В Курской области активно распространяется АЧС

Наличие АЧС сдерживает развитие экспорта продукции свиноводства Pixabay

В Курской области зарегистрирован четвертый очаг африканской чумы свиней (АЧС): ее обнаружили на второй свиноводческой площадке предприятия «Реут» в Фатежском районе, сообщает пресс-служба администрации региона. Чтобы не допустить распространения заболевания будет уничтожено 14,5 тыс. свиней. Даже без учета простоя комплекса ущерб может составить около 300 млн руб.



Первая вспышка АЧС у «Реута» была выявлена две недели назад. «Первоначально она была обнаружена на площадке откорма с поголовьем в 20 тыс. особей, а через несколько дней вирус был лабораторно подтвержден у обитателей площадки репродуктора и доращивания», — уточняет пресс-служба. По поручению губернатора Курской области Романа Старовойта будет создан оперативный штаб, который займется координацией мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации очагов АЧС. В него войдут федеральные и региональные структуры.



«К сожалению, во многих случаях возникновению очагов африканской чумы свиней на территории предприятий способствует человеческий фактор. Небольшой процент, когда переносчиками являются дикие кабаны, — отметил замгубернатора Курской области Сергей Стародубцев (цитата по сайту администрации региона). — Несмотря на это, в регионе следим за численностью диких животных. Сегодня ветеринары проводят все необходимые меры по недопущению распространения АЧС из возникших очагов на фатежском предприятии. Оказываем руководству «Реут» помощь в рамках законодательства». С сегодняшнего дня в Фатежском районе запрещены все виды охоты. Карантин продлится не менее 30 дней после уничтожения животных в эпизоотических очагах, сообщила администрация области.



По словам гендиректора Национального союза свиноводов (НСС) Юрия Ковалева, ситуация с АЧС в стране находится под контролем. Он считает, что две вспышки на одном предприятии говорят о том, что уровень безопасности там был нарушен. Еще два случая в Курской области произошли на небольших убойных предприятиях, которые завезли свиней из Тверской области, уточнил он «Агроинвестору». По словам Ковалева, наличие в стране АЧС является главным сдерживающим фактором для открытия огромного количества стран, в первую очередь Китая, для экспорта российской продукции свиноводства. «Единственное, на что мы надеемся, это признание Китаем нашей регионализации и электронных ветеринарных сертификатов. Эти факторы объективны, ни от кого не зависят, — говорит он. — В том случае, если происходит вспышка заболевания, согласно правилам регионализации, проблемная территория автоматически попадает под закрытие. Но это не значит, что под запрет также должна попадать вся страна или административный регион».



Ковалев также рассказал, что сейчас идет активная работа правительственной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации АЧС в стране. Важным вопросом сейчас является депопуляция диких кабанов. «Работа продолжается, комиссия дает жесткие рекомендации относительно установки минимальной численности: 0,25 головы на 1 тыс. га. Еще более серьезные требования — до полного уничтожения — предъявляются зонам в радиусе 10 км от свиноводческих комплексов», — говорит глава НСС.



Согласно данным Россельхознадзора, на первую декаду ноября в России было зарегистрировано 94 активные вспышки АЧС: 52 случая среди домашних свиней, 42 — среди диких кабанов. С начала года специалисты зафиксировали 230 случаев заболевания: 148 среди домашних свиней и 82 — у диких кабанов.

