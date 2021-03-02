«Черкизово» планирует вложить 42 млрд рублей в мясоперерабатывающий кластер

Объем инвестиций в проект на первом этапе составит около 3 млрд рублей Д. Абрамов

Крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер появится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов» в Тульской области. Как сообщает правительство региона, инвестором проекта станет группа «Черкизово». Так, ее структура «Черкизово-мясные продукты» планирует строительство завода по убою и переработке свинины стоимостью более 30 млрд руб. Как уточнил «Агроинвестору представитель группы, мощность производства составит 450 тыс. т готовой продукции в год.



«Куриное Царство Тула», также входящее в холдинг, вложит 8,5 млрд руб. в строительство завода по убою и переработке бройлеров мощностью более 140 тыс. т готовой продукции в год. «Компас Фудс» (осенью прошлого года был выкуплен группой у Cargill) намерен увеличить мощность завода по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы на 22 тыс. т, инвестируя в это 3,9 млрд руб.



По мнению старшего руководителя проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Евгения Афанасьева, этот кластер действительно может стать самым крупным в России, если говорить именно о нескольких предприятиях, сосредоточенных в одной экономической зоне.



О планах группы «Черкизово» по созданию пищевого кластера в Тульской области стало известно в конце прошлого года. Тогда группа сообщала, что объем инвестиций в проект на первом этапе составит около 3 млрд руб., строительство должно завершиться до 2025 года. «Это, прежде всего, расширение действующего производства “Компас Фудс” и строительство цеха по производству полуфабрикатов — понятные проекты, для которых достаточно просто обеспечить площадки и трудовые ресурсы», — считает старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова.



Если же говорить о свиноводческом комплексе «Черкизово-мясные продукты» с инвестициями более 30 млрд руб. и созданием до 2,2 тыс. рабочих мест, то при численности населения Ефремова в 34,5 тыс. человек (29 тыс. трудоспособного плюс жители пригорода), то это, скорее, проект на перспективу, считает Козлова. Правда, добавляет она, жители Ефремова и сейчас жалуются на «ароматы» глюкозно-паточного комбината, а что будет, если вблизи от города построят убойные заводы — это вопрос.



При этом, по словам Афанасьева, в ходе строительства подобных предприятий соблюдаются все необходимые санитарные нормы, что позволяет минимизировать ветеринарные риски. Также им в наибольшей степени подвержены предприятия по выращиванию и содержанию, а строящиеся предприятия специализируются на мясопереработке и не предполагают долгого содержания скота и птицы.



Он также добавляет, что в 2021 году основной объем инвестиций будет направлен в крупные свиноводческие проекты: в этой отрасли ожидается небольшой прирост производства. «Увеличение производства этого вида мяса во многом зависит от открытия новых экспортных направлений, иначе возможно перенасыщение внутреннего рынка. В птицеводстве и секторе КРС существенных изменений в объемах производства не планируется, спрос на говядину снижается из-за падения доходов населения после пандемии», — прокомментировал Афанасьев «Агроинвестору». По мнению Козловой, в текущей ситуации наиболее оправданы инвестиции в мясопереработку с созданием продуктов с длительными сроками хранения. Это позволит быть менее зависимыми от сиюминутной конъюнктуры рынка и поспособствует развитию всей продуктовой цепочки.

