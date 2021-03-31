«Штрубе Рус»: сельскохозяйственному рынку необходимо помогать держать баланс цен

А. Гордеев

Согласно данным Росстата, рост цен на продовольствие в 2020 году составил 6,7%. Наиболее сильно подорожали сахар-песок — на 64,5%, подсолнечное масло — на 25,9%, крупы и бобовые — на 20,5%, овощи и фрукты — на 17,4%. Использование рыночных инструментов балансировки может помочь избежать резких колебаний цен на продовольствие, считают эксперты германской семеноводческой компании «Штрубе Рус»

Негативные тенденции в ценообразовании на продукты, сформировавшиеся в 2020 году, сохранились и в первом квартале 2021 года. Правительство прилагает определенные усилия для ограничения роста цен и защиты потребителя. Однако в долгосрочной перспективе подобные меры могут лишь спровоцировать процессы удорожания продовольствия. В то же время, по мнению руководителя «Штрубе Рус» Пеера Ефтимова, применение рыночных механизмов может существенно улучшить ситуацию со снабжением населения и снизить социальную напряженность.



Стоимость продукции АПК складывается из нескольких параметров. В нее изначально заложены такие статьи расхода, как цены на ГСМ, электричество, удобрения, запчасти и т. д. Эксперт отмечает, что даже при таких объективных условиях роста цен на эти составляющие себестоимость сельхозпродукции «на выходе» сравнительно невысока. При этом неоправданно высокие цены на аренду торговых площадей и распределение рынка между тремя-пятью ключевыми ритейлерами приводит к тому, что значительную долю в потребительской цене продукта составляет доход представителей арендного бизнеса. Увеличение количества игроков на рынке продовольственного ретейла способствовало бы созданию высококонкурентной среды и, как следствие, снижению цен на продовольствие.



Вторым важным моментом в формировании цен на основные продукты питания Пеер Ефтимов называет необходимость стимулировать экспортеров. Причем акцент надо сделать не на поставках зерна, а на производстве более дорогостоящих переработанных продуктов. «Сейчас это основная мировая тенденция, уверен, постепенно и Россия сможет поставлять на внешние рынки востребованные продукты высокого качества по конкурентной цене», — говорит он.



Еще одним значимым условием стабилизации рынка он называет государственные гарантии для сельхозтоваропроизводителей. Так, резкое повышение цены на сахар стало результатом того, что в течение нескольких лет в России отмечалось существенное перепроизводство сахарной свеклы. Производители засевали 1,2 млн га вместо обычных 800-900 тыс. га, однако часто не успевали своевременно убрать и переработать до 20-30% урожая. Соответственно, фермеры несли убытки и сократили количество посевных площадей.



«Изменить сложившуюся ситуацию можно с помощью не административных, а рыночных инструментов балансировки рынка, — говорит Пеер Ефтимов. — К их числу относятся государственные интервенции в АПК: при перепроизводстве той или иной сельскохозяйственной продукции государство закупает излишки у производителей, а в менее урожайные годы выводит эти излишки на рынок. Так создается своего рода «буфер», защищающий рынок от резких колебаний цен. Сейчас такая модель уже эффективно работает с производством пшеницы. Необходимо распространить ее и на другие культуры: кукурузу, сахарную свеклу, зернобобовые». В этом случае, подчеркивает он, фермеры будут заинтересованы производить продукцию постоянно, осваивать и разрабатывать новые земли сельскохозяйственного назначения.



Также удерживать среднесбалансированные цены поможет введение фьючерсных страховок. Зная, что даже в ситуации неурожая или изменения спроса государство поддержит бизнес и даст возможность снизить риски, фермеры будут иметь мотивацию, чтобы развивать хозяйства и долгосрочно работать на рынке с понятными условиями игры и здоровой конкурентной средой. В итоге такая стабильность благоприятно отразится и на конечных потребительских ценах, уверен Пеер Ефтимов.

