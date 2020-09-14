АЧС в Германии может ускорить принятие решения о регионализации для экспорта

Цены на свинину внутри Евросоюза снизятся из-за увеличения предложения Pixabay

Россельхознадзор не исключает распространения африканской чумы свиней (АЧС) во Франции и в Испании после выявления первого случая заболевания в Германии. На прошлой неделе туша погибшего от АЧС кабана была обнаружена в нескольких километрах от немецко-польской границы. «Появление АЧС в Германии для нас не неожиданность. То, что она там будет и каким туда путем придет — страны Балтии-Польша-Германия — нам было ясно уже в 2009 году, и мы публиковали этот прогноз, — приводятся в сообщении ведомства слова заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова. — Мы неоднократно предупреждали Еврокомиссию о том, что нерешительность в подходах к контролю численности диких кабанов очень дорого обойдется европейским странам».



Ситуация будет осложняться тем, что во время распространения АЧС в странах Восточной Европы, особенно в Прибалтике и Польше, произошла селекция вирусных штаммов, адаптировавшихся к популяции европейского кабана, обращает внимание Россельхознадзор. Одновременно с этим популяция кабана в пораженных регионах начала адаптироваться к вирусу. То есть все больше зараженных животных не гибнут так быстро, как 10-12 лет назад, а довольно долго живут, распространяя вирус. При этом Власов считает, что независимо от успешности купирования этого заноса заболевания будут и следующие. Кроме того, в случае распространения АЧС в соседних европейских странах вирус будет резервироваться не только на диких свиньях, но и на некоторых видах клещей орнитодорес, которых в России нет, а во Франции, Испании и Португалии они распространены.



Занос АЧС в Германию может иметь очень серьезные последствия для сельского хозяйства страны, считает Россельхознадзор. Свиноводство — важнейшая составляющая экономики агросектора, продукция активно экспортируется, в том числе в страны Азии, а теперь поставки свинины на внешние рынки могут попасть под угрозу. Власти Китая уже введи запрет на прямой и непрямой импорт свинины из Германии, говорится в совместном заявлении Главного таможенного управления КНР и Министерства сельского хозяйства и деревни Китая. «В целях предотвращения ввоза заболевания запрещается прямой и непрямой импорт из Германии свиней, кабанов и продукции из свинины», — цитирует документ ТАСС. Продукция, направленная в Китай из Германии после принятия новых правил, должна быть возвращена и уничтожена. Товар, отправленный в КНР до публикации заявления, должен пройти усиленный таможенный контроль и карантин.



Поскольку Китай уже объявил о закрытии Германии на экспорт свинины, напрашиваются два вывода: во-первых, Германия, которая была одним из крупнейших поставщиков свинины в Китай, вынуждена будет оставить свою продукцию внутри Евросоюза, а значит цена на свинину там упадет, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. При этом Германия усиливает переговоры с Китаем по поводу возможного признания регионализации, знает он. «Мы надеемся, что Китай признает регионализацию Германии, и рано или поздно поставки возобновятся. И вслед за признанием регионализации Германии КНР признает регионализацию и России, — рассчитывает Ковалев. — Сегодня АЧС выявлена уже в более чем 50 странах, поэтому признание регионализации внутри той или иной страны становится все более актуальным вопросом». При этом вспышка АЧС в Германии на мировой рынок свинины серьезно не повлияет: выбывшие объемы легко заместят другие европейские страны — Испания, Дания, Нидерланды, а также Бразилия, Канада и США, добавляет он.



Между тем, Россельхознадзор провел третий раунд переговоров с Главным таможенным управлением КНР по вопросам поставок животноводческой продукции. В том числе они договорились, что китайская сторона проинформирует Россельхознадзор о следующих шагах, которые необходимы для признания принципов регионализации территории России по АЧС, что позволит начать поставки продукции свиноводства из благополучных по заболеванию районов. По данным Россельхознадзора на 7 сентября, в России в этом году зарегистрирована 161 вспышка АЧС, в том числе 102 в популяции домашних свиней.

