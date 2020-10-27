В Самарской области введен режим ЧС из-за АЧС

ФАО совместно с МЭБ запустили глобальный проект по борьбе с АЧС Pixabay

На территории пяти городов и 12 районов Самарской области объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС), пишет «Коммерсантъ». Накануне в регионе обнаружен новый очаг АЧС на одном из крупных животноводческих предприятий региона, принадлежащем компании «Северный ключ». По словам губернатора Дмитрия Азарова, вспышка заболевания произошла из-за нарушения санитарных норм в хозяйстве и слабого контроля со стороны регионального Минсельхоза. Глава области попросил членов правительства оказать помощь предприятию, чтобы сохранить производство и коллектив.

В настоящее время режим ЧС объявлен в Тольятти, Новокуйбышевске, Жигулевске, Сызрани, Чапаевске, а также в Безенчукском, Волжском, Исаклинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноярском, Приволжском и Сергиевском, Ставропольском, Сызранском, Шигонском и Красноармейском районах Самарской области.

Как пояснил «Коммерсанту» председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Самарской губернской думы Александр Живайкин, вирус хоть и не опасен для здоровья человека, но способен нанести ущерб региональной экономике. «Поголовная гибель скота может привести к банкротству организации, а значит, к сокращению рабочих мест и поступлений в бюджет. Конечно, случившееся — катастрофа для сельхозпредприятий региона. Не уверен, что все из них смогут остаться на плаву», — отметил он.

На территории Спасского района Нижегородской области также зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней, хотя только среди диких кабанов, сообщило управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл. Болезнь была найдена в нескольких пробах материалов от кабанов. На данной территории введен карантин, проводятся мероприятия по ликвидации очага инфекции.

Подобная ситуация и в Хабаровском крае. По информации пресс-службы регионального правительства, случаи АЧС зарегистрированы в Бикине и селе Лесопильное. Поголовье свиней изъяли в двух хозяйствах. В очагах заболевания специалисты проведут дезинфекцию помещений и территории, решение о снятии карантина примут только после контрольных тестов.

На предприятиях Воронежской области с 27 октября, наоборот, начали снимать карантин по АЧС. В проекте приказа главы региона говорится, что ограничительные мероприятия отменяются на территории «Калачеевского мясокомбината» и «Мясокомбината Бобровский». Решения приняты на основании заключений глав районных станций по борьбе с болезнями животных, которые подтвердили выполнение на предприятиях соответствующего плана мероприятий по ликвидации, купированию и предотвращению распространения заболевания. Как уточняет ИА «Абирег», в результате борьбы с распространением заболевания в регионе было забито более 34 тыс. свиней.

Наша страна живет с вирусом африканской чумы свиней уже на протяжении 10 лет, рассказывает гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Но в этом году в промышленных масштабах серьезных случаев АЧС выявлено не было, основные проблемы были связаны с дикой фауной и с личными подсобными хозяйствами. «Да, сейчас есть вспышка на предприятии «Северного ключа», но все-таки это не те масштабы, что были в прошлом, — прокомментировал эксперт «Агроинвестору». — Хозяйство выпускает от 3 до 5 тыс. т свинины в год, и, как правило, именно комплексы такой мощности наиболее подвержены риску, потому что не имеют высокого уровня биозащиты. Они близки по масштабам к КФХ и не удивительно, что АЧС затрагивает их первыми». По словам Ковалева, таких компаний, как «Северный ключ» - около 5% от общего производства свинины. Им придется принять решение: или инвестировать в свою безопасность, себестоимость, генетику и т. д. или уходить с рынка, добавил он.

О запуске глобального проекта по борьбе с АЧС сегодня объявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций (ФАО) совместно со Всемирной организацией охраны здоровья животных (МЭБ). «Наша цель — предотвратить распространение и, в конечном итоге, добиться искоренения этой болезни, используя новейшие достижения науки, передовой практический опыт и международные стандарты», — заявил гендиректор ФАО Цюй Дунъюй.

По словам гендиректора МЭБ Моники Элуа, количество стран по всему миру, сообщающих о выявлении новых очагов африканской чумы свиней, продолжает расти. Это позволяет говорить о крупнейшей вспышке данной болезни на современном этапе. Чтобы положить конец распространению АЧС, необходимы дополнительные инвестиции в развитие ветеринарных служб и эффективное применение международных стандартов, прежде всего касающихся биобезопасности и санитарно-эпидемиологического надзора, считает она.

По данным ФАО, вирус АЧС привел к гибели более 7 млн свиней только в Азии. Всего от африканской чумы свиней пострадали более 50 стран Африки, Азии и Европы, а страны американского континента пытаются предотвратить занос вируса на свою территорию. Согласно данным Россельхознадзора, по состоянию на 26 октября в России зарегистрировано 92 активные вспышки чумы свиней. Всего в 2020 году было выявлено 220 таких случаев по всей стране.​