Виктория Абрамченко: рост сельхозпроизводства в 2020 году превысил 3%

Урожай тепличных овощей достиг рекордных 1,3 млн тонн «Эко-культура»

Рост производства сельхозпродукции в 2020 году превысил 3%, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью НТВ. По ее словам, в 2020 году четыре отрасли показали «существенный рост в плане импортозамещения»: производство свинины, птицы, яблок, также рекорд «поставили зимние теплицы — 1,3 млн т урожая». «Поэтому в 2021 году мы прогнозируем хорошие показатели, — сказала она — Мы накормили и обеспечили себя основной группой продовольствия — это продукты животноводства, в том числе производство молока увеличили на 2,5%». При этом, по словам Абрамченко, экспорт продовольствия в 2020 году превысил $28 млрд. «Это очень хороший показатель», — заявила вице-премьер, напомнив, что к 2024 году поставки продукции АПК на внешние рынки должны превысить $34 млрд.



По словам начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, методология подсчета индекса динамики сельхозпроизводства несколько лет назад перестала быть прозрачной для аналитиков, поскольку он отражает рост производства в физическом объеме продукции, при этом в 2020 году увеличение производства зерна было компенсировано падением валовых сборов масличных и сахарной свеклы. «Расчеты Центра экономического прогнозирования показывают рост около 2%, но если честно, для рынка 2-3% — это незаметная разница», — сказала эксперт «Агроинвестору».



Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что рост в 3%, скорее всего, произошел благодаря тому увеличению, которое дало производство зерна и свиноводство. «Но мои прежние оценки все-таки 1,5-2%, и я думаю, лучше посмотреть, что будет по факту, потому что кроме зон роста у нас были и зоны снижения: масличные, сахарная свекла, ряд других агрокультур. Также вялотекущий рост в птицеводстве и молочном производстве, никуда от этого не денешься», — рассуждает он.



Корбут также отмечает, что 2021 год станет непростым для полевого растениеводства. «С моей точки зрения, если 125 млн т зерновых мы получим — это будет хороший показатель», — считает он. Кроме того, по его словам, маловероятно, что в нынешнем году сельхозпроизводство покажет «сколько бы то ни было значительный рост». «Если мы получим 3%, будет достаточно высокий эффект, хотя, я думаю, мы будем находиться где-то в районе 2%», — оценивает Корбут.



В 2021 году вполне вероятно сокращение валового сбора зерновых, но в животноводстве рост продолжится, поэтому ситуация будет в целом схожа с 2020 годом, считает Снитко. «Говоря о перспективах, важно заметить, что тот позитивный стимул, который получил агросектор в 2020 году благодаря росту мирового спроса и, разумеется, цен, должен бы привести к расширению посевных площадей в России и увеличению производства продукции животноводств, в том числе на экспорт, — считает эксперт. — Но изменения в регулировании внутреннего рынка — это и пошлины на экспорт, и запрет на вывоз через квотирование, и установление фиксированных максимальных цен, будут нивелировать этот позитив рынка. Я предполагаю, что в целом, «бум роста» АПК 2005-2018 пройден, и в среднесрочной перспективе динамика сектора будет умеренной как с точки зрения средних показателей выпуска, так и в плане инвестиций».



В декабре президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявлял, что рост сельского хозяйства в России по итогам года может составить 2%. По итогам 11 месяцев, согласно Росстату, производство сельхозпродукции увеличилось на 1,5%.

