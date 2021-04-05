Россия отменила нулевую пошлину на ввоз молдавских овощей, фруктов и вина

Льготные условия ввоза мешают активному росту производства яблок в России Pixabay

Правительство России не стало в очередной раз продлевать действие нулевой пошлины на ввоз молдавских свежих и консервированных овощей и фруктов (груш, яблок, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков и слив), а также крепленых и натуральных виноградных вин. Так, с 1 апреля молдавским экспортерам приходится платить 0,015 евро за каждый килограмм продукции, а также НДС в размере 20%, сообщает Sputnik Moldova. Правда, как рассказала «Ведомостям» директор молдавского Национального бюро винограда и вина Кристина Фролова, российская сторона заверила, что в будущем планирует сохранить нулевую пошлину. По ее информации, вопрос может решиться уже через несколько дней.



По данным Плодоовощного союза, в прошлом году в Россию было ввезено 746 тыс. т яблок, на долю Молдавии пришлось 28% поставок. По словам генерального директора союза «Садоводы Кубани» Николая Щербакова, в последние годы российское государство старается защищать интересы отечественных производителей, именно поэтому продлевать нулевую пошлину не стали, пишет Sputnik Moldova. Как рассказал «Агроинвестору» президент



Ассоциации садоводов России Игорь Муханин, отраслевое объединение ранее неоднократно выступало за отмену нулевой пошлины, так как производство отечественных яблок активно растет: если пять лет назад валовой сбор составлял всего 500 тыс. т, то в прошлом году — 1,2 млн т, в 2021-м, по его оценке, он составит уже 1,5 млн т, а еще через пять лет — более 2 млн т. При этом льготные условия ввоза импортных яблок могут помешать росту отечественного производства, говорит руководитель ассоциации. По его мнению, также нужно повысить пошлину на продукцию из Сербии, Беларуси, Азербайджана.



Кроме того, ассоциация добивается приостановки импорта плодов с сентября по декабрь, когда и российской продукции на рынке в избытке. По словам Муханина, давать разрешение на ввоз нужно только с февраля: с этого месяца импортная продукция начинает конкурировать с лучшими российскими хозяйствами, у которых есть холодильные установки для хранения. «Все, что у них (зарубежных производителей) в холодильники не влезло, а их у них намного больше, чем у нас, они за бесценок поставляют на российский рынок. Нам их яблоки не нужны, так что правильно, что пошлину повысили», — говорит Муханин.



Сейчас в России есть дефицит мощностей для хранения яблок, из-за чего садоводы вынуждены сбывать свою продукцию сразу после сбора урожая. Чтобы нехватка хранилищ не привела к росту цен, Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края попросила главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева продлить действие программы компенсации 20% затрат на строительство и модернизацию плодохранилищ после 2022 года. Строительство объектов требует огромных вложений, сроки их окупаемости достигают 9-12 лет, пишет «Коммерсантъ». Ассоциация «Садоводы Кубани» попросила также увеличить размер субсидий на плодохранилища с 20% до 50% и распространить программу на покупку оборудования.

Несмотря на повышение пошлины, вряд ли цены на яблоки в России значительно вырастут, говорит руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, российских яблок сейчас уже почти нет — они заканчиваются, и на рынке, в основном, представлены импортные плоды, которые и так дорогие. «Если при нулевой пошлине молдавские яблоки были дешевле других импортных, то сейчас они будут стоить примерно одинаково. На объемах ввоза, я думаю, это не скажется: в прошлом году импорт из Молдавии составил около 200 тыс. т, в 2021-м, скорее всего, будет чуть больше из-за неурожая в России в 2020-м», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков.



«Понятно, что отмена нулевой ставки — это работа российского яблочного лобби, чтобы повысить общий баланс цен на нашем рынке, — говорит гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. — Для производителей это, безусловно, хорошо, а для наших покупателей — конечно, нет. В этом году яблоки и так недешевые из-за неурожая в 2020-м». По ее словам, основная часть закладок в современных хранилищах заканчивается, и отечественных яблок осталось мало, поэтому отмена нулевой ставки для молдавской продукции с 1 апреля точно приведет к серьезному росту цен.



Если бы льготу отменили с сентября по декабрь, то инициатива была бы понята: в это время в рознице появляются отечественные яблоки, а многие российские производители не могут себе позволить строить современные хранилища, и они вынуждены снижать цены, чтобы не допустить порчи плодов. В таком случае, чтобы снизить уровень конкуренции с дешевой молдавской продукцией, пошлину можно было бы повысить, рассуждает Решетникова.



Тамара Решетникова, гендиректор компании «Технологии Роста» Для компаний, у которых есть не только сады, но и современные большие фруктохранилища, отмена нулевой ставки — это очень выгодно. Но, на мой взгляд, это не очень корректно, так как наш потребительский спрос не эластичен. Если яблоки будут стоить 150 руб./кг вместо 120 руб./кг, то их просто будут меньше покупать.

Россия установила пошлины на молдавские вина, фрукты, овощи в 2014 году, так как республика подписала соглашение с ЕС о создании зоны свободной торговли. Российские власти опасались реэкспорта через Молдавию товаров из других стран. В 2019 году на часть товаров были введены нулевые ставки, они продлевались каждые полгода, последний раз — на три месяца до 31 марта 2021 года.

