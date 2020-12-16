Квота на ввоз томатов из Турции будет увеличена до 250 тысяч тонн

Турция занимает четвертое место в мире по производству томатов А. Гордеев

Минсельхоз предлагает увеличить квоту на ввоз томатов из Турции с 200 тыс. т до 250 тыс. т. Соответствующий проект приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно пояснительной записке, по данным ФТС России на 13 декабря, общий объем ввоза томатов из Турции составил 190,7 тыс. т при установленном разрешенном объеме ввоза 200 тыс. т. Предложения по внесению изменений в приказ подготовлены во избежание прекращения поставок томатов из Турции в России, уточняется в документе.



Турция занимает четвертое место в мире по производству томатов — 13 млн т в год. Квота на поставки томатов из этой страны в Россию была введена после конфликта между Москвой и Анкарой из-за инцидента с российским истребителем в небе над Сирией осенью 2015 года. Тогда Россия с 1 января 2016 года запретила ввоз овощей и фруктов из Турции. Поставки томатов возобновились с 1 ноября 2017-го после длительных переговоров. Для турецких поставщиков была установлена квота в объеме 50 тыс. т, затем она была увеличена до 100 тыс. т, в апреле прошлого года — до 150 тыс. т, в феврале 2020-го — до 200 тыс. т.



Между тем, Россельхознадзор с 11 декабря запретил поставки томатов и перца из турецких провинций Анталья и Измир из-за обнаружения в них вирусов мозаики пепино, коричневой морщинистости плодов томата и пятнистого увядания томатов (бронзовости томата). Аналогичная мера может быть принята и в отношении импорта еще из двух провинций — Трабзон и Хатай.



Директор Плодоовощного союза Михаил Глушков сказал «Агроинвестору», что сейчас Турция завозит в Россию 50-70 тыс. т томатов в год и «если сейчас квоту увеличат на 50 тыс. т — на год ее хватит». Увеличение поставок однозначно повлияет на волатильность цен, потому что турецкий томат дешевле, чем отечественный, и когда его доля на рынке возрастает, сети законтрактовываются с импортными поставщиками и, если машина не приехала или корабль не пришел — резко возрастает цена, поясняет Глушков. «Цены, может быть, немного снизятся, но волатильность увеличится значительно», — добавляет он.



По словам Глушова, ранее Минсельхоз предлагал сначала выбрать объем, который предусмотрен (200 тыс. т) для ввоза, а затем рассмотреть возможность его увеличения, но в результате решение все-таки было принято сейчас. «Сегодня на совещании в министерстве я предлагал отложить подписание этого приказа, потому что это история не про стабилизацию цен», — сказал Глушков. «За пять лет работы мы неоднократно видели, как в результате сбоя поставок (по любым причинам) появлялись просто огромные скачки оптовых цен! А ведь именно на их стабилизацию направлена сегодня в основном работа в ведомстве», — сообщил Плодоовощной союз на своей странице в Telegram. Глушков добавил, что квота для Турции — переходящая из года в год, она не обнуляется с января и действует «до очередных внесений изменений в этот приказ».



Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова рассказала «Агроинвестору», что есть опасения, связанные с нехваткой томатов в связи с закрытием по санитарным причинам ввоза томатов из Узбекистана, Азербайджана и Армении. «Я думаю, что реально нет необходимости в 250 тыс. т. Более того, то Минсельхоз говорит, что нужно вообще запретить ввоз или повысить пошлины на импорт аналогичной продукции, чтобы поддержать российскую тепличную отрасль, то теперь увеличивает квоту», — рассуждает Решетникова и отмечает, что кроме Турции есть и другие страны, которые поставляют томаты в нашу страну.



Если бы у Минсельхоза была цель сейчас на декабрь и январь заместить выпавший импорт из Узбекистана, Азербайджана и Армении, то нужно учесть, что в Турции в этот период производство на низком уровне, продолжает Решетникова. Массовый поток турецких томатов начинается весной. По ее мнению, в России достаточно своих теплиц со светокультурой, которые способны заместить выпавший импорт. «Единственное, что даст эта мера — удерживание цен наших сельхозпроизводителей, которые при снижении конкуренции их повышают», — отмечает она.



В начале декабря Россия ввела запрет на ввоз яблок и томатов из Азербайджана из-за обнаруженной в продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Вслед за запретом ввоза яблок и томатов из Азербайджана Россельхознадзор запретил с 14 декабря поставки из Армавирской области Армении томатов и перцев для предотвращения заноса вируса мозаики пепино и его распространения на территории России.

