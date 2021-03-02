Птицеводы договорились сдерживать рост цен на свою продукцию

Такая мера необходима для сохранения доступность этих товаров для потребителей Pixabay

В ходе совещания с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, посвященного мерами поддержки птицеводства, ключевые представители отрасли, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца. Это нужно, чтобы сохранить доступность продукции для потребителей, сообщается на сайте агроведомства. Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал «Агроинвестору», что ряд птицеводческих предприятий, входящих в союз, заявили о готовности не повышать отпускные цены на социально значимую продукцию — тушку бройлера и яйца. Но пока по конкретным позициям по яйцу идут обсуждения, добавил он.



Кроме того, в ходе совещания был предложен ряд новых мер, которые должны сохранить финансовую устойчивость производителей и стабилизировать цены на мясо птицы и яйца. Так, Минсельхоз планирует увеличить предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд руб. до 1,5 млрд руб. на одного заемщика. Кроме того, льготные инвесткредиты для предприятий, пострадавших от гриппа птиц, предлагается продлить до 12 лет. Для снижения зависимости отрасли от импортных инкубационных яиц планируется стимулировать развитие их собственного производства. В частности, сейчас обсуждается поэтапное повышение ставки ввозной таможенной пошлины на эту продукцию: с 1 января 2022 года — с 0% до 5%, с 1 января 2023 года — до 15%.



Также министерство рассматривает возможность возмещения части капзатрат на строительство и модернизацию объектов по производству инкубационного яйца с 2022 года. Еще одной мерой поддержки может стать компенсация части затрат на 1 кг произведенной и реализованной продукции. Уточняется, что эта мера будет действовать до 1 октября 2021 года для птицеводческих предприятий, не повышающих отпускные цены.



«Мы надеемся, что новые меры будут эффективными», — говорит Лахтюхов. Так, повышение лимита по льготным краткосрочным кредитам позволит компаниям с разрывом оборотных средств ликвидировать его за относительно короткое время. «Наверное, самое важное сейчас — предложение по разработке механизма компенсации части затрат на килограмм произведенной продукции. Минимальный уровень такой субсидии для нас не может быть меньше 7-10 руб./кг. Это позволит компаниям в текущей непростой ситуации хоть как-то поддержать свое финансовое состояние», — комментирует он. Среди мер на среднесрочную перспективу Лахтюхов отметил повышение пошлин на импортное инкубационное яйцо и возврат капексов на его производство в России: это позволит полностью выстроить независимую цепочку производства птицеводческой продукции. «Мы видим, что Минсельхоз открыт для наших предложений. Главное, чтобы не было каких-то ограничительных мер со стороны государства», — заключил глава союза.



Правительство уже приняло ряд мер для стабилизации цен: квоты и пошлины на вывоз зерновых агрокультур, пошлины на экспорт масличных. В текущем году также предусматривается субсидирование перевозок сои и шрота из Сибири и Дальнего Востока. «Все это уже позволило замедлить внутренний рост цен на основные зерновые культуры и корма. Их окончательная стабилизация ожидается в ближайшие два месяца», — подчеркнул Патрушев, отметив, что на внешних рынках стоимость данной продукции продолжает расти. Также с 2021 года Минсельхоз разрешил направлять заемные средства на закупки шротов, премиксов и кормов.

Обсуждаемые проблемы и меры по их решению, в основном, касались бройлерного производства, считает президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «Вместе с тем, необходимо обязательно рассмотреть распространение предлагаемых Минсельхозом мер на производителей столового яйца, индейки и других видов мяса птицы, которые могут как-то выпасть из контекста дискуссии», — добавляет он. Все производители мяса птицы в равной степени страдают от удорожания компонентов производства, однако некоторые из них, например, индейководы, сталкиваются еще и с значительным сокращения поставок инкубационного яйца. Если самообеспеченность России по инкубационному яйцу бройлера составляет порядка 80%, то по индейке — менее 10%. Именно поэтому необходимо максимально поддержать новые проекты по созданию отечественной племенной базы и компенсировать потери для производителей индейки, утки и кур-несушек. Также не менее важно профинансировать комплекс мер дополнительной биологической защиты поголовья от угроз гриппа птиц и болезни Ньюкасла, прокомментировал «Агроинвестору» Давлеев.



Кроме того, по его мнению, чтобы избежать неожиданного накопления проблем, как случилось в этом году, кроме жесткого мониторинга и реагирования на изменения динамики кормовых и других составляющих себестоимости, жизненно необходимо незамедлительно внедрить эффективную систему мониторинга закладки инкубационного яйца в инкубаторы. Такие информационные системы работают в крупнейших странах-производителях продукции птицеводства и позволяют с максимальной точностью не просто спрогнозировать, а рассчитать предполагаемый объем выпуска мяса птицы в перспективе двух месяцев с учетом сроков инкубации птенцов и их откорма. Это позволит знать, какой объем продукции будет предложен рынку.



Накануне ФАС по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова начала проверку производителей мяса курицы и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением. По данным Росстата, за неделю с 16 по 24 февраля средние розничные цены на курицу выросли на 1,9%, яйца подорожали на 1,1%. По сравнению с декабрем 2020 года стоимость курицы увеличилась на 6,2%, яиц — на 2,3%. Если принимаемые сейчас меры по ограничению роста цен не помогут, то правительство может принять решение о снижении импортной пошлины на мясо птицы из Бразилии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в отрасли.

