Государство выделит 9 млрд рублей производителям сахара и масла

Цены на сахар и масло были заморожены в декабре М. Стулов

Правительство выделит 9 млрд руб. производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий проект распоряжение кабмина. Документ уже согласовал Минфин, уточняет агентство. Мера должна помочь стабилизировать цены на продовольственные товары, считает правительство. В обмен на субсидии производители обязаны удерживать отпускные цены на продукцию в пределах 36 руб./кг на сахар и 95 руб./л на подсолнечное масло. Средства будут выделены Минсельхозу из резервного фонда правительства.



Согласно проекту распоряжения, 1 кг подсолнечника стоит 40,7 руб. без НДС, расчетная стоимость производства 1 л рафинированного подсолнечного масла составляет 102,3 руб. с НДС. При текущей среднероссийской стоимости его продажи (92,6 руб./л с НДС) убыток производителя составляет порядка 9,7 руб. на литр, уточняет ТАСС со ссылкой на документ. Больше всего денег планируется направить в Воронежскую область — почти 1,7 млрд руб., Ростовскую область — 1,1 млрд руб., а также в Краснодарский край — свыше 1 млрд руб. В проекте распоряжения отмечается, что производителям подсолнечного масла средства предоставляются на возмещение части затрат из расчета 10 руб. на литр произведенного и отправленного в магазины товара по цене, не превышающей 95 руб. за литр.



Производители сахара получат субсидии из расчета 5 руб. на килограмм произведенного и проданного в предприятия розничной торговли продукта по цене, не превышающей 36 руб./кг. Предполагается, что затраты будут компенсированы с апреля по конец сентября 2021 года, то есть, до начала основной уборки масличных агрокультур и сахарной свеклы, уточняет ТАСС.



Директор группы «Сюкден» в России Глеб Тихомиров рассказал «Агроинвестору», что производителям сахара, скорее всего, будет выделено 3 млрд руб., соответственно, еще 5 млрд руб. придется на масло. Он считает, что выделенных для отрасли средств будет недостаточно. «В розничные сети должно быть поставлено 800 тыс. т сахара, а субсидии выделяются на 600 тыс. т», — псравнил он. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что по маслу, как и по сахару, для компенсации упущенной выгоды этих отраслей выделенных средств будет мало, «хотя, субсидии, конечно, не будут лишними». «Теоретически, чтобы свести концы с концами, помощь хорошая. Но нужно будет посмотреть, с помощью каких механизмов они будут распределяться», — прокомментировал эксперт.



Руководитель сахарного бизнеса концерна «Покровский» Михаил Пак сказал «Агроинвестору», что субсидии действительно были обещаны, хотя соответствующий проект постановления пока не подписан и условия распределения средств не озвучены. «Несмотря на это мы отгружаем сахар по 36 руб./кг в течение трех месяцев действия первого соглашения, и неделю в апреле, — объяснил Пак. — Наши заводы на свой страх и риск производят бесперебойную отгрузку, не имея прямых договоров с розничными сетями. В ручном режиме заводы устанавливают контакты с сетями, о которых раньше даже не слышали. Мы добросовестно выполняем свои обязательства. Причем это касается всех сахарных заводов».



В декабре прошлого года Минсельхоз и Минпромторг заключили соглашения с производителями сахара и масла, а также торговыми сетями, согласно которым литр подсолнечного масла в опте должен стоить не более 95 руб., в рознице — не более 110 руб., килограмм сахара — не больше 36 руб. и 46 руб. соответственно. 30 марта стало известно, что правительство продлило действие соглашений о стабилизации цен на сахар-песок до 1 июня 2021 года, а на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.

В начале апреля подведомственный Минсельхозу Центр агроаналитики сообщил, что производство сахара в России в январе-феврале уменьшилось в 2,4 раза относительно аналогичного периода прошлого года, составив 271,8 тыс. т. По данным Минсельхоза, при благоприятных погодных условиях в этом году получится собрать не менее 40 млн т сахарной свеклы, что позволит произвести около 6 млн т сахара — это соответствует ожидаемому уровню потребления.

