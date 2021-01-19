За месяц цены на свинину в регионах ЦФО выросли почти на 14%

В перспективе цены будут снижаться из-за усиления конкуренции «КапиталАгро»

К середине января средние цены на свинину в полутушах в Центральном федеральном округе выросли на 13,8% по сравнению с декабрем, достигнув почти 167 руб./кг, сообщило информационно-аналитическое агентство «ИМИТ». За год живые свиньи в макрорегионе подорожали на 21,2 руб./кг, полутуши — на 40,4 руб./кг. В целом по России за месяц цена на свинину в полутушах выросла на 11,4%.



Аналитики связывают это удорожание с неблагоприятной эпизоотической ситуацией. Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев отмечает, что рост цен наблюдается, в первую очередь, на живых свиней, так как в конце ноября — декабре были крупные вспышки африканской чумы свиней (АЧС) в Тверской, Курской, Воронежской областях — в общей сложности было уничтожено около полумиллиона свиней.



По данным «Ринкон Менеджмент», средняя оптовая цена полутуши в январе составляет 168-175 руб./кг, при том, что в декабре цена была на уровне 150-155 руб./кг. «Это связано, в первую очередь, с эпизоотической ситуацией. Из-за вспышек АЧС поставки этого вида мяса стали нерегулярными, покупателям приходится хаотично менять поставщиков, и это сказывается на рынке. В ситуациях перебоев с поставками цены всегда растут», — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор компании Константин Корнеев.



В какой-то степени возникновение вспышек АЧС спровоцировал коронавирус, полагает эксперт: руководство предприятий сосредоточилось на том, чтобы не допустить заражения персонала и отвлеклось от ветеринарного благополучия. «К слову, в Европе сейчас тоже непростая эпизоотическая ситуация: повсеместно наблюдаются вспышки гриппа птиц», — добавляет он. Чтобы решить вопрос стабильности поставок и, как следствие, нормализации цен, необходимо сосредоточиться на эпизоотическом благополучии предприятий, уверен Корнеев.



Рост цен на свинину негативно скажется на мясопереработчиках. «Цены на колбасные изделия и на деликатесную группу мясной продукции меняются редко (в сетевом ритейле — один-три раза в год), и с учетом того, что недавно они немного увеличились, дальше в ближайшей перспективе у поставщиков не получится их корректировать. Соответственно, переработчикам придется работать с несколько меньшей рентабельностью», — рассуждает Корнеев. Он добавляет, что, дорожает в основном полутуша, а стоимость отдельных отрубов с такой скоростью не растет.



Ковалев отмечает, что кроме вспышек АЧС, на рост цен повлиял еще один фактор. «Мираторг» недавно ввел в эксплуатацию новые мощности бойни и увеличил закупки живых свиней. «Таким образом, на данную продукцию сейчас наблюдается высокий спрос. Однако тренд повышения цен на живых свиней, вероятно, кратковременный, как и на полутуши», — считает он.



В целом по отрасли НСС ожидает прироста производства по итогам года на 4,5% — порядка 250 тыс. т в живом весе, а значит, конкуренция будет усиливаться, а цены — падать. К слову, в сегменте кускового мяса в оптовом звене продолжается снижение цен. В рознице цены тоже не растут, акцентирует Ковалев. Безусловно, цены на свинину бесконечно не могут повышаться, тем более что в этом никто не заинтересован, соглашается Корнеев, поэтому в краткосрочной перспективе удорожание остановится.

