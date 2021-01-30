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Компании

У «Дамате» обнаружен грипп птиц

Вспышка заболевания подтверждена на одной из площадок в Ростовской области

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

В прошлом году группа выпустила 151 тысячу тонн индейки
Д. Абрамов
В прошлом году группа выпустила 151 тысячу тонн индейки
Д. Абрамов

На одной из площадок «Дамате», крупнейшего в России производителя индейки (бренд «Индилайт»), подтверждена вспышка гриппа птиц, сообщает Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных. По ее информации, представители входящего в группу предприятия «Индюшкин двор» 27 января сообщили ветеринарной службе о повышенном падеже птицы на участке выращивания №10 в Красносулинском районе. В результате проведенного исследования в образцах патматериала павшей индейки был выявлен геном вируса гриппа А птиц субтипа Н5.

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия подтвердило регистрацию вспышки заболевания на предприятии. По его информации, сейчас там проводятся мероприятия, предусмотренные правилами по борьбе с гриппом птиц.

В районе созвана специальная комиссия по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных, которой предстоит утвердить план ликвидации очага гриппа птиц. После этого будут закрыты все дороги, ведущие в неблагополучный пункт и выставлены пропускные посты с дезбарьермаи. Затем ветеринарные специалисты начнут уничтожать поголовье индейки на площадке, а также птицеводческую продукцию и остатки кормов. На неблагополучной территории введут карантин, говорится в сообщении Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

По данным Россельхознадзора, в прошлом году в Ростовской области было зафиксировано шесть вспышек гриппа птиц, в том числе в конце октября вирус выявили на птицефабрике «Таганрогская». Ранее в январе в трех населенных пунктах региона введенные карантинные ограничения по гриппу птиц были отменены.

«Дамате» начала реализацию проекта по перезапуску производства индейки в Ростовской области летом 2020 года, арендовав бывшие площадки «Евродона» - некогда лидера отрасли, который обанкротился после череды вспышек гриппа птиц. По информации «Дамате», за полгода она восстановила все этапы производства: были введены в эксплуатацию инкубаторий, 44 птичника для содержания родительского стада, 120 птичников подращивания и откорма, комбикормовый завод, элеватор и птицеперерабатывающий завод плановой мощностью 85 тыс. т продукции в год. По итогам прошлого года на ростовских площадках группа выпустила 2 тыс. т индейки в убойном весе, в целом объем производства компании составил 151 тыс. т — на 15% больше, чем в 2019-м. Доля «Дамате» на российском рынке индейки достигла 46%.

В 2020 году из-за гриппа птиц в России было уничтожено около 4 млн птиц, рассказывал «Агроинвестору» ведущий специалист ВНИИЗЖ Виктор Ирза в середине января. По его словам, сейчас заболевание особенно активно на юге страны. «Прогнозы неутешительные, есть все основания считать, что грипп птиц будет распространяться и дальше. Основные регионы — это Южный федеральный округ», — говорил он.

Татьяна Кулистикова 

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