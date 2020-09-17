Повышение налога может сделать минеральные удобрения менее доступными для аграриев

Минфин рассчитывает на поступление в бюджет дополнительно около 56 млрд рублей в год от повышения НДПИ для металлургов и производителей удобрений Е. Егоров

Инициатива Минфина повысить со следующего года налог на добычу природных ископаемых (НДПИ) может увеличить расходы производителей минеральных удобрений на 6 млрд руб. В прошлом году компании отрасли в сумме заплатили 2,4 млрд руб. НДПИ, рассказали «Агроинвестору» участники рынка.



Накануне «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что Минфин предлагает с 1 января 2021 года применять «рентный коэффициент» 3,5 к ставке НДПИ на калийные соли (сейчас — 3,8% от стоимости продажи) и апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды (4%), природные соли и чистый хлористый натрий, нефелины, бокситы, а также горнорудное неметаллическое сырье, кондиционные руды цветных металлов (за исключением нефелинов и бокситов, текущая ставка — 6%) и железную руду (4,8%). Ведомство рассчитывает на поступление в бюджет дополнительно около 56 млрд руб. в год от повышения НДПИ для металлургов и производителей удобрений, оценил глава министерства Антон Силуанов.



Источник в отрасли минеральных удобрений говорит, что новость о возможном повышении НДПИ стала полной неожиданностью, тем более на фоне необходимости удвоить использование удобрений к 2024 году, о которой Минсельхоз говорит с самого начала года. «Каким образом повышение Минфином налога на производство удобрений поможет выполнить эту задачу — непонятно, — сетует он. — Нужно понимать, что рост стоимости добычи одного из компонентов удобрений — например, калия или фосфора — означает увеличение его стоимости для переработчиков — а это почти все компании рынка». При этом перекладывание затрат на сырье на конечного потребителя в сельском хозяйстве в нынешних условиях невозможно по объективным причинам, акцентирует он.



«Драйвер роста АПК — растениеводство. До сих пор наши экспортеры сельхозпродукции относительно успешно конкурировали по цене на мировых рынках, в том числе потому, что производители минеральных удобрений не перекладывали на аграриев свои растущие затраты на производство, — обращает внимание собеседник «Агроинвестора». — Повышение налога создает новую проблему. Мы инвестируем в производство из чистой прибыли, и необоснованный рост стоимости сырья автоматически означает снижение капиталовложений в развитие рудно-сырьевой базы». Это скажется на доступности минеральных удобрений, а значит — на объеме урожаев и на конкурентоспособности российского экспорта продовольствия, предупреждает он. К тому же введение дополнительного налога приведет к тому, что российские минеральные удобрения в нынешних экономических условиях станут неконкурентоспособными на мировом рынке. Из-за этого под угрозой выполнения окажется федеральный проект «Международная кооперация и экспорт» в части поставок промышленной и сельскохозяйственной продукции.



Ранее усилия государства и аграриев были направлены на заключение долгосрочных соглашений о том, чтобы цены на удобрения резко не повышались. А инициатива увеличить налог на добычу удобрений идет вразрез с этими соглашениями, отмечает председатель хозяйства «Раздолье Агро» Алексей Иванов. «Сейчас для наших аграриев применение удобрений — самый понятный путь повышения урожайности. Мы по возможности заменяем минеральные удобрения органическими, однако полностью отказаться от минеральных удобрений невозможно», — добавляет гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец.



По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), с 2016 по 2019 год производство минеральных удобрений увеличилось на 15%, с 20,8 млн т в действующем веществе до 23,6 млн т д. в., закупки аграриев — на 20%, с 2,95 млн т действующего вещества до 3,53 млн т д. в. По данным Минсельхоза, с 1 января по 14 сентября аграрии приобрели 3,15 млн т д. в. минеральных удобрений, что на 11% или 310 тыс. т больше, чем за аналогичный период 2019-го. По итогам года закупки достигнут 4 млн т в д. в., рассчитывает ведомство. Это позволит обеспечить внесение удобрений в среднем на уровне 52-53 кг д. в. на 1 га посевов.

Другой источник в горно-рудной отрасли обращает внимание, что идея Минфина нарушает основы формирования налоговой базы для добычи полезных ископаемых, поскольку НДПИ уже предполагает рентный принцип недропользования и платеж государству. То есть введение рентного коэффициента — это, по сути, просто увеличение налога в 3,5 раза. При этом внятного обоснования такого повышения, а также выбора групп полезных ископаемых, к которым будет применяться коэффициент, нет, подчеркивает он.



Член совета директоров холдинга «АгриВолга» Алексей Костин говорит, что сложно оценить долю налога на недропользование в структуре цены производителей удобрений, поэтому невозможно предположить, насколько может подорожать их конечная продукция. «Но цены однозначно увеличатся», — сказал он «Агроинвестору». Однако вряд ли аграрии сократят объем используемых удобрений даже при существенном росте цен на них: некоторые виды агрокультур просто невозможно эффективно вырастить без внесения удобрений, отмечает Костин. «А вот возросшие затраты на удобрения сельхозпроизводители компенсируют за счет потребителя, увеличив цену на свою продукцию», — считает он.​



Безусловно, повышение налога на добычу сырья для производства удобрений в разы поднимет и цены на удобрения, и тогда тренд на увеличение их использования в сельском хозяйстве, который наблюдается несколько лет, может пошатнуться, соглашается Александр Неженец. В итоге существенный рост налога на добычу удобрений не добавит поступлений в государственный бюджет, а снизит их, уверен он.



«Доля удобрений в себестоимости различных агрокультур варьируется. Для зерновых она составляет до 20%, для овощей, корнеплодов, технических агрокультур эта доля гораздо выше, и подорожание удобрений будет иметь для их производства более существенное значение», — говорит Иванов. Возможно, налог на добычу сырья для производства удобрений можно заменить пошлиной на вывоз удобрений — это было бы более гуманно по отношению к сельхозпроизводителям, думает он.



Пока непонятно, насколько может быть поднят налог на добычу удобрений и как он отразится на их стоимости, комментирует президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. «Если, например, цена на удобрения после увеличения налога вырастет на 10%, то стоимость производства продукции растениеводства прибавит примерно 2%, так как доля удобрений в общей структуре себестоимости производства зерновых составляет от 16% до 20%, — подсчитывает он. — Удорожание удобрений на 10% для аграриев пройдет безболезненно». Однако если рост их стоимости будет более существенным, то возможно снижение технологического уровня, ухудшение экономики и ограничение возможностей для развития сельхозпроизводства, сказал он «Агроинвестору».

