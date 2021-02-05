На площадке «Дамате» в Ростовской области введен карантин по гриппу птиц

«Дамате» - крупнейший в России производитель индейки Д. Абрамов

Распоряжением губернатора Ростовской области Василия Голубева на производственной площадке «Дамате», крупнейшего в России производителя индейки (бренд «Индилайт»), введен карантин. Согласно документу, очаг гриппа птиц был зафиксирован в конце января на участке №10 ООО «Индюшкин двор» в Красносулинском районе. По информации издания «Ветеринария и жизнь», на предприятии прошла ликвидации всего поголовья — это около 213 тыс. индеек. «Дамате» не комментирует вспышку заболевания на своем предприятии.



Эпизоотическим очагом определена вся производственная площадка, на которой выявлен случай заболевания высокопатогенным гриппом птиц, угрожаемой зоной — территория радиусом 5 км от нее и Красный Сулин, говорится в распоряжении. В зону наблюдения радиусом 10 км от эпидочага включены территории участков подращивания №5 и №9 компании «Индюшкин двор», а также хутор Пушкин, поселки Пригородный и Первомайский (Красносулинский район). Кроме того, в документе определен перечень ограничений на оборот птицы, продуктов птицеводства, кормов и кормовых добавок на территории площадки №10.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал «Агроинвестору», что такого количества дикой птицы, которая осталась на зимовку в России, как в 2020-м году не было никогда, и это стало основной причиной распространения гриппа птиц в нашей стране. «Обычно птицы пролетают с мест гнездования за полярным кругом в Южные страны, а из-за теплой осени и относительно теплой зимы они остановилась в регионах гораздо южнее границ зимовки. Большие потоки птицы, зараженной новыми или модифицированными штаммами гриппа птиц, осели от Сибири до Черного моря», — рассказал эксперт, отмечая, что первые вспышки, которые были осенью 2020 года, уже прошли, и пострадавшие от них хозяйства начали восстанавливаться.



«Переносчики поразили как дикую фауну, так и ЛПХ, КФХ и птицефабрики в Западной Сибири и на Урале. Потом болезнь ушла в Казахстан. Та птица, которая зимует в Иране, Турции, Египте и южнее, осела на уровне Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края. Поэтому вирус начал "расцветать" на Юге России и болезнь пошла на Северный Кавказ. Волна прошла до Украины, Болгарии, Румынии, а оттуда даже до Италии», — прокомментировал Давлеев.



По его мнению, ситуацию с гриппом птиц в России стоит рассматривать «не с точки зрения "Дамате"», а с точки зрения напряженной ситуации в нескольких регионах России, которые очерчены административными границами». «Для птицы этих границ не существует. Она является носителем этих вирусов и часто сама имеет определенный иммунитет, но продолжает выделять штаммы. Именно помет является основным переносчиком этой болезни, — отмечает президент Agrifood Strategies. — О человеческом факторе говорить тоже можно, но на сегодняшний день биобезопасность на предприятиях отточена до “санитарной белизны”». Он также отмечает, что вирус гриппа птиц очень летучий, хорошо сохраняется в холодную погоду и может попасть в птичник даже через втягиваемый для вентиляции воздух, который контактирует с дикой птицей или с пылью.



Давлеев рассказал, что сейчас в Ростовской области принимается решение о тотальной вакцинации всего поголовья птиц от гриппа. «Мы говорим, что, прививая птиц, мы подрываем экспортный потенциал России, но, на мой взгляд, отсутствие вакцинации подрывает его в разы сильнее, потому что мы ставим под угрозу все стадо и экономику птицеводства», — считает он, добавляя, что при таком раскладе птицы не будет не только на экспорт, но и для внутреннего рынка. «А потом мы будем рассуждать о том, почему у нас растут цены на мясо птицы или яйцо. А как они могут не расти, если поголовье падает из-за отсутствия вакцинации? В первую очередь, нужно заботиться о внутреннем рынке, а потом о внешнем, — акцентирует Давлеев. — Есть другой подход, который рекомендует Всемирное эпизоотическое бюро, — это тотальная депопуляция стада. С одной стороны, это поставит крест на всем птицеводстве, с другой стороны, новое стадо точно также может заболеть от внешней среды, как и уничтоженное».



«Дамате» начала реализацию проекта по перезапуску производства индейки в Ростовской области летом 2020 года, арендовав бывшие площадки «Евродона» - некогда лидера отрасли, который обанкротился после череды вспышек гриппа птиц. По информации «Дамате», за полгода она восстановила все этапы производства: были введены в эксплуатацию инкубаторий, 44 птичника для содержания родительского стада, 120 птичников подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор и птицеперерабатывающий завод плановой мощностью 85 тыс. т продукции в год. По итогам прошлого года на ростовских площадках группа выпустила 2 тыс. т индейки в убойном весе, в целом объем производства компании составил 151 тыс. т — на 15% больше, чем в 2019-м. Доля «Дамате» на российском рынке индейки достигла 46%.

