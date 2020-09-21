«Сибагро» может купить агрофирму «Ариант»

Производство свинины на Урале и в Сибири выгодно с прицелом на открытие поставок в Китай Ю. Эйвазова

Холдинг «Сибагро» (Томская область, ранее компания называлась «Сибирская аграрная группа») планирует купить конкурента — агрофирму «Ариант» в Челябинской области. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По словам одного из них, переговоры могут завершиться до конца года. «На данный момент никаких официальных переговоров с ООО «Агрофирма «Ариант» не ведется, договоренностей не достигнуто», — сообщила «Агроинвестору» пресс-служба «Сибагро».



Агрофирма «Ариант» была основана бизнесменами из Челябинска Александром Аристовым и Юрием Антиповым. Компания называет себя крупнейшим производителем мясной продукции на Урале. В 2019 году она выпустила 94,8 тыс. т свинины в живом весе, заняв 2,1% рынка и став 12-й в рейтинге Национального союза свиноводов (НСС). В структуру холдинга входит семь свиноводческих комплексов, комбикормовый завод, площадки по выпуску колбасных изделий, а также сеть из 350 магазинов. Выручка ООО «Агрофирма "Ариант"» в 2019 году снизилась на 20,24% до 13,8 млрд руб., чистая прибыль — на 85% до 213,65 млн руб., следует из данных kartoteka.ru .



Бенефициаром компании является «Урало-Сибирская металлургическая компания», по 40% которой владеют Юрий и Людмила Антиповы, еще по 10% у бывшего гендиректора агрофирмы Александра Кретова и Елены Кретовой. Ранее в капитал УСМК также входили Александр и Людмила Аристовы. В мае прошлого года сообщалось, что многолетние партнеры разделили пищевой бизнес: производство свинины отошло к Антипову, Аристов получил винодельческие активы «Арианта». На прошлой неделе челябинские СМИ сообщали, что «Ариант» закрывает один из своих мясоперерабатывающих заводов.



«Сибарго» по итогам прошлого года заняла пятое место среди крупнейших производителей свинины в стране, выпустив около 242 тыс. т в живом весе. Также компания занимается птицеводством и мясопереработкой. В последнее время она активно расширяет бизнес за счет M&A. Так, в прошлом году группа купила активы холдинга «КоПитания» в Новосибирской области, до этого — свинокомплексы «Чистогорский» и «Славино» в Кемеровской области.



Если сделка состоится, то объем производства свинины у «Сибагро» может составить минимум 337 тыс. т (если мощности производства компаний сохранятся на уровне прошлого года), что позволит холдингу занять второе место в стране. По итогам 2019-го второй была группа «Черкизово» с 286 тыс. т свинины в живом весе.

Сделка с «Ариантом» может состояться, если запросы продавца будут разумными, считает старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова. «Стоимость актива можно будет узнать только после проведения серьезного due diligence, поскольку были вопросы по технологической составляющей комплекса «Арианта»: это бизнес из 1990-х, поэтому необходима оценка необходимых капвложений. Стоимость на уровне 5 EBITDA — скорее верхняя граница, наиболее вероятно, что цена будет ниже», — прокомментировала она «Агроинвестору».



При этом для «Сибагро» покупка может стать драйвером роста и дальнейшей региональной экспансии благодаря розничной сети «Арианта». Учитывая текущую ситуацию в компании и негативный новостной фон вокруг нее, «Сибагро» может хорошо договориться с продавцами и получить выгодные условия сделки, полагает Козлова. В этом году агросектор для сделок M&A наиболее привлекателен относительно других отраслей, поэтому для покупателей, у которых есть финансовые ресурсы, пандемия и замедление экономики не являются сдерживающими факторами, добавляет она.



Нельзя сказать, чтобы компания «Ариант» была абсолютно беспроблемной: по итогам прошлого года у нее был отрицательный денежный поток — на уровне минус 786,2 млн руб., обращает внимание аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «При этом валовая прибыль компании составила 2,3 млрд руб. Правда, существенных долгов у нее не было, соотношение дебиторской и кредиторской задолженности также не говорило о слабой финансовой дисциплине. По имеющимся данным можно сделать предварительную оценку стоимости актива в диапазоне от 9,2 млрд руб. до 11,5 млрд руб.», — говорит он.



По мнению Коренева, производство свинины выгодно, поскольку, например, в отличие от говядины, это более доступный вид мяса, который пользуется большим спросом. К тому же российские игроки рассчитывают на открытие китайского рынка, который для наших объемов представляется просто бездонным. «Поставщики имеют шанс получить выход на очень емкий рынок. Тем более, если речь идет не о производителях из центральной России, а об Урале и Сибири, где логистическое плечо заметно короче, что позволяет бизнесу заметно сэкономить на расходах по доставке готовой продукции», — отмечает он.

