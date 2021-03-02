разделы

реклама

журналы

USD

73.642 (-0,85%)

EUR

88.543 (-1,07%)

MOEX

3402.47 (0,48%)

BRENT

63.86 (0,27%)

Пшеница

659 (1,35%)

Сахар

16.21 (-1,46%)

USD

73.642 (-0,85%)

EUR

88.543 (-1,07%)

MOEX

3402.47 (0,48%)

BRENT

63.86 (0,27%)

Пшеница

659 (1,35%)

Сахар

16.21 (-1,46%)

USD

73.642 (-0,85%)

EUR

88.543 (-1,07%)

MOEX

3402.47 (0,48%)

BRENT

63.86 (0,27%)

Пшеница

659 (1,35%)

Сахар

16.21 (-1,46%)

USD

73.642 (-0,85%)

EUR

88.543 (-1,07%)

MOEX

3402.47 (0,48%)

BRENT

63.86 (0,27%)

Пшеница

659 (1,35%)

Сахар

16.21 (-1,46%)

USD

73.642 (-0,85%)

EUR

88.543 (-1,07%)

MOEX

3402.47 (0,48%)

BRENT

63.86 (0,27%)

Пшеница

659 (1,35%)

Сахар

16.21 (-1,46%)

Russian Meat & Feed Industry — 2021

Компании

«Черкизово» планирует вложить 42 млрд рублей в мясоперерабатывающий кластер

Работа над проектом в Тульской области должна завершиться к 2025 году

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Объем инвестиций в проект на первом этапе составит около 3 млрд рублей
Д. Абрамов
Объем инвестиций в проект на первом этапе составит около 3 млрд рублей
Д. Абрамов

Крупнейший в России мясоперерабатывающий кластер появится на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Ефремов» в Тульской области. Как сообщает правительство региона, инвестором проекта станет группа «Черкизово». Так, ее структура  «Черкизово-мясные продукты» планирует строительство завода по убою и переработке свинины стоимостью более 30 млрд руб. Как уточнил «Агроинвестору представитель группы, мощность производства составит 450 тыс. т готовой продукции в год.

«Куриное Царство Тула», также входящее в холдинг, вложит 8,5 млрд руб. в строительство завода по убою и переработке бройлеров мощностью более 140 тыс. т готовой продукции в год. «Компас Фудс» (осенью прошлого года был выкуплен группой у Cargill) намерен увеличить мощность завода по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы на 22 тыс. т, инвестируя в это 3,9 млрд руб.

По мнению старшего руководителя проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Евгения Афанасьева, этот кластер действительно может стать самым крупным в России, если говорить именно о нескольких предприятиях, сосредоточенных в одной экономической зоне.

О планах группы «Черкизово» по созданию пищевого кластера в Тульской области стало известно в конце прошлого года. Тогда группа сообщала, что объем инвестиций в проект на первом этапе составит около 3 млрд руб., строительство должно завершиться до 2025 года. «Это, прежде всего, расширение действующего производства “Компас Фудс” и строительство цеха по производству полуфабрикатов — понятные проекты, для которых достаточно просто обеспечить площадки и трудовые ресурсы», — считает старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG Татьяна Козлова.

Если же говорить о свиноводческом комплексе «Черкизово-мясные продукты» с инвестициями более 30 млрд руб. и созданием до 2,2 тыс. рабочих мест, то при численности населения Ефремова в 34,5 тыс. человек (29 тыс. трудоспособного плюс жители пригорода), то это, скорее, проект на перспективу, считает Козлова. Правда, добавляет она, жители Ефремова и сейчас жалуются на «ароматы» глюкозно-паточного комбината, а что будет, если вблизи от города построят убойные заводы — это вопрос.

При этом, по словам Афанасьева, в ходе строительства подобных предприятий соблюдаются все необходимые санитарные нормы, что позволяет минимизировать ветеринарные риски. Также им в наибольшей степени подвержены предприятия по выращиванию и содержанию, а строящиеся предприятия специализируются на мясопереработке и не предполагают долгого содержания скота и птицы.

Он также добавляет, что в 2021 году основной объем инвестиций будет направлен в крупные свиноводческие проекты: в этой отрасли ожидается небольшой прирост производства. «Увеличение производства этого вида мяса во многом зависит от открытия новых экспортных направлений, иначе возможно перенасыщение внутреннего рынка. В птицеводстве и секторе КРС существенных изменений в объемах производства не планируется, спрос на говядину снижается из-за падения доходов населения после пандемии», — прокомментировал Афанасьев «Агроинвестору». По мнению Козловой, в текущей ситуации наиболее оправданы инвестиции в мясопереработку с созданием продуктов с длительными сроками хранения. Это позволит быть менее зависимыми от сиюминутной конъюнктуры рынка и поспособствует развитию всей продуктовой цепочки.

Елизавета Литвинова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

Оставить заявку
Загрузка...

рекомендации

"Агроинвестор" №02, февраль 2021

Журнал

"Агроинвестор" №02, февраль 2021
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2021
Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению

«Агроинвестор»

Цены перевели на ручное управление. Правительство получило право устанавливать цены на продовольствие по своему усмотрению
Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т

«Агроинвестор»

Рынок сахара сбалансировался. В сезоне-2020/21 будет выработано до 5,2 млн т
Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

«Агротехника и технологии»

Поглотители стартапов. В России идёт охота за прорывными технологиями

реклама