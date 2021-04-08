Цены начнут снижаться вместе с приближением нового урожая Е. Разумный

Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд и достигли максимальных показателей за последние семь лет, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО по итогам марта составило 118,5 пункта, что на 2,1% выше, чем в феврале, отмечают аналитики.



Согласно отчету, значительнее всего подорожало растительное масло. В марте его индекс вырос на 8% и достиг самой высокой отметки с июня 2011 года. Такое значение показателя обеспечил рост стоимости пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масел, отмечает ФАО. Также по сравнению с февралем заметно увеличились цены на молочную и мясную продукцию — на 3,9% и 2,3% соответственно. Эксперты объясняют это ростом спроса в преддверии пасхальных праздников (католики праздновали Пасху 4 апреля). При этом по сравнению с февралем подешевели зерновые и сахар. Сильнее всего снизились цены на пшеницу, что объясняется ее высокими запасами в мире и ожиданием хорошего урожая в текущем году. Однако ценовой индекс зерновых остается на 26,5% выше, чем в марте 2020 года. Индекс цен сахара за месяц упал на 4%, но остается на 30% выше прошлогоднего уровня, отметили аналитики.



По мнению старшего менеджера группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максима Никиточкина, динамика для потребителей, очевидно, негативная. Основной драйвер индекса продовольственных цен ФАО — растительные масла. «На мой взгляд, рост цен на масла является спекулятивным. В Бразилии в 2020/21 сельскохозяйственном году ожидается рекордный урожай сои — 134 млн т, но ее сбор пока замедлен из-за дождливой погоды. Производство пальмового масла в Малайзии в сезоне-2020/21 всего на 3% ниже, чем в прошлом, но на 13% ниже средних показателей за последние пять лет, — сказал он «Агроинвестору». — В России урожай подсолнечника один из самых высоких в истории, экспорт подсолнечного масла — рекордный. Есть существенное проседание в урожае масличных на Украине (минус 3 млн т в 2020 году по отношению к 2019-му, однако тогда была максимальная база). Мировой объем производства масличных в 2020/21 сельскохозяйственном году (596 млн т) превысит значение предыдущего года (579 млн т)».



Все эти факторы говорят о минимуме действительно объективных причин для столь существенного роста цен на растительные масла, считает Никиточкин. Он ожидает стабилизации и снижения цен в течение ближайших нескольких месяцев. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что цены начнут снижаться вместе с приближением нового урожая. «Начнет работать сезонный фактор. Мартовский индекс цен обычно близок к самому высокому, в апреле тоже сложновато, а в мае ожидается падение цен», — говорит эксперт.



По словам Никиточкина, мировой объем производства зерновых в 2020/21 сельскохозяйственном году (2,7 млрд т) превысит значения двух предыдущих лет (2627-2673 млн т). Объективных факторов для роста мировых цен на молочные продукты также нет, отмечает он. «Подогреваемое мировым «кризисом» дефицита транспортной тары небольшое увеличение импортных цен на молочную продукцию сойдет на нет. Индексы цен на мясо и сахар невелики и находятся в границах обычных значений», — резюмировал Никиточкин.



Между тем, глава Минэкономразвития Максим Решетников на сессии Биржевого форума заявил, что увлекаться политикой демпфирующих механизмов для сглаживания влияния мировых цен на внутренний рынок не стоит, необходимо использовать другие инструменты, пишет «Прайм». «Политику, связанную с демпферами, мы выстраиваем, выстраиваем вполне сознательно, при этом, я согласен, увлекаться ей нельзя», — сказал Решетников. Он пояснил, что на рынке пшеницы и подсолнечного масла приходится создавать целую инфраструктуру для запуска демпфирующего механизма.



В России, по данным Росстата, в марте годовая инфляция ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,66%. Продукты подорожали на 0,82% по сравнению с февралем и на 7,58% в годовом выражении. Так, за месяц мясо кур выросло в цене на 7,19%, морковь — на 14,8%, картофель — на 13,4%, свекла — на 11,2%, лук — на 7,5%, яйца — на 5,3%, подсолнечное масло — на 1,2%, сахарный песок — на 2,1%.

