ФАС проверяет обоснованность повышения цен на курицу, яйца и овощи

Овощи сезонно дорожают из-за поступления на рынок импортной продукции Е. Разумный

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала внеплановые проверки крупнейших производителей куриного мяса и яиц в связи с поступлением информации о резком росте цен на эту продукцию. Кроме того, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции, сообщает пресс-служба ФАС. Ведомство выясняет, есть ли на рынке место «необоснованному повышению цен, злоупотреблению доминирующим положением либо наличию запрещенных антимонопольным законодательством соглашений или согласованных действий участников рынков». Также проводится анализ ценообразования и определения розничных цен на куриные яйца, продающиеся в крупнейших торговых сетях.



Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев сказал «Агроинвестору», что все проверки по ценам на яйца и мясо птицы ФАС провела еще две недели назад. Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев отметил, что сейчас стоимость тушки бройлера составляет около 137-142 руб./кг, в зависимости от производителя и региона. Стоимость одного яйца достигает 7-8 руб. за штуку, в зависимости от категории, сказал он «Агроинвестору». «Цены действительно растут и этому есть обоснование: во-первых, у нас подорожали корма, во-вторых, из-за девальвации рубля подорожали те расходные материалы, где есть импортные составляющие: тара, упаковка, пленка и даже этикетка, — пояснил он. — К тому же постоянно дорожает логистика. Все это транслируется в стоимость товара».



Подорожание мяса птицы и яиц, как и любых других продуктов, — это накопленный кумулятивный эффект от событий, происходящих на рынке, и заблокировать их невозможно, говорит Корнеев. Наоборот, ограничительные меры могут приводить к неправильным выводам относительно ситуации в отраслях, отметил он. Также Корнеев обратил внимание, что животноводческие компании не получают сверхприбыли. «Тут всегда все обусловлено спросом и предложением, а рынок у нас достаточно насыщен игроками, и их доли не столь значительны, чтобы безусловно диктовать ценовые условия», — добавил он.



По данным Росстата с начала года цены на продовольствие выросли на 2,1%, в лидерах — плодоовощная продукция (8,7%). В марте быстро повышались цены на яйца (5,3%), мясо и птицу (3,4%), особенно на мясо кур (7,2%). Овощи в марте подешевели на 1,69%, в основном за счет снижения цен на огурцы на 25,2% и томаты на 7,4%, но за последние 12 месяцев они подорожали на 11,87%. За март цена на морковь увеличилась на 14,8%, картофель подорожал на 13,4%, свекла — на 11,2%, лук — на 7,5%, капуста — на 6,7%.

Гендиректор компании «Дмитровские овощи» Сергей Филиппов говорит, что проверки ФАС идут с декабря прошлого года — с того момента, как началось регулирование цен на сахар и подсолнечное масло. «Тогда нам писали письма, просили дать информацию, аналитику по стоимости товара. А сейчас, видимо, продолжается та работа, — рассказал он «Агроинвестору». — Нужно понимать, что сезон закончился, те овощи и картофель, которые представлены сейчас не рынке — это урожай 2020 года. Аграрии стараются к началу весенних полевых работ избавиться от прошлогодних овощей, потому что нужно заниматься урожаем этого года». Кроме того, необходимо понимать физиологию продукции: овощи не хранятся больше семи-восьми месяцев, чтобы увеличить сроки хранения, нужно создавать особые условия, базовые среды и так далее, эти технологии в России не очень активно применяются из-за высокой стоимости, добавил он.



Филиппов также отметил, что традиционно сейчас идет сезонное повышение цен, однако не российской, а импортной продукции. «Импорт всегда дороже, а с сегодняшним курсом валюты тем более. Например, в апреле, как правило, почти не бывает российской моркови, а стоимость импортной значительно выше. Аналогичная история с картофелем — сейчас он в основном идет из Египта», — объяснил он. Филиппов также сказал, что высокие цены на картофель и овощи сохранятся в апреле, мае и июне, а потом, когда начнется сбор нового урожая в России, цены резко упадут в три-пять раз.



Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников сказал «Агроинвестору», что повышение цен на картофель обусловлено погодными условиями, сокращением площадей сева в прошлом году и рядом других моментов. «ФАС у нас запрашивала официальный ответ относительно повышения цен, видимо, служба решила проверить обоснованность или необоснованность удорожания. Подчеркну, что у нас по данным того же Минсельхоза и Росстата, в России минимум 2,5 тыс. субъектов занимаются производством картофеля, и говорить о сговоре для повышения цен- неправильно», — подчеркнул Красильников.

