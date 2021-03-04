Дефицит инкубационных яиц может привести к сокращению производства мяса птицы

Ведомствам поручено разработать предложения по обеспечению предприятий российским инкубационным яйцом flickr.com

Во время совещания с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым птицеводы пожаловались, на отсутствие у них собственных репродукторов, в связи с чем они вынуждены закупать инкубационные яйца за границей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из участников встречи. По словам птицеводов, цены на инкубационные яйца сильно выросли по сравнению с прошлым годом, также наблюдается дефицит.



Так, если в сентябре 2020 года одно яйцо стоило 16-17 руб., то в феврале его стоимость увеличилась почти в два раза до 30 руб. за штуку, говорит источник издания. По его словам, подорожание связано со вспышками гриппа птиц в некоторых странах, а также с ростом цен на корма и лизин. При этом, по данным Росптицесоюза, которые привел «Коммерсантъ», на ситуацию также повлиял Китай, где восстановилось бройлерное производство.



На этом фоне птицефабрики, которые обеспечивают 20% российского рынка мяса птицы, в ближайшее время могут сократить выпуск продукции, отметил источник «Коммерсанта». Представители Минсельхоза сообщили изданию, что пока не знают о случаях закрытия предприятий из-за проблем с импортом инкубационных яиц. Росптицесоюз уточнил, что в январе выпуск мяса птицы сократился на 6,4%.



Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал «Коммерсанту», что сейчас на импорт приходится 15-20% всего используемого в России инкубационного яйца при общем объеме рынка около 700 млн штук в 2020 году. Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев считает, что оперативно решить вопрос с дефицитом инкубационного яйца может продолжение импорта из европейских стран, но под усиленным контролем, прокомментировал он изданию. «Необходимо создать систему мониторинга посадки родительского стада и закладки яиц в инкубаторы. Это позволит точно рассчитать ожидаемый объем конечного производства этих продуктов через два месяца и своевременно принять меры стабилизации рынка. <…> Такие системы успешно работают многие десятилетия в США, Бразилии и ЕС», — добавил Давлеев.



Руководитель научного направления генетика и селекция ФНЦ «ВНИТИП» РАН Яков Ройтер сказал «Агроинвестору», что на данный момент Россия находится в полной зависимости от импортной генетики по мясным курам — она достигает 98-100%. «По яичным курам история примерно такая же. Но при этом у нас на 100% собственное обеспечение гусями, на 70% — утками, аналогично с перепелами», — добавил эксперт. Он также добавил, что испытание нового мясного кросса бройлера отечественной селекции, которое проводится на птицеводческих предприятиях Челябинской области, идет успешно. «Он находится на стадии размножения. Начало уже положено. Однако есть проблема — отсутствие денег», — рассказал он.



Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минсельхоза, производство яиц и мяса птицы полностью восстановится к маю. Это будет способствовать стабилизации цен. «В настоящее время на российском рынке наблюдается определенный дисбаланс спроса и предложения. Это обусловлено с одной стороны увеличением объемов потребления мяса птицы и яйца как наиболее доступных источников животного белка, с другой стороны — некоторым сокращением производства на фоне ухудшения эпизоотической ситуации», — привело издание заявление министерства.

Замдиректора по птицеводству, главный зоотехник-селекционер птицеводства ФГБУ СГЦ «Смена» Жанна Емануйлова ранее говорила «Агроинвестору», что отечественный бройлер лучше адаптирован к российским условиям. «И по климатическим условиям, и по кормовой базе адаптация хорошая, независимо от условий содержания, мы испытываем как напольное содержание, так и в клетках, — уточняла она. — Хотя зарубежные компании сейчас тоже очень серьезно работают над адаптацией к российскому рынку».



Пресс-служба Минсельхоза 2 марта сообщала, что для снижения зависимости отрасли от импорта планируется стимулировать развитие собственного производства инкубационных яиц. Министерство отметило необходимость возмещения капзатрат на строительство инкубаториев, а также повышения ставки ввозной таможенной пошлины на инкубационное яйцо со следующего года с нуля до 5%, с 2023 года — до 15%. Кроме того, Минсельхоз планирует увеличить лимит по льготным кредитам для птицеводов до 1,5 млрд руб., а пострадавшим от гриппа птиц предприятиям — продлить льготные инвесткредиты на срок до 12 лет, также идет обсуждение компенсации части затрат на каждый килограмм продукции.



Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития разработать предложения по обеспечению производителей птицеводческой продукции российским инкубационным яйцом, пишет ТАСС со ссылкой на копию соответствующего поручения. «Прошу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти представить в правительство России согласованные предложения по полному обеспечению внутренней потребности производителей птицеводческой продукции в инкубационном яйце российского производства (импортозамещению), в том числе с использованием мер государственной поддержки российских производителей инкубационного яйца и мер таможенно-тарифного регулирования», — говорится в документе.

