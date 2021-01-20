На предприятии «Черкизово» в Тамбовской области обнаружен очаг АЧС

На пострадавшей площадке «Черкизова» содержится 12 тысяч свиней Т. Кулистикова

На одной из откормочных площадок группы «Черкизово» в Бондарском районе Тамбовской области обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщается в постановлении администрации региона. По этой причине на территории района установили карантин по АЧС, ввели запрет на вывоз животных из очага заражения, а также организовали круглосуточное дежурство ветеринарных специалистов и сотрудников полиции на трех ветеринарно-полицейских постах для контроля за соблюдением ограничений.



На площадке содержится 12 тыс. свиней. По предварительной версии, очаг возник из-за заноса инфекции с кормами или переносчиками вируса — кабанами, грызунами или птицами. Карантин по африканской чуме свиней в Бондарском районе установили с 16 января. На основании решения Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, губернатор Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление «О проведении отчуждения животных и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очага африканской чумы свиней на территории Бондарского района Тамбовской области».



Действия осуществят на территории, непосредственно прилегающей к эпизоотическому очагу АЧС, и в первой угрожаемой зоне — не менее 5 км от его границ. Для владельцев животных, у которых произведут отчуждение свиней и изъятие продуктов свиноводства, установлена компенсационная выплата — 100 руб./кг живого веса товарных свиней, 80 руб./кг живого веса свиноматок, 50 руб./кг живого веса хряков, 250 руб./кг продуктов свиноводства. Эти выплаты предусмотрены за животных весом более 30 кг. При меньшем весе компенсация за одно животное составит 2,5 тыс. руб.



Карантин по АЧС был введен также в двух селах Владимирской области. По заявлению региональной администрации, населенные пункты представляют угрозу для нескольких близлежащих районов и Владимира. Первый случай АЧС был выявлен в подсобном хозяйстве жителя села Давыдово 14 января, в результате погибло все поголовье — 90 свиней. Вторая вспышка произошла 15 января в селе Пенкино, в результате которой погибло восемь животных. «В настоящее время запрещен вывоз с этих территорий свиней и свиноводческой продукции, а также их реализация, проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных», — сообщил директор департамента ветеринарии Максим Тихонов. Сейчас в области развернуты контрольно-пропускные посты с дезбарьерми, где ведется круглосуточное дежурство. Правительство региона отмечает, что в пострадавших частных подсобных хозяйствах не соблюдались ветеринарные правила содержания животных, что и привело к возникновению заболевания.



Ограничения из-за угрозы АЧС также введены в восьми районах Удмуртии. Россельхознадзор республики сообщил, что напряженная эпизоотическая ситуация по АЧС сложилась в пяти регионах Приволжья — в Самарской, Нижегородской, Оренбургской и Ульяновской областях, а также в Татарстане. Проблема коснулась и Волгоградской области. Там вирус АЧС был обнаружен в личном подсобном хозяйстве на территории хутора Романов, сообщило территориальное управление Россельхознадзора.



В то же время в нескольких районах Самарской области отменен карантин по АЧС. Тем не менее, там еще действует ряд запретов. В течение полугода нельзя вывозить свиней и продукты животноводства, полученные от убоя животных, не прошедшие термическую обработку при температуре выше 70 градусов. Также нельзя покупать свиней у населения. Сняли карантин и на всей территории Амурской области, рассказал губернатор Василий Орлов на своей странице в Instagram. Он отметил, что карантин по АЧС был введен в регионе еще летом 2019 года в связи со вспышкой заболевания. В соседних регионах вспышки АЧС продолжаются, добавил губернатор. В Приамурье же ограничения отменены, регион снова может заниматься экспортом сельхозпродукции.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев ранее отмечал, что наличие в стране АЧС является главным сдерживающим фактором для открытия огромного количества стран, в первую очередь Китая, для поставок российской продукции свиноводства. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявлял, что необходимо чаще собирать противоэпизоотическую комиссию при правительстве, которая должна работать с регионами и делать все, чтобы АЧС не распространялась. «У нас годами не выполняются решения штаба по АЧС, где было определено, что в регионах, которые граничат с государствами, где есть АЧС, или вокруг промышленных объектов свиноводства должны быть созданы 10-тикилометровые буферные зоны, где можно довести до нуля популяцию диких кабанов», — говорил он.

