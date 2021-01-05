Цены на фрукты в 2021 году вырастут

В этом году урожай фруктов может обновить рекорд Pixabay

В 2020 году сбор яблок в товарном секторе, по предварительной оценке Плодоовощного союза, составил 708 тыс. т — на 30% ниже, чем годом ранее из-за поздних заморозков в ряде основных регионах-производителях. Однако эксперты пока не отмечают роста импорта фруктов на фоне снижения урожая.



Так, компания «Технологии Роста» считает, что ввоз плодов и ягод в 2020-м сохранялся на уровне 2019-го: Россия закупила за рубежом около 1,7 млн т традиционных фруктов — яблок, груш, персиков, черешни, винограда. Такой результат был получен за счет высокого урожая в 2019-м, соответственно, в первой половине 2020-го было очень мало импорта, а до Нового года наши предприятия сбывали продукцию, собранную минувшей осенью, поясняет гендиректор компании Тамара Решетникова. Зато в 2021 году из-за низкого урожая ввоз фруктов увеличится, так как свое предложение будет ограничено, и зимой-весной повысятся цены на все плоды, прогнозирует эксперт.



Однако рост объемов импорта и цен будет временным, полагает Плодоовощной союз, так как, если не произойдет никаких погодных катаклизмов, то урожай фруктов в 2021-м превысит рекордный показатель 2019-го. «Дело в том, что 2018 и 2019 годы стали рекордными по закладке многолетних садов, и в этом году они начнут плодоносить. Соответственно, в новом году можно ожидать не только рекордного сбора, но и снижения цен на полке и уменьшения импорта», — рассказал «Агроинвестору» директор Плодоовощного союза Михаил Глушков.



Ассоциация садоводов России тоже настроена оптимистично. Ее президент Игорь Муханин напоминает, что в 2019 году было заложено 16 тыс. га садов при плане 10,5 тыс. га, в 2020-м — более 14 тыс. га. «Производство яблок ежегодно увеличивается на 150-200 тыс. т, продуктивность садов растет, и если такие темпы сохранятся, то через пять-шесть лет наша страна полностью заместит свою потребность в товарных яблоках, которая составляет 2 млн т против 1 млн т, которые производятся сейчас», — считает он.



Муханин добавляет, что через несколько лет, когда российские садоводы насытят рынок яблоками собственного производства, они смогут выходить с ними на экспорт. «У нас высокий экспортный потенциал. Мы выращиваем яблоки с минимальным использованием гербицидов и пестицидов — в три раза меньше, чем в Польше и в пять раз меньше, чем в Италии. Из-за того, что в России холодные зимы и умеренный климат, у нас не так остро стоит проблема с вредителями, нет необходимости обрабатывать сады круглый год», — подчеркивает Муханин. Он уверен, что садоводство — это та отрасль, за счет которой могло бы идти развитие сельских территорий.

