На предприятии «Мираторга» в Курской области выявлен очаг АЧС

АЧС — главный сдерживающий фактор для развития экспорта свинины Д. Абрамов

Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирована на одном из предприятий агрохолдинга «Мираторг», крупнейшего в России производителя свинины. Как сообщает пресс-служба администрации Курской области, эпизоотическим очагом признана площадка для откорма «Хмелевое» в Фатежском районе. На свинокомплексе начаты ветеринарные мероприятия. Сколько свиней содержалось на площадке — не уточняется.



Подозрения появились 17 декабря, когда на предприятии пали две свиньи. Компания сообщила о происшествии в Государственную ветеринарную службу, специалисты сделали отбор проб, в которых подтвердилось наличие АЧС. «В зоне очага проводятся все необходимые мероприятия по ликвидации заболевания. Руководство компании обеспечивает дезобработку помещений и транспорта, территория предприятия закрыта для въезда и посещения. Проводится мониторинг как личных подсобных хозяйств, так и охотничьих угодий, где обитают дикие кабаны», — говорит заместитель губернатора Курской области Сергей Стародубцев (цитата по сообщению пресс-службы администрации региона). Он посетил Фатежский район, где провел выездное заседание оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов АЧС. Замгубернатора осмотрел, как идут работы по отчуждению павших свиней, и встретился с представителями ответственных структур.



Это пятый случай выявления АЧС на предприятиях Курской области за два месяца. Как сообщал «Агроинвестор», ранее там закрыли на карантин компанию «Агроинвест», после того, как на комплекс привезли 250 документально здоровых свиней. Но спустя шесть дней из Твери сообщили, что на предприятии «Коралл», откуда поступило поголовье, возможна вспышка АЧС. Тогда было уничтожено около 14 т свинины. В середине ноября падеж зафиксировали на двух свиноводческих площадках предприятия Фатежского района — «Реут». Там пришлось уничтожить 20 тыс. свиней. Первоначально АЧС была обнаружена на площадке откорма с поголовьем в 20 тыс. особей, а через несколько дней вирус был лабораторно подтвержден у обитателей площадки репродуктора и доращивания, уточняла пресс-служба администрации Курской области.



Источник на рынке, знакомый с ситуацией, рассказал «Агроинвестору», что, скорее всего, вирус начал распространяться по региону как раз после вспышки в «Реуте». По его словам, также в России вирус АЧС продолжает распространяться в дикой фауне. «Потому что ясно, что на предприятиях его нет. Конечно, это может быть и человеческий фактор, но, безусловно, вирус продолжает жить среди диких кабанов, и это главная причина», — считает он. При этом, если вирус попадает на крупное предприятие, ему будет легче ликвидировать последствия и восстановиться, поскольку остается денежный поток. «А когда вспышка происходит на таких предприятиях, как, например, «Реут», им приходится направлять почти все имеющиеся средства на ее ликвидацию», — обращает внимание он. В случае с «Мираторгом» особых последствий АЧС не вызовет, однако это все же неприятный момент: немного замедлятся темпы развития, будут нарушены торговые связи, добавляет собеседник «Агроинвестора».



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Агроинвестору», что необходимо чаще собирать противоэпизоотическую комиссию при правительстве, которая должна работать с регионами и делать все, чтобы АЧС не распространялась. «У нас годами не выполняются решения штаба по АЧС, где было определено, что в регионах, которые граничат с государствами, где есть АЧС, или вокруг промышленных объектов свиноводства должны быть созданы 10-тикилометровые буферные зоны, где можно довести до нуля популяцию диких кабанов», — говорит он. Юшин отмечает, что за 12-тилетнюю историю распространения АЧС по России не раз бывало такое, что вспышки на крупных объектах свиноводства приводили к нарушению нормального хода торговли, естественным прекращениям поставок ввиду уничтожения свиней и резкому росту цен. Из-за АЧС с рынка может уйти около 80 тыс. т свинины и продуктов ее производства в год, оценивает Юшин. Он добавляет, что с момента первого выявления АЧС в России было зафиксировано чуть более 2 тыс. очагов заражения, в 2020-м году — уже более 400 случаев.



Для исключения случаев заражения необходимо вести профилактическую работу с населением, уверен Юшин. «Нужно объяснить, что если будут потери в свиноводстве, то это будет потеря рабочих мест, потеря бюджетных средств, рост цен, и в итоге население пострадает», — отмечает он.



Ранее гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев говорил, что наличие в стране АЧС является главным сдерживающим фактором для открытия огромного количества стран, в первую очередь Китая, для экспорта российской продукции свиноводства. «Единственное, на что мы надеемся, это признание Китаем нашей регионализации и электронных ветеринарных сертификатов. Эти факторы объективны, ни от кого не зависят, — говорил он. — В том случае, если происходит вспышка заболевания, согласно правилам регионализации, проблемная территория автоматически попадает под закрытие. Но это не значит, что под запрет также должна попадать вся страна или административный регион».

