится в залоге у кредитной организации.



После выкупа долгов у Сбербанка «Митпром» может приобрести имущество «Пулковского» на торгах. Источник «Коммерсанта» сказал, что компания рассчитывает получить стрессовые активы и вывести их на стабильную работу с рентабельностью. При этом «Митпром» станет не собственником предприятий, а залоговым кредитором с большинством голосов, получив возможность влиять на процедуру банкротства, но не предопределять ход событий.



Из трех обанкротившихся предприятий ГК «Пулковский» лишь одно имеет собственный цикл производства, остальные два составляют единый производственный цикл. По информации «Митпрома», это усложняет управление в банкротстве из-за необходимости обеспечить самостоятельную сохранность имущества обоих свинокомплексов, находящихся в собственности разных юридических лиц и управляющихся самостоятельными конкурсными управляющими.



Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев считает, что банкротство «Пулковского» скорее всего связано с неквалифицированным менеджментом. «Даже в те времена, когда в отрасли наблюдалась очень хорошая ценовая конъюнктура, это в 2015—2017 годах, у комплекса уже были огромные проблемы. Это старые системные ошибки в финансово-инвестиционном планировании», — рассказал он «Агроинвестору». По его словам, компания «Митпром» имеет опыт в управлении банкротными предприятиями, беря их в аренду или выкупая. «Я считаю, что они смогут восстановить «Пулковский», потому что у них есть аналогичный опыт по аренде обанкротившегося свинокомплекса в Алтайском крае — «Алтаймясопром», — прокомментировал Ковалев. — Там при наличии огромного количества зерна почти не развито свиноводство. Поэтому для локального рынка удается быть достаточно успешным. Ленинградская область также дефицитна по местной свинине. Однако там ситуация может осложниться нехваткой кормовой базы. Но свою нишу на локальном рынке «Митпром» сможет найти».



Ковалев отметил, что сейчас в России много мелких предприятий, которые скоро прекратят свое существование. Также с рынка могут уйти крупные предприятия, у которых свинина — одно из направлений бизнеса. «По всей видимости в ближайшие два-три года это коснется от десяти до 20 мелких и средних предприятий», — предположил Ковалев, уточнив, что к мелким он относит предприятия, которые производят 10-15 тыс. т свинины в год в живом весе. Среди средних и крупных компаний будут продолжаться процессы консолидации — это вполне закономерный процесс для зрелого рынка, добавил он.



ГК «Пулковский» включает в себя два предприятия в Ленинградской области (ООО «Агрохолдинг „Пулковский“» и ООО «Агрохолдинг Приозерный») и одно — в Новгородской (ООО «Агрохолдинг Устьволмский»). По данным kartoteka.ru , за 2019 года выручка ООО «Агрохолдинг Пулковский» составила 269,2 млн руб., убыток — почти 156 млн руб. У ООО «Агрохолдинг Устьволмский» выручка была на уровне 817,5 млн руб., убыток — 245,6 млн руб. Выручка ООО «Агрохолдинг Приозерный» составила 767,3 млн руб., убыток — 146,6 млн руб., хотя годом ранее предприятие получило около 38 млн руб. прибыли.

