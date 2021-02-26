Производители будут сдерживать цены на подсолнечное масло до конца лета

В этом году посевы масличных могут увеличиться М. Стулов

Производители подсолнечного масла до конца лета готовы поддерживать уровень цен, который был зафиксирован в декабре — 95 руб./л в оптовом звене и 110 руб./л в рознице. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Согласно соглашению, заключенному между Минсельхозом, Минпромторгом, крупнейшими производителями и розничными сетями, такой уровень цен должен сохраняться до конца первого квартала. При этом Минэкономразвития предлагало ввести пошлины на экспорт масла в размере 15%, но не менее 135 евро за тонну. Ведомство предупреждало, что пошлина будет установлена в случае невыполнения соглашения.



Мальцев сказал «Известиям», что в случае введения пошлины на масло финансовые потери производителей увеличатся. В сентябре компании планируют пересмотреть цену масла в сторону снижения, добавил он, отметив, что для потребителя она составит около 80 руб. против нынешних 110 руб. за литр. Ожидается, что урожай подсолнечника в текущем году будет лучше, таким образом, производители надеются получить более дешевое сырье.



Мальцев уточнил «Агроинвестору», что на данный момент убыток переработчиков на каждую бутылку подсолнечного масла составляет около 10-12 руб. «Если мы не сможем самостоятельно опустить цены на сырье, а наши убытки и текущая конъюнктура сохранятся, то риски введения экспортной пошлины на подсолнечное масло очень высоки, — прокомментировал он. — При этом проблем с объемами производства подсолнечного масла нет, обязательства по соглашению мы выполняем. Даже если мелкие и средние переработчики, которые не в состоянии работать с текущим уровнем цен на сырье, будут выпадать, мы сможем их заместить».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее говорил «Коммерсанту», что сейчас риски введения экспортной пошлины на подсолнечное масло выросли на фоне возникших у производителей сложностей с поставками дешевой продукции на полки. В результате компании были вынуждены снизить закупочные цены на сырье. По данным аналитического центра «СовЭкон», крупные переработчики подсолнечника на прошлой неделе уменьшили закупочные цены на сырье на 2-5 тыс. руб./т в среднем до 43,2 тыс. руб./т.



Мальцев добавил, что Масложировой союз рассчитывает на увеличение посевов масличных в этом году, особенно с учетом возможного пересева озимых зерновых весной. «При этом экономика производства останется на высоком уровне. Мы прогнозируем закупочную цену в начале сезона в районе 26 тыс. за тонну», — сказал Мальцев. По его словам, союз будет просить продлить нынешние ограничения на экспорт подсолнечника. «В течение второго квартала мы будем отрабатывать системные меры на весь следующий сезон, и я надеюсь, что пошлины будут продлены с 1 июля до 1 сентября 2020 года», — заключил Мальцев.

