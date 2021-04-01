Эконом-картофель положат на полку. Торговые сети могут начать брать на реализацию некондиционные клубни

М. Стулов

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Сокращение урожая и качества товарного картофеля в 2020 году вкупе с ростом затрат на производство повысили его стоимость почти на 50%. Дополнительно заработать на таком увеличении цен аграриям не удалось из-за снизившейся урожайности. Стабилизировать рынок, а также помочь сельхозпроизводителям получить дополнительную маржу может предложение Картофельного союза. Организация хочет добиться разрешения от торговых сетей принимать к реализации клубни диаметром до 55 мм. Сейчас они в основном за бесценок уходят на переработку



В начале этого года Картофельный союз России выступил с инициативой включить в ассортимент федеральных торговых сетей картофель «эконом-класса» — клубни диаметром 35-55 мм, расфасованные по 2,5, 3 и 5 кг. Такая мера помогла бы стабилизировать потребительские цены, считает организация. Свое предложение союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС). «Это качественный картофель, который отвечает ГОСТ, но большинство сетей при приемке руководствуются своими требованиями и берут картофель диаметром свыше 55 мм, полагая, что он более востребован потребителями», — поясняет руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Поэтому обычно такая продукция идет на промпереработку, а не в розничную продажу.